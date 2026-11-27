Aris Melkior (23 de ani), fiul Andreei Esca (54 de ani), a sărbătorit la Premiile TVmania alături de echipa „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, premiată la gala de aseară pentru „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”.

1/5 Aris Melkior (23 de ani), fiul Andreei Esca (54 de ani), a sărbătorit la Premiile TVmania alături de echipa „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, premiată la gala de aseară pentru „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi” Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Într-un interviu exclusiv pentru Click!, Aris a povestit ce admiră la mama lui, celebra vedetă PRO TV Andreea Esca, de ce simte că mai are de învățat înainte de a avea propria emisiune și ce vrea să schimbe la alimentație ca să slăbească. De Crăciun va fi cu părinții, iar o vacanță în Bali, cu sora lui, e încă în discuție.

Aris Melkior: „Mă bucur foarte tare că am acceptat proiectul”

Click!: Aris, echipa voastră a fost premiată la gala TVmania. Cum e să faci parte din ea?

Aris Melkior: Chiar sunt tot timpul surprins că fac parte dintr-o echipă așa mișto. Despre asta vorbeam și noi. Nu știu dacă mai există multe echipe de genul ăsta în România. Suntem chiar prieteni între noi și avem o chimie foarte plăcută. Mă bucur foarte tare că am acceptat proiectul.

Cât de mult îți place să faci televiziune?

E un fel de dream job. Cui nu i-ar plăcea să meargă la muncă într-un loc în care e cu prietenii și se distrează?

Ce crezi că ai moștenit de la mama ta?

Suntem destul de diferiți. Mama dă dovadă de foarte mult profesionalism. Mai am timp să primesc sfaturi de la ea.

Îți vine în minte vreun sfat de la ea care te-a ajutat în televiziune?

Nu-mi vine acum în minte un sfat anume. Educația pe care am primit-o de la ea mă ajută în domeniul ăsta.

Te gândești să ai propria emisiune la un moment dat?

E cam devreme. Momentan mai am foarte multe de învățat în televiziune.

Ești mulțumit de punctul în care ai ajuns profesional? Ce îți dorești pentru 2027?

Întotdeauna e loc de progres și eu mai am multe de învățat. Nu prea îmi fac planuri de Anul Nou, dar am câteva proiecte și îmi doresc să le duc la bun sfârșit.

Vrea să slăbească și gătește pentru el

Îți place să faci sport și vrei să mai slăbești. La ce simți că ai de lucrat?

Ador să fac sport. Îmi place foarte mult. Dar mănânc destul de prost și mănânc mult. Comand tot meniul de la restaurant. Încerc să echilibrez puțin lucrurile și să fiu mai atent la ce mănânc.

Îți place să gătești? Le pregătești alor tăi ceva special de sărbători?

De sărbători n-am gătit niciodată. Gătesc pentru mine și mai experimentez. Am perfecționat rețeta de vită în sânge.

Crăciun cu părinții și o posibilă vacanță în Bali

Ce planuri ai de sărbători?

Crăciunul îl petrec cu părinții. După aceea, poate mergem undeva cu prietenii.

Cu sora ta ai stabilit ceva pentru vacanța de iarnă?

E posibil să mergem în Bali, dar încă nu sunt sigur.

Dacă ar fi să te descrii în trei cuvinte, ce ai spune?

Optimist, carismatic și plăcut.