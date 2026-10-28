 Elwira Petre, emoționată în vacanța din Egipt: „Fetița care cândva visa la acest moment îl trăiește”
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FotoElwira Petre, emoționată în vacanța din Egipt: „Fetița care cândva visa la acest moment îl trăiește”

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Elwira și Mihai Petre au lăsat deoparte proiectele profesionale și au plecat alături de cele două fetițe într-o călătorie specială în Egipt. Destinația aleasă este Cairo, un loc în care coregrafa își dorea să ajungă încă din copilărie. Bucuroasă că a reușit să-și împlinească această dorință, soția dansatorului a împărtășit cu urmăritorii săi primele imagini din vacanța pe care familia a planificat-o cu ceva timp în urmă.

Elwira și Mihai Petre
Elwira și Mihai Petre Foto: arhivă

Elwira Petre și-a împlinit un vis din copilărie

Coregrafa a mărturisit pe rețelele de socializare că vizita în Cairo reprezintă împlinirea unui vis pe care îl avea de când era mică. Alături de soțul său și de cele două fiice, aceasta se bucură acum de experiența pe care și-a dorit-o atât de mult.

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Foto: Instagram

„Când visele tale devin realitate... și realizezi că fetița care cândva visa la acest moment îl trăiește, în sfârșit”, a scris coregrafa pe contul său de socializare.

Familia Petre a ales astfel o destinație diferită de cea în care și-a petrecut vacanța de vară, iar imaginile publicate de Elwira le-au oferit fanilor o primă privire asupra escapadei din această toamnă.

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Foto: Instagram

Unde au fost în vacanță Elwira și Mihai Petre în luna august

În urmă cu câteva luni, în plin sezon estival, Elwira și Mihai Petre au optat pentru o vacanță liniștită în nordul Poloniei, pe litoralul Mării Baltice, în zona natală a coregrafei. Cei doi au preferat să evite aglomerația din stațiunile populare ale Europei și au ales să se bucure de natură și de atmosfera relaxată a plajelor poloneze.

Experiența a fost diferită de vacanțele clasice la mare, cu resorturi aglomerate, șezlonguri și baruri pe plajă. Familia a ales un cadru simplu, în care s-a putut bucura de liniște și de peisajele naturale.

Mihai Petre le-a povestit atunci urmăritorilor săi că plajele din nordul Poloniei au un farmec aparte, mai ales pentru cei care își doresc să se îndepărteze de agitația specifică lunii august.

„Marea Baltică - cu prosopul și gustări la pachet, în liniște, aproape singuri pe plajă. Temperatura aerului excelentă, dar apa rece - apropo - am văzut o focă scoțând din când în când capul la suprafață, mirată de prezența noastră”, a relatat dansatorul.

Acesta a mărturisit că a reușit să înoate puțin, chiar dacă apa era rece, și a explicat că îi place acest tip de experiență după ce se obișnuiește cu temperatura.

„Recomand plaja din nordul Poloniei doar dacă vrei să te răcorești cu adevărat și să scapi de înghesuiala și gălăgia tipice turismului de august în Europa, iar un cold plunge e numai bun. Pentru mine are un farmec aparte și mă relaxează enorm, mai ales că trec printr-o zonă împădurită superbă ca să ajung la plajă. Vouă vă place la mare, așa, mai pe răcoare?”, a transmis Mihai Petre.

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