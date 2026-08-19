Incredibil! Între aceste fotografii e o distanță de 40 de ani! Cum ține Oana Sîrbu timpul în loc, micile sale trucuri

Solista Oana Sîrbu (58 de ani), celebră cu rolul din „Liceenii”, se întoarce pe scena Festivalului Mamaia, după patru decenii. O veți revedea într-un emoționant recital, cu piese de dragoste. Artista ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre acest eveniment muzical. Am aflat și care sunt micile sale secrete, cu ajutorul cărora ține timpul în loc.

1/6 Oana Sîrbu revine pe scena Festivalului Mamaia, după 40 de ani

La debut a participat și la „Festivalul Mamaia” și la „Steaua fără nume”

Pe lista artiștilor de top, care vor susține recitaluri la Festivalul Mamaia, eveniment programat în perioada 21-23 august 2026 și difuzat de TVR, de la ora 20.00, figurează și numele Oanei Sîrbu. Invitația o onorează:

„În data de 21 august susțin un mini-recital cu două piese emblematice ale muzicii românești, una din repertoriul meu, laureată în 1993. Debutul meu, chiar după ce-am filmat „Liceenii”, în toamna aceluiași an, înainte de premieră, s-a produs în 1986, după ce în '85 participasem la „Steaua fără nume”.

Atunci am luat „Premiul Tinereţii”, cu două piese și într-o rochiță croită de bunica mea, din broderie spartă”, a menționat artista, exclusiv pentru Click!

„Cred în echipa organizatorilor și a TVR!”

Oana Sîrbu a mai adăugat, referitor la participarea la tradiționalul festival de muzică ușoară:

„O bucurie și mulțumiri Centrului Cultural Burada-Constanța și Kimaro pentru această participare. Mă bucură în mod deosebit reluarea festivalului la cote grandioase și cred în echipa organizatorilor și a TVR, care și anul acesta va fi la cote superioare!

Eu abia aștept acompaniamentul unei orchestre mari purtând tandemul Andrei și Ionel Tudor, care au făcut și niște aranjamente orchestrale minunate! Vă așteptăm și pe voi!” este mesajul artistei, prin intermediul Click!

„Beau ceaiuri și mă odihnesc mult, somnul repară organismul!”

Deși între cele două fotografii prezentate e o distanță de 40 de ani, timpul parcă stă în loc pentru Oana Sîrbu. Iată și micile sale secrete pentru un ten impecabil și o sănătate de invidiat:

„Eu beau multe ceaiuri, de sânziene, de mușețel, dar și ceai de salvie, acesta e grozav pentru femeile de vârsta a doua, trecute în a doua parte a vieții. Mai beau și ceai de flori albe, chinezesc. Ceaiurile, în general, sunt perfecte pentru organism. În plus, mă odihnesc foarte mult, somnul repară organismul. Pentru ten folosesc creme pe bază de plante sau de produse apicole, românești, la fel cum foloseau și mama și bunica mea, de la ele am învățat”, a mai precizat Oana Sîrbu, exclusiv pentru Click!

Cât de sănătos e, de fapt, ceaiul de salvie? Sfatul nutriționistei Codruța Pantelimon

Exclusiv prin intermediul Click!, nutriționista Codruța Pantelimon ne-a vorbit despre beneficiile ceaiului de salvie:

„Salvia e cunoscută din timpuri străvechi, aduce organismului numeroase beneficii, atât sub forma ei medicinală, cât și întrebuințată în diverse preparate culinare, ca și condiment, adăugând o aromă deosebită. Grecii, de exemplu, o foloseau inițial pentru conservarea cărnii, dar și în scop medical.

Salvia conține uleiuri esențiale, flavonoide și alte substanțe active, cu efecte binefăcătoare asupra sănătății, în special pentru atenuarea simptomelor cauzate de menopauză, dar și a problemelor digestive, de orice natură (crampe, balonări, diaree), în gingivită, dureri în gât (gargară), hipertiroidism”.