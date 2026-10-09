 Anca Serea, jignită când era cu copilul de mână: „A folosit apelative ca gioarsă, nebună, chioampă”. De la ce a pornit conflictul
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VideoAnca Serea, jignită când era cu copilul de mână: „A folosit apelative ca gioarsă, nebună, chioampă”. De la ce a pornit conflictul

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Anca Serea a avut parte de un moment neplăcut în timp ce se afla alături de fiica sa. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că ar fi fost jignită de o femeie, chiar în parcarea din zona Iancu Nicolae, după ce ar fi coborât din mașină împreună cu fetița ei, Leah. Vizibil deranjată de cele întâmplate, aceasta a publicat imagini cu autoturismele implicate și a explicat cum ar fi început conflictul.

Anca Serea, jignită când era cu copilul de mână
Anca Serea, jignită când era cu copilul de mână Foto: arhiva Click!

Potrivit relatării sale, totul s-ar fi petrecut în dimineața de vineri, când Anca Serea ar fi fost abordată de o femeie care ar fi folosit mai multe apelative jignitoare la adresa ei. Vedeta a ținut să precizeze că nu își dorește să transforme întâmplarea într-un motiv de plângere publică, ci să transmită un mesaj despre educație, respect și felul în care oamenii aleg să se comporte în situații tensionate.

Anca Serea susține că a fost jignită în parcarea din Iancu Nicolae

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Anca Serea a povestit că femeia ar fi folosit cuvinte precum „gioarsă”, „nebună”, „chioampă” și alte apelative jignitoare. Vedeta a mărturisit că fiica sa, Leah, se afla alături de ea în momentul incidentului.

Bună dimineața doamnei care a urlat la mine în această dimineață, în parcarea din Iancu Nicolae, de la W.C. Cu Leah fiind de mână, a folosit apelative ca «gioarsă», «nebună», «chioampă», «surdă» și alte apelative!”, a transmis Anca Serea, într-un video publicat la InstaStory.

Vedeta a publicat și o fotografie cu mașina sa, în care se poate observa un bilet lăsat pe parbriz. Mesajul arată că aceasta a dorit să documenteze incidentul și să își prezinte propria versiune asupra celor întâmplate.

De la ce ar fi pornit conflictul

Anca Serea a oferit și câteva explicații despre împrejurările în care s-ar fi produs altercația. Potrivit acesteia, nu ar fi încurcat calea de acces și nici nu ar fi blocat circulația, însă femeia ar fi reacționat agresiv în momentul în care cele două s-ar fi întâlnit în parcare.

Nu am încurcat căile de acces, avea loc să coboare din mașină, am strâns oglinzile, nu am blocat strada... Dânsa era în mașină și, în momentul în care am coborât din mașină cu Leah, a început să strige «vedeta p...», «nebună d...», «nesimțită» și alte lucruri drăguțe!”, a povestit vedeta.

Anca Serea a publicat și o imagine cu femeia care se îndepărta de mașină, însă împrejurările incidentului sunt prezentate, în acest moment, din perspectiva vedetei.

Mesajul transmis de Anca Serea după incident

Deși a mărturisit că a fost deranjată de cele întâmplate, Anca Serea a explicat că scopul postării sale nu este acela de a se plânge, ci de a atrage atenția asupra importanței educației și a respectului, mai ales atunci când copiii sunt martori la comportamentul adulților.

Ideea acestei postări nu este să mă plâng la voi! Este un mic reminder că educația și caracterul se văd cel mai bine în momentele în care avem toate motivele să ne pierdem cumpătul, dar alegem să nu ne pierdem umanitatea! Vă mulțumesc, doamnă, pentru lecția oferită fetiței mele în această dimineață!”, a scris vedeta.

Prin mesajul său, Anca Serea a pus accentul pe felul în care reacțiile adulților pot influența copiii, susținând că respectul și stăpânirea de sine sunt importante chiar și în situațiile tensionate.

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