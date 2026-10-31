Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său. Dumitru Esca a împlinit 88 de ani

Andreea Esca are toate motivele să fie recunoscătoare în această zi specială. Tatăl său, Dumitru Esca, a împlinit 88 de ani, iar prezentatoarea TV a marcat momentul printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Dincolo de urările aniversare, mesajul vedetei transmite bucuria de a-i avea încă aproape pe părinții săi, mai ales după perioada dificilă prin care tatăl ei a trecut anul trecut.

Dumitru Esca a împlinit 88 de ani Foto: arhiva Click!

Andreea Esca a transmis un mesaj plin de dragoste cu ocazia zilei de naștere a tatălui său. Prezentatoarea Știrilor Pro TV a publicat pe Instagram câteva cuvinte emoționante, în care a mărturisit cât de mult contează pentru ea faptul că încă îi are alături pe cei dragi. Dumitru Esca a împlinit 88 de ani, iar jurnalista a ținut să îi transmită public cele mai frumoase urări.

„Ce contează pentru mine? Că ii am, încă, pe ai mei! La mulți ani, TATA! Giovane/ Giovani Forever”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

Tatăl Andreei Esca a trecut printr-o perioadă dificilă

Mesajul prezentatoarei vine după ce, anul trecut, aceasta a vorbit despre o perioadă delicată prin care a trecut tatăl ei. Dumitru Esca a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă jurnalista nu a dezvăluit diagnosticul sau alte detalii despre problemele de sănătate.

Cu acea ocazie, vedeta a publicat un mesaj în care le-a mulțumit medicilor și personalului medical care s-au ocupat de tatăl său, dar și celor care i-au transmis gânduri bune.

„Azi e ziua celui mai cel Moș! Șeriful nostru, Domnul Esca, zis și Titi sau Giovani! Care împlinește 87 de ani! Și chiar dacă ultimele luni l-au cam pus la încercare… el e un Scorpion! Le mulțumesc pe această cale medicilor și întregului personal medical de la @sanador.românia și Spitalul Bagdasar Arseni! Dar și tuturor celor care îl iubesc sau îl admira și care îi transmit mereu gânduri bune! La mulți ani, TATĂ!”, a scris atunci jurnalista.

De ce nu și-a dorit Dumitru Esca ca fiica lui să studieze Jurnalismul

Într-un interviu mai vechi, tatăl prezentatoarei a povestit că, la început, nu a fost încântat de alegerea profesională a fiicei sale. Dumitru Esca își dorea ca Andreea să urmeze cursurile Academiei de Studii Economice din București, fiind convins că o diplomă în domeniul economic i-ar fi asigurat un viitor stabil.

Tânăra a încercat să intre la ASE, însă nu a reușit, astfel că s-a reorientat către Facultatea de Jurnalism, unde a fost admisă. Tatăl ei nu a primit cu entuziasm această decizie, dar, în cele din urmă, a ajuns să îi susțină drumul ales.

„Ei, am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE». Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”, a povestit Dumitru Esca.

Amintiri din copilăria prezentatoarei TV

Tatăl jurnalistei a vorbit și despre copilăria fiicei sale, amintindu-și de grupul de prieteni cu care aceasta își petrecea timpul în sat. Dumitru Esca a povestit că Andreea avea libertatea de a ieși cu prietenii și de a se bucura de vacanțe, chiar dacă uneori se întorcea acasă foarte târziu.

„Avea o gașcă aici în sat, veneau pe la 2 acasă, chiar dacă aveau 12, 13 ani. O lăsam în pace. Aveau de umblat, de furat cartofi, roșii de pe câmp”, a mai povestit Dumitru Esca.