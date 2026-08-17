Șumudică, debut dezastruos la CFR. Ardelenii, lecție de fotbal de la Corvinul

Marius Şumudică (55 de ani) a avut parte de un debut greu de digerat pe banca tehnică a lui CFR Cluj, echipa lui fiind învinsă de Corvinul Hunedoara, duminică, la Arad, unde cea din urmă s-a impus cu 3-0. După meci, antrenorul ardelenilor a încercat să caute explicațiile unuia astfel de „duș rece”.

În ciuda faptului că au fost mai multe tentative, Corvinul a reușit să deschidă scorul abia spre finele primei reprize, în minutul 43, prin Antonio Manolache (26 de ani). În partea secundă a jocului, în minutul 71, sârbul Mihajlo Ivančević (27 de ani) a majorat, iar nigerianul Gideon Uche Goodlad (21 de ani) a închis tabela, în penultimul minut din timpul regulamentar de joc. După un meci considerat pe teren propriu, dar disputat la Arad, Corvinul bifează a doua victorie stagională, având opt puncte și fiind pe locul cinci în campionat, în vreme ce CFR Cluj e pe 13 cu trei puncte, dar un meci mai puțin disputat.

„Parametrii fizici sunt de Divizia C”

„Cred că trebuie sacrificate următoarele două-trei meciuri, pentru că stăm foarte rău fizic. E adevărat că au călătorit, s-au întors de la Tromsø, am făcut cinci ore până aici, la Arad, îi înţeleg. Dar nu înţeleg să iei go,l în minutul 44, din fază fixă, le atrag atenţia la pauză, apoi iar luăm gol din fază fixă! Ăştia suntem, ştiam unde am venit, mi-am asumat, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate, din octombrie încolo. Până atunci, echipa asta trebuie pregătită, nu există! Dacă nu poţi să alergi, nu poţi să joci fotbal, în ziua de azi. Ori pui piciorul, ori nu se poate. Avem nevoie de timp, parametrii fizici sunt de Divizia C. N-am găsit nimic, asta e mai grav! V-am spus, voi fi răspunzător, după acea întrerupere din septembrie. Vom avea săptămâna asta discuţii, cine vrea să plece, să plece. Nu mă interesează, trebuie să uităm acest meci, e un debut nefericit, dar puteţi să mă trageţi la răspundere din momentul în care voi pregăti echipa”, „a tunat” Șumudică, care este la al doilea mandat la gruparea din Superliga României, unde a mai antrenat o singură vară, în iulie-august 2001, fiind demis după un dublu eșec cu Steaua Roșie Belgrad, în play-off-ul din Liga Europa, 0-4 și 1-2. Mai departe, pe Corvinul o așteaptă un meci cu UTA Arad, considerat deplasare, în vreme ce clujenii vor primi vizita lui FCSB.