 Gina Pistol a slăbit încă 3 kilograme! Ce a schimbat în alimentație: „Am fost în capcana asta”
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Gina Pistol a slăbit încă 3 kilograme! Ce a schimbat în alimentație: „Am fost în capcana asta”

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Gina Pistol a surprins cu o schimbare în ceea ce privește silueta sa, iar prezentatoarea „MasterChef” a dezvăluit și cum a reușit să scape de câteva kilograme. Vedeta spune că a renunțat la unul dintre obiceiurile care îi dădeau peste cap alimentația și a ales să fie mult mai atentă la mesele de peste zi.

Gina Pistol a slăbit din nou / foto: Instagram
Gina Pistol a slăbit din nou / foto: Instagram

Gina Pistol a făcut o nouă schimbare în stilul său de viață, iar rezultatele se văd. Prezentatoarea „MasterChef” a dezvăluit că a slăbit câteva kilograme după ce a renunțat la un obicei alimentar pe care îl avea de mult timp.

Vedeta spune că a eliminat gustările dintre mese și încearcă să fie mult mai atentă la ceea ce mănâncă. Chiar dacă recunoaște că îi este greu să reziste tentațiilor, Gina spune că noul stil alimentar a ajutat-o să ajungă la 51 de kilograme.

Gina Pistol a renunțat la „ciugulit”

Prezentatoarea a explicat că unul dintre lucrurile care îi influențau greutatea era obiceiul de a mânca puțin și des pe parcursul zilei. Acum, Gina încearcă să evite complet gustările și să își organizeze mai bine mesele.

„Am slăbit, dar cred că m-am îngrășat acum că am gustat desertul. Nu mănânc. Adică nu mănânc…. Mănânc foarte puțin. Nu ciugulesc, nu, nu, că am picat, am fost în capcana asta, nu ciugulesc. Mănânc o masă principală pe zi și cam atât. Adică seara acasă mai mănânc un măr cu niște migdale”, a mărturisit Gina Pistol pentru wowbiz.ro.

Vedeta spune că a realizat că gustările repetate îi dădeau impresia că nu a mâncat suficient, iar astfel ajungea să consume mai multe alimente decât își dădea seama.

Gina Pistol încearcă acum să păstreze un echilibru și să nu mai mănânce între mese. Prezentatoarea consideră că această schimbare o ajută să fie mai atentă la cantitatea de mâncare consumată pe parcursul zilei.

„Mi-e foame continuu și ciugulesc continuu”

„Încerc să mențin un echilibru. Că dacă ciugulesc… Eu percep că n-am mâncat nimic, mi-e foame continuu și ciugulesc continuu. Și dacă stai să aduni la sfârșitul zilei, serii…”, a adăugat soția lui Smiley.

În urma schimbărilor făcute, prezentatoarea „MasterChef” a ajuns la 51 de kilograme, după ce anterior cântărea 54. Gina spune că, fiind de statură mică, diferențele de greutate sunt mult mai ușor de observat în cazul ei.

„Aveam 54, da. Dar fiind mică de înălțime, la mine orice kilogram în plus sau în minus, se vede ca și cum aș fi dat la final 10 kg”, a concluzionat prezentatoarea TV.

Noul sezon „MasterChef” începe la Pro TV pe 7 septembrie.

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