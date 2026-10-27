Ilona Brezoianu, mărturisiri sincere despre viața de mamă: „Nu e totul roz”. Decizie neașteptată pentru fiul ei

Ilona Brezoianu a vorbit despre cum a schimbat-o rolul de mamă și ce decizie a luat în privința copilului ei. Actrița este în culmea succesului, atât pe plan personal, cât și în plan profesional. Cu toate acestea, cea mai mare realizare o reprezintă fiul ei.

Ilona Brezoianu, soțul ei, Andrei Ril și micuțul Matei. Foto: Instagram

Vedeta a devenit mamă în urmă cu doar nouă luni, iar viața ei și a soțului, Andrei Ril, s-a schimbat complet. Ilona Brezoianu a vorbit despre cum va proceda în legătura cu tăierea moțului.

Ilona Brezoianu, decizie în cazul bebelușului său

Ilona Brezoianu a vorbit deschis despre viața ei de când a devenit mamă. Aceasta s-a gândit mai bine la ce va face și când vine vorba de fiul ei, Matei. Astfel, actrița a ales ca petrecerea de tăiere a moțului să fie organizată în primăvară, deoarece nu vrea să-l expună pe micuț la tot felul de virusuri.

În ceea ce privește rolul de mamă, vedeta a precizat faptul că sunt momente în care oboseala își spune cuvântul, dar este recunoscătoare pentru sprijinul oferit de familia sa în această perioadă, astfel încât să-și poată duce proiectele la bun sfârșit.

„Nu aș vrea să îl expun în spații închise, cu multă lume. Nu aș vrea să răcească. A fost răcit și m-am chinuit destul de mult cu treaba asta, așa că am hotărât să serbăm între noi și să îi serbez practic moțul prin primăvară, la o terasă, chiar dacă o să fie puțin mai mare. Am devenit mai responsabilă (n.r. de când este mamă). Uneori, mă surprind și mai serioasă decât eram înainte. Nu ar trebui, fiindcă el, acum, se bucură de orice prostie fac eu, dar cred că oboseala își spune cuvântul”, a declarat Ilona Brezoianu, pentru Știrile Antena Stars, scrie spynews.ro.

Cât de mult se implică soțul actriței, Andrei Ril

Ilona Brezonianu a recunoscut, mândră, că soțul ei, Andrei Ril, este un tată extrem de implicat și contribuie la toate treburile legate de cel mic. Cât despre timpul rămas de petrecut în doi, actrița spune că este limitat, dar găsesc momente în care să se bucure unul de celălalt. Nu numai soțul este un sprijin de nădejde în această perioadă, ci și bunicii fiului o ajută.

„Nu că mă ajută, e foarte implicat. E foarte conștient că acest copil este al nostru. Îl hrănește, îl schimbă, iese cu el în parc. Face tot, iar copilul este înnebunit după el. Avem timp (n.r. pentru ei doi). Găsim mai greu momentele în doi, dar încercăm să ne ținem de ele. Dacă ai ajutor, poți oricând să îl duci 2-3 ore la bunici și să stai să vezi un film, să bei un pahar cu vin”, a adăugat vedeta, conform sursei citate.

A avut Ilona Brezoianu depresie postnatală?

În exclusivitate pentru Click!, Ilona Brezoianu a recunoscut că a avut niște stări extrem de schimbătoare timp de aproape două săptămâni, însă nu a fost vorba despre depresie postnatală.

„Nu am avut depresie, spre fericirea mea. Ai, într-adevăr, un baby blue așa vreo două săptămâni după ce naști de la hormoni, sunt niște schimbări bruște de dispoziție, într-adevăr te apucă așa o chestie. Îți dai seama că e greu, nu te așteptai să fii atât de greu. Cine își imaginează poate că e ușor, că ești fericit că ai copil, se înșală. Nu e totul roz, intervin și alte stări, alte senzații. Nu prea știi ce să faci, te iau gândurile: dacă te ocupi bine de el, dacă e mulțumit de serviciile tale și așa mai departe. Sigur că gândurile astea îți răsună acolo în cap. Dar, să ajung până la depresie nu s-a întâmplat”, ne-a declarat vedeta.