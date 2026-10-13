 Anca Serea, amenințată în fața fiicei sale! Vedeta a mers la Poliție: „A spus că știe unde stau”
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Anca Serea, amenințată în fața fiicei sale! Vedeta a mers la Poliție: „A spus că știe unde stau”

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Anca Serea a dat mai multe detalii despre incidentul petrecut în urmă cu câteva zile, atunci când a fost înjurată și amenințată într-o parcare din Capitală. Totul s-a întâmplat de față cu fiica ei, într-o zonă în care părinții parcau mașinile pentru a-și lăsa copiii la o școală din apropiere. Vedeta a mers la Poliție în urma incidentului.

Anca Serea.
Anca Serea. Foto: Instagram

Influencerița a povestit despre cum o femeie a făcut o scenă violentă în fața fiicei sale, Leah. Incidentul a avut loc în parcarea unui centru fitness. Anca Serea a detaliat totul și a susținut că a fost amenințată, dar și înjurată.

Anca Serea, despre momentul în care a fost înjurată și amenințată

Invitată la Antena Stars, Anca Serea a povestit mai multe despre incidentul de acum câteva zile, în care o femeie a înjurat-o și a amenințat-o, spunându-i că știe unde stă, totul de față cu fiica vedetei, Leah. 

„Dânsa m-a amenințat, a spus că știe unde stau. Deci, cu copilul de mână, striga: «Domnișoară, ești o nebună, că știu eu unde locuiești!», dar urât. Eu atunci când am plecat, dânsa a și ridicat ștergătorul de la mașină, foarte nervoasă. Nu am înțeles nici acum cu ce am deranjat-o. A fost un episod ca un duș rece venit pentru mine și pentru Leah. Am parcat într-o parcare a unui centru de fitness foarte cunoscut care este vizavi, este unica parcare pe care eu și ceilalți părinți putem să o folosim atunci când ne lăsăm copiii la școală”, a explicat Anca Serea la Antena Stars.

De asemenea, vedeta susține că a vrut, inițial, să îi lase femeii un mesaj scris prin care să își exprime regretul față de comportamentul acesteia. Anca Serea a spus că individa i-a vorbit extrem de urât.

„A fost o doamnă foarte deranjată, din păcate, de decizia mea de a parca acolo. Totul s-a întâmplat foarte repede, eu nu am avut telefonul asupra mea ca să pot să înregistrez sau să filmez. Am urcat în mașină și am scris un bilețel dânsei în care am vrut să-mi exprim așa dezamăgirea față de faptul că este o femeie, are și o anumită vârstă și probabil că este și mamă. Dânsa s-a întors înapoi din drum, probabil că se uita pe geam, nu știu cum a știut că eu m-am întors, a fost o chestie foarte rapidă, în mai puțin de un minut s-a desfășurat totul și ea a început cu injuriile și mai grave de atât”, a mai povestit vedeta.

Vedeta a mers la Poliție

Anca Serea a preferat să nu facă, la rândul său, o scenă în văzul tuturor. Aceasta s-a limitat la doar a-i atrage atenția asupra limbajului folosit, mai ales că erau într-un loc public. Vedeta a decis să nu lase lucrurile așa și a mers la Poliție pentru a denunța incidentul.

„Eu nu am apucat să îi spun, i-am zis doar să-i fie rușine pentru cum se exprimă, în parcare era mult mai multă lume, mai erau trei oameni care au asistat și dânșii la chestia asta”, a mai adăugat aceasta.

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