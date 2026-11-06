Roxana Ciuhulescu, mărturisiri dureroase după moartea mamei sale: „Am ezitat mult înainte să public aceste rânduri”

Roxana Ciuhulescu a vorbit despre cele mai grele momente prin care a trecut în ultima perioadă. Vedeta și-a pierdut mama în urmă cu două luni, după ce tatăl său s-a stins din viață când ea avea doar 10 ani. Prezentatoarea a mărturisit că pierderea părinților este una dintre cele mai mari dureri și că astfel de experiențe te schimbă pentru totdeauna.

Roxana Ciuhulescu, despre pierderea mamei sale. Foto: Arhiva Click!

Roxana Ciuhulescu, despre durerea care a schimbat-o

Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, Roxana Ciuhulescu a recunoscut că a ezitat înainte de a-și face publică suferința, însă a decis să vorbească despre experiența sa în speranța că povestea ei îi va ajuta și pe alți oameni aflați în situații asemănătoare.

„Am ezitat mult înainte să public aceste rânduri. Am simțit că m-aș vulnerabiliza și mai mult decât sunt deja. Dar un prieten m-a încurajat să o fac, spunându-mi că poate povestea mea va ajuta pe cineva care trece prin aceeași durere. Sunt dureri care te schimbă pentru totdeauna. Iar pierderea părinților este una dintre ele.

Pe tata l-am pierdut când aveam doar 10 ani. Eram un copil care avea încă atâta nevoie de el… Iar acum, la doar două luni de când am pierdut-o și pe mama, încă încerc să învăț să trăiesc cu acest gol imens. Am rămas orfană de ambii părinți. Și, indiferent de vârstă, sentimentul acesta este greu de pus în cuvinte”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

Mama Roxanei Ciuhulescu. Foto: Arhiva Click!

Roxana Ciuhulescu, la un pas de depresie după pierderea mamei

Vedeta a mărturisit că încă traversează o perioadă extrem de dificilă și că au existat momente în care durerea și dorul au copleșit-o. Roxana Ciuhulescu a povestit că a fost aproape de depresie, însă sprijinul familiei, al prietenilor, credința și consilierea psihologică au ajutat-o să găsească puterea de a merge mai departe.

Aceasta a înțeles cât de important este să ceară ajutor atunci când trece prin momente grele și că vulnerabilitatea nu reprezintă o slăbiciune.

„Am trecut și încă trec printr-o perioadă extrem de dificilă. Am fost la un pas de depresie, am avut zile în care nu-mi găseam puterea să zâmbesc și momente în care dorul mă copleșea.

Eu, cea pe care mulți o cunosc mereu energică, optimistă și puternică, am învățat că este în regulă să fii și vulnerabilă. M-au ajutat enorm familia, prietenii adevărați, credința în Dumnezeu, preotul și Biserica, sportul și consilierea psihologică. Am înțeles că a cere ajutor este o dovadă de curaj, nu de slăbiciune.

Abia acum încep să zâmbesc din nou. Învăț să accept că părinții mei nu mai sunt aici, dar iubirea lor va rămâne mereu cu mine. În amintiri, în suflet și în omul care am devenit datorită lor.”

Mesajul transmis de Roxana Ciuhulescu celor care trec prin suferință

La final, Roxana Ciuhulescu le-a transmis un mesaj celor care se confruntă cu pierderea unei persoane dragi sau traversează o perioadă dificilă. Vedeta îi încurajează să nu renunțe, să ceară ajutor și să se sprijine pe oamenii apropiați. Totodată, aceasta a subliniat că vindecarea nu are un termen-limită și că a merge mai departe nu înseamnă să uiți persoanele pe care le-ai pierdut.

„Celor care trec printr-o pierdere sau printr-o perioadă grea vreau să le spun să nu renunțe la ei. Să ceară ajutor, să se sprijine pe oamenii dragi și să-și dea timp. Nu există un termen-limită pentru durere și nici o rețetă pentru dor.

Am înțeles că a merge mai departe nu înseamnă să uiți, iar a zâmbi din nou nu înseamnă că iubești mai puțin. Viața continuă, chiar și atunci când sufletul doare. Iar cei pe care i-am iubit nu pleacă niciodată cu adevărat din noi.”

„Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo”

Mama Roxanei Ciuhulescu s-a stins din viață în urmă cu două luni, după ce a luptat cu un cancer pulmonar, diagnostic primit la finalul anului 2025. Vestea tristă a fost făcută publică de vedetă prin intermediul rețelelor de socializare, unde a transmis un mesaj emoționant în memoria celei care i-a dat viață.

„Astăzi, o parte din sufletul meu a plecat odată cu mama mea. După o lungă suferință, s-a stins, iar singura mea alinare este că acum nu o mai doare nimic.

Oricât de mare aș fi, lângă mama am rămas mereu copil. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care am avut norocul să te am alături.

Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo.

Odihnește-te în pace, mămica mea. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi”.