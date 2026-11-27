Anca Serea a trecut prin momente dificile, după ce problemele de sănătate au trimis-o la spital, în urma unei zile extrem de aglomerate. Vedeta își dorea să ajungă la târgul de Crăciun, însă planurile i-au fost date peste cap de cele întâmplate. Soția lui Adi Sînă a povestit în mediul online prin ce a trecut, dar și ce promisiune i-a făcut fiicei sale, Leah.

Anca Serea a ajuns pe mâinile medicilor. Foto: Instagram

Anca Serea reușește să își împartă timpul între viața de familie și proiectele profesionale, însă programul încărcat și numeroasele responsabilități par să își fi pus amprenta asupra stării sale de sănătate.

După o zi în care a avut de rezolvat o mulțime de lucruri, de la drumuri și programări până la activitățile copiilor, vedeta a ajuns la camera de gardă. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale, perfuzii și analize, iar experiența a făcut-o să tragă un semnal de alarmă în privința importanței sănătății și a odihnei.

Anca Serea: „Îmi pare rău că nu am mai ajuns la târgul de Crăciun”

Vedeta a povestit că unul dintre regretele sale a fost faptul că nu a mai reușit să ajungă la Labirintul lui Moș Crăciun. Cu toate acestea, fiica sa, Leah, a reușit să o înveselească și i-a propus să meargă împreună în weekend. Micuța își dorește foarte mult să descopere cele șase tărâmuri magice ale labirintului, iar Anca Serea le-a promis că vor ajunge la West Christmas Market în zilele următoare.

„Ieri, după o zi plină de emoții, drumuri, copii și responsabilități, am ajuns la camera de gardă. Au urmat perfuzii, analize și o lecție pe care poate aveam nevoie să mi-o reamintesc: sănătatea trebuie să fie o prioritate!

Îmi pare rău că nu am mai ajuns la târgul de Crăciun, dar dimineață Leah m-a luat în brațe și mi-a spus: «Lasă, mami, mergem în weekend!». Își dorește foarte mult să vadă cele șase tărâmuri magice ale labirintului. Așa că weekendul acesta sigur ne vedem la West Christmas Market.

Aveți grijă de voi, nu amânați odihna și nu vă puneți mereu pe ultimul loc. Sănătatea este cea mai importantă!”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Moise, fiul Ancăi Serea, a avut probleme de sănătate

Situația vine la scurt timp după un alt episod tensionat în familia Ancăi Serea. Recent, vedeta a fost nevoită să ajungă de urgență la spital cu unul dintre copiii săi, Moise, după ce băiatul a început să aibă probleme de respirație. Îngrijorată de starea fiului său, soția lui Adi Sînă le-a povestit atunci urmăritorilor din mediul online prin ce trece și a mărturisit că se afla în drum spre unitatea medicală.

„Nu știu cum ați început voi dimineața, dar eu am plecat de urgență cu Moise la spital, că nu mai poate să respire! Ce o fi asta? 1:10 pe drum...”, le-a transmis aceasta urmăritorilor săi.