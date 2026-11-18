Zi specială în familia Ilonei Brezoianu! Fiul actriței a împlinit un an, iar mama sa a marcat momentul printr-o postare emoționantă pe Instagram. Cu această ocazie, vedeta a transmis un mesaj plin de iubire, dar și de umor, în care a vorbit despre primul an petrecut alături de micuțul Mati.

Fiul Ilonei Brezoianu a împlinit un an Foto: Click!

Actrița a mărturisit că ultimul an a fost unul plin de emoții, bucurii și provocări, dar și cel mai frumos de până acum. Chiar dacă băiețelul nu se simte foarte bine chiar de ziua lui, Ilona este convinsă că acesta își va reveni și va continua să le aducă părinților momente pline de energie.

Ilona Brezoianu, mesaj special la aniversarea fiului său

Vedeta a povestit și una dintre micile năzbâtii ale fiului său, care pare mai interesat de ușa cuptorului decât de jucăriile obișnuite.

„Astăzi, Mati face 1 an. 1 an de iubire, de peri albi, de emoții, de fericire, de de toate... Dar cel mai frumos an al nostru! Chiar dacă astăzi nu e în formă, el e foarte puternic și se pregătește intens să ne facă din nou zile fripte. Te iubim, mă bebeluș năzdrăvan, care în loc să te joci cu jucării te joci cu ușa de la cuptor... Laaaa mulșiiii aaaaaani!”, a scris Ilona Brezoianu pe Instagram.

Mesajul actriței surprinde atât emoția primului an de maternitate, cât și momentele amuzante care vin odată cu creșterea unui copil.

Ilona Brezoianu, despre viața de mamă

În urmă cu un an, vedeta a devenit pentru prima dată mamă, iar viața ei și a soțului, Andrei Ril, s-a schimbat complet. Actrița a recunoscut, mândră, că partenerul ei de viață este un tată extrem de implicat și contribuie la toate treburile legate de cel mic.

Cât despre timpul rămas de petrecut în doi, actrița spune că este limitat, dar găsesc momente în care să se bucure unul de celălalt. Nu numai soțul este un sprijin de nădejde în această perioadă, ci și bunicii fiului o ajută.

„Nu că mă ajută, e foarte implicat. E foarte conștient că acest copil este al nostru. Îl hrănește, îl schimbă, iese cu el în parc.

Face tot, iar copilul este înnebunit după el. Avem timp (n.r. pentru ei doi). Găsim mai greu momentele în doi, dar încercăm să ne ținem de ele. Dacă ai ajutor, poți oricând să îl duci 2-3 ore la bunici și să stai să vezi un film, să bei un pahar cu vin”.