Ilona Brezoianu, mărturisiri despre perioada grea de dinaintea succesului: „Am stat în șomaj”

Ilona Brezoianu a vorbit deschis despre drumul pe care l-a parcurs până să devină actrița cunoscută și îndrăgită de publicul din România. Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, vedeta a povestit cum a trecut peste eșecul de la admiterea la facultate, cum a făcut naveta între Giurgiu și București pentru a-și urma visul și cât de important a fost sprijinul mamei sale în alegerea unei cariere artistice.

lona Brezoianu, dezvăluiri neașteptate despre un moment dificil din viața ei Foto: Instagram

Dincolo de succesul de astăzi, parcursul Ilonei Brezoianu a presupus răbdare, ambiție și multă muncă. Actrița nu a intrat la Teatru din prima încercare, însă nu a renunțat la ceea ce își dorea să facă.

Ilona Brezoianu a picat la admiterea la Teatru. Ce a făcut după primul eșec

În dialogul cu Cătălin Măruță, Ilona Brezoianu a rememorat perioada în care a încercat pentru prima dată să intre la facultatea de Teatru. Deși a susținut admiterea la mai multe instituții de învățământ, rezultatul nu a fost cel pe care îl spera.

„Nu, n-am luat din prima. Am picat, am stat în șomaj, am făcut naveta Giurgiu-București, m-am pregătit și am dat din nou și am intrat”, a povestit actrița în podcastul „Acasă la Măruță”.

Pentru Ilona, perioada de după examen nu a fost una ușoară. În timp ce foștii colegi de liceu își începeau studiile universitare, ea a rămas acasă, la Giurgiu, hotărâtă să mai încerce o dată.

„Am stat un an acasă la Giurgiu în condițiile în care toți colegii mei de liceu făceau facultăți, că se înscriseseră la alte facultăți, intraseră. Și eu am rămas în Giurgiu”, a mărturisit aceasta.

Întrebată de Măruță dacă și-a dorit în continuare să studieze Teatrul, chiar și după primul eșec, Ilona a confirmat că nu a luat în calcul să renunțe la visul său.

„Da, tot la teatru am vrut să dau. În primul an am dat tot așa la toate trei. Am dat și la Hyperion și la Spiru-Haret și nu am intrat la niciuna. Și în al doilea an am intrat la toate trei. Și am ales să mă duc la UNATC. Și am zis da, uite că era ceva acolo”, a explicat actrița.

Pentru Ilona Brezoianu, perseverența a făcut diferența: a continuat să se pregătească, a revenit la admitere și, în cele din urmă, a ajuns la facultatea pe care și-o dorea.

De la naveta Giurgiu-București la scena Teatrului Național

Un alt moment emoționant al discuției a fost cel în care actrița și-a amintit de primele experiențe legate de teatru și de felul în care privea Bucureștiul în perioada adolescenței.

Măruță a întrebat-o despre drumurile pe care le făcea din Giurgiu și despre spectacolele la care ajungea atunci când avea ocazia. Ilona a explicat că mergea la teatru mai rar, însă fiecare astfel de experiență avea o semnificație aparte pentru ea.

„Da, da. Rar, că nu se întâmpla des povestea asta. Erau alte posibilități, dar când puteam mergeam și la teatru la Giurgiu. Acolo am fost de multe ori. La București mai puțin, dar oricum imaginea mea despre București era că e o chestie așa wow, ajunsesem în București și la Teatru Național. Mi se părea extraordinar”, a povestit actrița.

Privind în urmă, Ilona realizează cât de mult s-a schimbat viața sa. Locul care, în copilărie, i se părea aproape ireal a devenit, în timp, unul dintre spațiile în care avea să joace în calitate de actriță.

„Îți dai seama că ani de zile am ajuns să joc acolo, mi s-a părut ceva... eu am trăit o viață ca în filme”, a spus ea.

Mama Ilonei Brezoianu i-a susținut pasiunea pentru artă. Ce rol a avut familia în alegerea carierei

În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, actrița a vorbit și despre familia sa, în special despre mama ei, care a încurajat-o să exploreze domeniile artistice încă de când era copil.

Mama Ilonei este asistentă medicală, însă are, la rândul său, înclinații artistice. A cântat în tinerețe, a făcut parte din corul bisericii din Giurgiu și este pasionată de pictură și poezie.

„Maică-mea întotdeauna a avut o latură artistică. Ea cântă, a cântat și când era tânără și acum în ultima perioadă, înainte să se mute în București, a cântat în corul bisericii de la Giurgiu. Ea a avut înclinații artistice și m-a susținut în tot demersul ăsta artistic”, a povestit Ilona.

Actrița și-a amintit că mama sa a încurajat-o să participe la activități care aveau legătură cu arta și a dus-o inclusiv la cursuri de canto. În plus, a fost cea care a ajutat-o să își descopere mai bine înclinațiile.

„Ea mă ducea la canto, la tot ce însemna artă ea era ok, mă bag”, a spus Ilona.

Tatăl său, inginer constructor de nave, avea o perspectivă mai pragmatică asupra viitorului. Îngrijorarea lui era legată de stabilitatea financiară pe care ar fi putut să i-o ofere o carieră în actorie.

„Pentru tata sigur s-a gândit că poate nu am cu ce să trăiesc în meseria de actor. Nu cred că își puteau imagina că am asemenea potențial și că aș putea să fac cel puțin ce am făcut până acum”, a mărturisit actrița.

Ilona nu consideră că trebuie să fie în vârful profesiei pentru a se bucura de ceea ce a realizat. Dimpotrivă, este mândră de drumul său și de lucrurile pe care le-a construit până acum.

„Eu consider că am făcut multe lucruri frumoase. Nu sunt, nu știu, vârf, dar sunt mândră de ceea ce am făcut. Pentru vârsta mea m-am descurcat chiar onorabil”, a declarat ea.

Ilona Brezoianu, spectacole în dormitorul părinților: „Gata, începe!”

Unul dintre cele mai simpatice momente povestite de Ilona Brezoianu în podcast a fost legat de spectacolele pe care le organiza acasă, încă din copilărie.

Actrița a dezvăluit că își imagina propriile reprezentații, cânta la o orgă, inventa melodii și recita poezii în fața părinților. Aceștia deveneau, fără să știe, primii săi spectatori.

„Cântam, aveam o orgă, inventam melodii acolo, cântam, după aceea spuneam o poezie, apoi începea spectacolul. Făceam tot felul de chestii de acestea”, a povestit ea.

Ilona își amintește cu umor că părinții trebuiau să plătească simbolic pentru a putea urmări reprezentația, iar ea anunța cu multă seriozitate începutul show-ului.

„Rupeam bilete, trebuia să plătească maică-mea și cu taică-miu ca să mă vadă pe mine. Și eu veneam și ziceam: «Gata, începe spectacolul!» Și ei veneau în dormitor”, a spus actrița.

Programul artistic putea dura chiar și jumătate de oră, timp în care micuța Ilona alterna cântecele cu poeziile și inventa momente noi pentru publicul său restrâns.

„Și eu le spuneam: «Acum am o poezie, acum am un cântec» și țineam așa câte jumătate de oră de show și toată lumea era: «Wow, ce tare. Bravo. Super»”, a rememorat ea.

Povestea arată că pasiunea pentru scenă nu a apărut peste noapte. Înainte de admiterea la facultate, de naveta între Giurgiu și București și de rolurile din teatru, Ilona își exersa deja creativitatea în fața celor mai apropiați oameni din viața sa.