 Anca Serea își învață fiica să-și gătească singură la Milano! „Vrea să-și ducă și pisica acolo”
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VideoAnca Serea își învață fiica să-și gătească singură la Milano! „Vrea să-și ducă și pisica acolo”

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Fiica Ancăi Serea, frumoasa Sarah, a început oficial studiile la Istituto Marangoni din Milano, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ din domeniul modei și designului din Italia. Anca și-a însoțit fiica la Milano, a ajutat-o să se stabilească în noul ei apartament, apoi s-a întors în România cu un gol imens în suflet. 

Anca Serea s-a întors săptămâna trecută de la Milano și dorul de fiica ei, Sarah, nu-i dă pace. Cele două vorbesc zilnic la telefon, se sfătuiesc, dar despărțirea e grea. 

Prezentă zilele trecute la un eveniment monden, Anca Serea ne-a povestit cu lux de amănunte cum s-a acomodat fiica ei, Sarah, la Milano. 

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Foto: Click!

Click!: Anca, tocmai ce ți-ai dus fiica la Milano. Cum s-a acomodat acolo? E grea despărțirea? Cum e casă fără ea? 

Anca Serea: Este foarte greu fără ea, într-adevăr, dar încercăm să ne adaptăm și să ne obișnuim cu gândul că nu mai este la noi. Ce să spun?! Timpul trece, copiii cresc și eu, noi ne maturizăm, ca să nu spun că îmbătrânim și viața merge înainte! Sarah e un copil foarte bun. E foarte recunoscătoare și norocoasă că se află într-o instituție de prestigiu și respectabilă. 

Ea și-a dorit foarte mult, de când avea 12-13 ani acesta a fost visul ei, pentru care am muncit enorm. Are și o parte de bursă și merge la cursuri. S-a adaptat deja, are apartamentul ei acolo, este totul în regulă. Are și ea momente când o apucă dorul de noi. Ne sunăm de minimum două-trei ori pe zi. 

Uite, azi, de exemplu, m-a sunat și m-a întrebat să o sfătuiesc ce să-și facă de exemplu pui sau paste cu creveți. Era la cumpărături și i-am zis: ia și tu un pui mic, pentru că mi-a făcut video un ditamai puiul! Eu am sfătuit-o însă să ia un puișor din acela mic, îl ții un pic acolo la marinat, după care îl bagi la cuptor.  Și a mâncat copilul, și-a făcut și o salată, că ea ca toate domnișoarele ține dietă. 

Sarah, fiica Ancăi Serea, studiază la Milano
Sarah, fiica Ancăi Serea, studiază la Milano Foto: Facebook

Click!: Când mai mergi la ea sau vine ea în țară cu prima ocazie?

Anca Serea: Eu am fost la ea acum 10 zile, de-abia ce m-am întors săptămâna trecută, de aceea sunt și  atât de obosită. Știi că eu fac 50 de ore până acolo cu trenul, pentru că eu nu zbor cu avionul. A venit și Adi acolo cu cea mică, dar cu avionul. Am stat un pic împreună, am prins și Săptămâna  Modei de la Milano, a fost chiar o săptămână foarte frumoasă. I-am făcut cumpărăturile, i-am făcut curățenie, am încercat așa să o așez cât de cât. 

Va veni ea acum de Halloween, în octombrie, în țară și va pleca apoi împreună cu David. Vrea să ia cu ea și pisica, pentru că are o pisicuță pe care a lăsat-o în România. E o pisicuță pe care a găsit-o pe stradă și căreia îi duce cel mai tare dorul. Așa că o va lua să stea cu ea la Milano.

Anca Serea și David, fiul cel mare
Anca Serea și David, fiul cel mare Foto: Facebook

Când devine soacră mare?

Click!: Restul copiilor sunt ok? David ce face, se însoară? 

Anca Serea: Toată lumea e foarte bine. Uite, acum mă grăbesc că trebuie să merg acasă să le gătesc. Eu le gătesc de două ori pe zi. David e bărbat în toată firea, e partenerul meu alături de Adi, cu ei fac cea mai bună echipă și mă mândresc cu ei. Îți dai seama că are aproape 24 de ani. 

Dacă se însoară?! Ce să zic?! Doamne  ajută, treaba lor! Eu mi-aș dori tare mult, are o fată superbă! El și Cătălina fac o echipă extraordinară, doresc tuturor oamenilor care ne privesc să le dea Dumnezeu așa copii buni! Ei sunt un cuplu perfect și sincer chiar au fost norocoși că s-au găsit! Să le dea Dumnezeu sănătate!

Cât costă studiile lui Sarah la Istituto Marangoni din Milano

Sarah și-a dorit să studieze la Istituto Marangoni, instituție fondată la Milano în 1935 și cunoscută pentru programele sale din domeniul fashion, design și arte. Studiile la o astfel de instituție presupun și costuri pe măsură. În funcție de programul ales, taxele anuale de școlarizare pot ajunge la zeci de mii de euro, la care se adaugă cheltuielile de cazare și întreținere în Milano.

Potrivit informațiilor publicate de PRO TV, taxa anuală de școlarizare pentru studenții din Uniunea Europeană este de 21.550 de euro, la care se adaugă o taxă de înscriere de 4.000 de euro. Pentru cei trei ani de studiu, costurile depășesc astfel 68.000 de euro, fără a include chiria, întreținerea și celelalte cheltuieli de trai din Milano.

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