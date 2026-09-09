Doliu în familia Roxanei Ciuhulescu. Mama vedetei a pierdut lupta cu cancerul pulmonar: „O parte din sufletul meu a plecat”

Roxana Ciuhulescu trece printr-unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale. Vedeta a anunțat, într-o postare pe rețelele de socializare, că mama ei s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar la finalul anului 2025.

Mama Roxanei Ciuhulescu a decedat Foto: Facebook

Anunțul tragic făcut de Roxana Ciuhulescu

În mesajul postat pe Facebook, Roxana a vorbit despre legătura profundă dintre ea și mama sa, subliniind că, indiferent de vârstă, lângă ea a rămas mereu copil. I-a mulțumit pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care a avut norocul să o aibă alături.

„Astăzi, o parte din sufletul meu a plecat odată cu mama mea. După o lungă suferință, s-a stins, iar singura mea alinare este că acum nu o mai doare nimic.

Oricât de mare aș fi, lângă mama am rămas mereu copil. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care am avut norocul să te am alături.

Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo.

Odihnește-te în pace, mămica mea. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi”.

Roxana anunțase recent că mama ei era în drumul spre vindecare

Roxana Ciuhulescu a povestit, recent, că întreaga familie este implicată în lupta pe care mama ei o duce cu o maladie nemiloasă. Vedeta a mărturisit că toți încearcă să îi fie alături în fiecare moment, oferindu-i sprijin și încurajare.

În luna mai, la ultimul CT, mama vedetei primise o veste încurajatoare privind evoluția bolii. Roxana a dezvăluit că, după trei săptămâni de chimioterapie și radioterapie, tumoarea s-a retras cu 2 centimetri.

„A făcut trei săptămâni de chimio și radioterapie. Culmea, a făcut CT-ul și tumoarea s-a retras cu 2 cm. Este o minune! Oricum simțea îmbunătățirile și se vedeau pe chipul ei. I-a revenit vocea de dinainte. Ea oricum este o fire foarte puternică”, a spus Roxana Ciuhulescu în podcastul Mihaelei Tatu.

Chiar dacă trecea printr-o perioadă dificilă, mama Roxanei rămânea o fire puternică și optimistă. „Mama este bine, Doamne ajută! Ea este o luptătoare. Este o luptă pe care o ducem, e greu!”, a declarat Roxana Ciuhulescu.

Prezentatoarea TV și-a pierdut și tatăl când avea 10 ani, după ce acesta a murit de ciroză.