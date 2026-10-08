Ce a pierdut Amalia Enache pentru cariera în televiziune. Fiica ei avea doar 2 ani: „Acesta este prețul”

Amalia Enache a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile alegeri pe care le-a făcut în viața de mamă. De când fiica sa, Alma, a împlinit 2 ani, prezentatoarea Știrilor Pro TV nu a fost alături de ea seara, în timpul săptămânii, din cauza programului pe care îl presupune meseria sa. Vedeta spune că acesta este „prețul” pe care familia lor l-a plătit pentru cariera ei, însă a încercat să compenseze prin timpul petrecut împreună în restul zilelor.

Ce a pierdut Amalia Enache pentru cariera în televiziune. Foto: Instagram

Acum, Alma este în clasa a patra și duce o viață cât se poate de normală, departe de excesele care ar putea apărea într-o familie cunoscută. Amalia Enache povestește că fiica sa nu are nevoie de lucruri noi în fiecare an și că învață să aprecieze ceea ce are deja.

Alma nu primește în fiecare an lucruri noi pentru școală

Fiica Amaliei Enache a început un nou an școlar cu aceleași obiecte pe care le avea deja. Prezentatoarea spune că familia nu a considerat necesar să cumpere în fiecare an un ghiozdan sau un penar nou, mai ales că acestea sunt încă într-o stare bună.

„Alma poartă uniformă la școala ei, avem un număr de rechizite destul de restrâns, în rest primește manualele. N-am făcut nicio altă cumpărătură legată de școală. Folosește ghiozdanul din anii trecuți, penarul de anii trecuți. E clasa a patra, nu o să schimbăm în fiecare an penarul”, a explicat Amalia Enache pentru Libertatea.

În afara școlii, Alma are preocupări specifice vârstei. Atletismul rămâne una dintre marile sale pasiuni, însă îi place și să facă brățări, să lucreze cu materiale de modelaj și, mai ales, să se joace.

„În continuare, atletismul este marea ei pasiune, combinat cu tot felul de preocupări din astea și de-ale fetelor. Să facă brățări, să facă lucruri din zona asta de modelaj, să se relaxeze. E un copil absolut obișnuit și cel mai și cel mai mult îi place să se joace, bineînțeles”, a povestit vedeta Pro TV.

Amalia Enache nu a fost lângă fiica ei seara, după vârsta de 2 ani

Dincolo de lucrurile aparent simple din viața de zi cu zi, Amalia Enache a vorbit și despre una dintre cele mai mari dificultăți pe care le-a întâmpinat în rolul de mamă.

Programul de la Știrile Pro TV a făcut ca, după ce Alma a împlinit 2 ani și perioada concediului de maternitate s-a încheiat, prezentatoarea să nu poată fi acasă seara în timpul săptămânii.

Întrebată când și-a dat seama fiica sa că mama ei este o persoană cunoscută și că apare la televizor, Amalia Enache a spus că nu crede că Alma a privit acest lucru ca pe ceva spectaculos. Pentru copil, acesta a fost pur și simplu programul obișnuit al mamei sale.

„Nu cred că a conștientizat vreodată așa ca pe o mare treabă. Pur și simplu s-a întâmplat ca asta să fie meseria mea. O astfel de meserie vine la pachet cu niște maturizări pentru copil și niște înțelegeri care nu sunt din zona asta de spectaculos”, a explicat prezentatoarea.

Apoi, Amalia Enache a dezvăluit care a fost, de fapt, partea cea mai grea pentru fiica sa.

„Pe ea nu zona de spectaculos o atinge, cât o atinge faptul că dintotdeauna, după ce ea a împlinit 2 ani și n-am mai fost în concediu de maternitate, eu nu am fost cu ea seara la culcare decât în weekend-uri. Și cumva cred că mai degrabă vine cu un preț pentru copil decât cu ceva așa care să o încânte pe ea foarte mult. Nu știe cum e altfel.”

„Aceasta este meseria mea”

Chiar dacă Alma și-ar fi dorit, asemenea oricărui copil, să aibă mama aproape seara, Amalia Enache spune că a preferat să fie fermă în privința modului în care i-a explicat situația.

Nu a vrut ca fiica sa să perceapă programul de lucru ca pe o lipsă de interes din partea mamei, ci ca pe o realitate a familiei lor și, în același timp, ca pe o lecție despre alegerile pe care fiecare om le face în viață.

„Nu e că a pus presiune, dar ca orice copil și-a dorit, mai ales când era foarte micuță, să aibă mama lângă ea. Dar am cumpănit foarte bine și am cântărit foarte mult ce mesaj am să-i transmit legat de asta și am fost foarte fermă cumva că aceasta e meseria mea, că îmi place foarte mult, că mă aștept ca și ea la un moment dat să-și aleagă tot o meserie care să-i placă foarte mult și că acesta este prețul în familia noastră și mă revanșez cu restul timpului pe care îl petrec alături de ea.”

Pentru Amalia Enache, cheia a fost găsirea unui echilibru între carieră și familie. Dacă serile din timpul săptămânii sunt ocupate de serviciu, weekendurile au devenit un spațiu pe care prezentatoarea spune că îl protejează cu strictețe.

De ce refuză Amalia Enache invitațiile din weekend

Vedeta Pro TV spune că nu face compromisuri atunci când vine vorba despre weekendurile petrecute cu fiica ei. Chiar dacă primește invitații la evenimente sau petreceri, preferă de multe ori să le refuze pentru a avea timp alături de Alma.

„Nu fac rabat la weekend-uri, de pildă. Chiar dacă sunt foarte multe invitații, foarte multe tentații, foarte multe petreceri la care nu merg vineri, sâmbătă seara, tocmai ca să echilibrez cumva această balanță”, a mărturisit Amalia Enache.

Prezentatoarea consideră că nu există o formulă perfectă prin care un părinte să poată răspunde tuturor nevoilor copilului și, în același timp, să aibă o carieră fără compromisuri.