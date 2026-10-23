 Ilona Brezoianu are un băiețel agitat! Cum îi face față și cine o ajută? „El crede că taică-su e maică-sa”. Ce spune despre al doilea copil
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Video Ilona Brezoianu are un băiețel agitat! Cum îi face față și cine o ajută? „El crede că taică-su e maică-sa”. Ce spune despre al doilea copil

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Ilona Brezoianu(36 de ani) a devenit mămică în urmă cu un an și este topită după băiețelul ei, Matei. Actrița încearcă să petreacă cât mai mult timp cu micuțul și ne-a dezvăluit că are ajutoare de nădejde acasă. 

Actrița Ilona Brezoianu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andrei din 2023, însă cei doi au ales întotdeauna să își țină relația departe de lumina reflectoarelor. În iulie 2024, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar familia și prietenii apropiați. 

În luna mai 2025, cei doi au primit cea mai frumoasă veste și au devenit părinții unui băiețel adorabil, pe nume Matei. Iată ce ne-a povestit Ilona despre viața de mămică. 

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Foto: Click!

Click!: Ilona, nu te-am mai văzut de la ceva vreme pe la evenimente. Ai și născut, iată-te acum la lansarea unor cărucioare, dacă tot ai copil mic…

Ilona Brezoianu: Să știi că eu am mai ieșit din când în când. Acum am venit aici să văd ce cărucioare au mai apărut, pentru că eu ies zilnic în parc cu copilul să-l plimb. Am deja un cărucior care mărturisesc că săracul a trecut prin toate, cu bine deocamdată. A fost în iarnă, am mers cu el și prin zăpadă, astă vară a rezistat la căldură, am fost cu el și la mare, l-am băgat și pe plajă în nisip. Te minunezi, te uiți la el și nu știi cum a rezistat!

Click!: Înțeleg că ai un copil cam agitat! Cu cine seamănă, cu tine?

Ilona Brezoianu: Da este, dă din picioare non stop! Noroc că până acum nu a reușit încă să rupă căruciorul. L-a stricat el puțin, dar l-am remontat cumva. Însă cred că nu mai are mult, noroc că au apărut uite aici modele noi.  

Cu cine seamănă?! Și cu mine, dar și cu soțul meu. Amândoi suntem agitați. El chiar mă întrece aș putea zice. Aleargă  20 kilometri pe zi, urcă pe munte. 

Click!: Cum s-a schimbat viața ta de când ai devenit mămică? Cine te ajută cu cel mic?

Ilona Brezoianu: Nu avem bonă. Copilul are două perechi de bunici, toți implicați și care îl divinizează, îl adoră! Probabil că va fi un copil răsfățat. Părinții mei locuiesc cu noi în același bloc, s-au mutat special pentru nepot și ei sunt cumva bone full time. Socrii sunt și ei în București și vin în weekend și stau cu el. 

Click!: De cine e mai apropiat copilul, de părinți sau de bunici?

Ilona Brezoianu: De bunici, normal! Cu noi e mai agitat, mai ales cu mine, când îl vede însă pe Andrei, gata, e disperat! Îl adoră pe Andrei, e nebun după el, de mine nu-l prea interesează mai deloc. Pot să plec liniștită, îmi face și cu mâna când plec: adică, du-te liniștită! Pe Andrei însă, când îl vede, este leșinat! Habar n-am, eu cred că el crede că Andrei e mama de fapt și eu sunt ta-su. M-am gândit la treaba asta, imediat după ce am născut el a stat cu el pe piept foarte mult și eu cred că el chiar crede în capul lui că el este mama lui, dar îi spun în fiecare zi: „eu sunt mama ta!”  

Are doar un an, e mic, o să-și dea el mai târziu seama cine e mama lui când o să-mi ceară bani! O să zică: „mă duc la mama că ea scoate cașcavalul”. 

Ilona și Andrei au un băiețel, Matei
Ilona și Andrei au un băiețel, Matei Foto: Instagram

Click!: Ai luat pe toată lumea prin surprindere când ai anunțat că ești însărcinată…

Ilona Brezoianu: Eu fac surprize, ce crezi?! Îmi place viața de mămică, m-am adaptat cu programul, având în vedere că am ajutor mă descurc. Sincer, nu mi-e greu! Încerc să mă împart în așa fel încât să petrec destul de mult timp cu el pentru că n-aș vrea să ratez etape importante din viața lui. 

Stau destul de mult cu el, adică stau în prima parte a zilei cu el, apoi mergem la mama își face somnul de prânz, apoi ies cu Andrei și cu el în parc, în fiecare după-amiază ieșim toți în parc. El doarme cu noi. Se mai trezește încă de vreo două ori pe noapte, câteodată de trei ori, ca să mănânce. 

Click!: Ai avut depresia aceea postnatală? A fost ușoară nașterea sau dificilă? 

Ilona Brezoianu: Nu am avut depresie, spre fericirea mea. Ai, într-adevăr, un baby blue așa vreo două săptămâni după ce naști de la hormoni, sunt niște schimbări bruște de dispoziție, într-adevăr te apucă așa o chestie. Îți dai seama că e greu, nu te așteptai să fii atât de greu. Cine își imaginează poate că e ușor, că ești fericit că ai copil, se înșeală. Nu e totul roz, intervin și alte stări, alte senzații. Nu prea știi ce să faci, te iau gândurile: dacă te ocupi bine de el, dacă e mulțumit de serviciile tale și așa mai departe. Sigur că gândurile astea îți răsună acolo în cap. Dar, să ajung până la depresie nu s-a întâmplat

„Dacă nu nășteam prin cezariană, eu nu mai făceam copil. Nu suport durerea” 

 Eu am ales varianta mai simplă, nașterea prin cezariană. Sunt genul de om care nu suportă durerea. Cezariana doare după, dar nu atât de rău ca nașterea naturală. Eu sunt genul care nu poate să îndure durerile nașterii și probabil că, dacă nu era cezariana, eu nu mai făceam copil. Pentru că mi se pare foarte greu să naști natural și n-aș fi putut să suport asta pur și simplu, nici psihic, nici fizic. 

Click!:  E devreme totuși să te întreb, dar ți-ai mai dori al doilea copil?

Ilona Brezoianu: Nu! Stai așa că nu are decât un an, întâi să-mi revină somnul,  să-mi pun părul din cap la loc și pe urmă mai vorbim. Așa se întâmplă după naștere: îți cade părul și multe altele. Nu avem timp acum să povestim tot!

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