 Amalia Enache, apariție rară în costum de baie la 49 de ani: „Să nu spui niciodată NICIODATĂ”
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Amalia Enache, apariție rară în costum de baie la 49 de ani: „Să nu spui niciodată NICIODATĂ”

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Amalia Enache și-a surprins urmăritorii cu o apariție pe care, până acum, a evitat să o arate în mediul online. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a publicat câteva fotografii în costum de baie, realizate în timpul unei escapade în Delta Dunării.

Imagini cu Amalia Enache în costum de baie / foto: Instagram
Imagini cu Amalia Enache în costum de baie / foto: Instagram

Vedeta a profitat de zilele petrecute la Sfântu Gheorghe, unde a participat la Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul, pentru a se relaxa pe plajă. Imaginile au fost realizate de o prietenă, iar Amalia a fost atât de încântată de rezultat încât a decis să renunțe la regula pe care și-o impusese în urmă cu mai mulți ani.

Prezentatoarea a fost surprinsă de prietena sa, Mădălina, în timp ce se bucura de timpul liber pe litoral. Fotografiile au fost făcute fără ca Amalia să știe, însă cadrele au convins-o să facă o excepție.

În imagini, vedeta apare într-un costum de baie din două piese, cu ochelari de soare și o eșarfă albă pe cap. Alături de ea s-a aflat și Luna, cățelușa sa, care a devenit și motivul pentru care Amalia a decis să împărtășească fotografiile cu fanii.

„Să nu spui niciodată NICIODATĂ. Am zis că nu voi pune poze cu mine la plajă vreodată și uite cum am primit aceste fotografii făcute de Mădălina la Sfântu Gheorghe fără să știu și îmi plac atât de mult, că le pun, măcar pentru Luna”, a scris prezentatoarea TV în dreptul imaginilor.

Cum își menține Amalia Enache silueta

Apariția de la plajă a atras atenția și asupra siluetei prezentatoarei, care a vorbit în ultima perioadă despre schimbările pe care le-a făcut pentru a se simți mai bine.

Amalia Enache spune că nu a slăbit foarte mult în kilograme, însă sportul a avut un rol important în felul în care arată corpul său. După o pauză lungă de la activitatea fizică, vedeta a reușit să se mobilizeze din nou.

„Nu am slăbit atât de mult, dar pare… În kilograme nu este atât de mult, dar se așază în momentul în care faci sport. Cumva se așază lucrurile altfel. Făcusem o pauză foarte lungă de sport, față de cum eram eu obișnuită. Cred că niciodată nu am făcut o pauză atât de lungă de sport. A fost o perioadă mare. Cred că femeile mă înțeleg. Sunt momente în care nu ai tragere de inimă, ți se pare că ești prea obosit să faci asta și că nu mai ai cum să incluzi și sportul în program.

Dar culmea e că te face să te simți și mai obosit, dacă nu faci suficientă mișcare. Și am reușit, în sfârșit, să mă mobilizez pentru asta și sunt fericită”, a spus Amalia Enache pentru viva.ro.

Vedeta a renunțat la gustările dintre mese

Prezentatoarea a explicat că sportul nu este suficient atunci când vine vorba despre slăbit și că alimentația joacă un rol esențial. Amalia spune că a redus numărul meselor și a eliminat, pe cât posibil, obiceiul de a ciuguli între ele.

„Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile acolo. Dar important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină.

Dar încerc, în linii mari, să respect niște reguli, să mănânc sănătos și… De fapt, în primul rând, în cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile, pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat”, a adăugat vedeta.

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