 Adi Sînă, accident pe străzile Capitalei! Ce au descoperit polițiștii și ce sancțiune a primit artistul
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Adi Sînă, accident pe străzile Capitalei! Ce au descoperit polițiștii și ce sancțiune a primit artistul

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Adrian Sînă a avut parte de un incident nefericit, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe străzile Capitalei. Artistul se afla pe o motocicletă de tip Vespa și circula în zona Bulevardului Aviatorilor, când a intrat în coliziune cu un autoturism, potrivit cancan.ro.

Adrian Sînă, implicat într-un incident rutier.
Adrian Sînă, implicat într-un incident rutier. Foto: Facebook

Adi Sînă este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți români, iar pe plan personal lucrurile par să meargă bine, artistul având o familie numeroasă alături de Anca Serea și copiii lor. Cântărețul încearcă să fie cât mai discret în privința vieții personale, însă incidentul de astăzi l-a readus în atenția publicului. Artistul a fost surprins în timp ce aștepta sosirea oamenilor legii pentru a clarifica situația și a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Adi Sînă, implicat într-un accident pe străzile din Capitală 

Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Potrivit Brigăzii Rutiere, atât Adrian Sînă, cât și celălalt conducător auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

Incidentul s-ar fi produs la intersecția Bulevardului Aviatorilor cu Bulevardul Mircea Eliade, iar cei doi conducători au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor necesare. 

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că scuterul nu avea ITP și RCA valabile, motiv pentru care conducătorul acestuia a fost sancționat contravențional. Totodată, i-au fost reținute certificatul de înmatriculare și plăcuța cu numărul de înmatriculare și i-au fost aplicate 3 puncte de penalizare.

„La data de 07.09.2026, in jurul orei 15:20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la un accident rutier la intersecția Bd. Aviatorilor cu Bd. Mircea Eliade.

Conducătorii implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero” și au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii rutieri au constatat că scuterul nu avea Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă și nici poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

Astfel, conducătorul scuterului a fost sancționat contravențional, fiind totodată dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuței cu numărul de înmatriculare, dar și aplicarea a 3 puncte de penalizare”.

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