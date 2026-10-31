 Adelina Pestrițu, rețeta perfectă pentru zilele răcoroase. Cum prepară vedeta plăcinta cu mere și ce sfat le-a dat gospodinelor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoAdelina Pestrițu, rețeta perfectă pentru zilele răcoroase. Cum prepară vedeta plăcinta cu mere și ce sfat le-a dat gospodinelor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adelina Pestrițu a intrat în bucătărie și le-a arătat urmăritorilor cum pregătește una dintre cele mai îndrăgite prăjituri de casă. Vedeta a mărturisit că vremea de afară i-a trezit pofta de dulce, în special de plăcintă cu mere, așa că a decis să împărtășească rețeta cu cei care o urmăresc pe Instagram. Preparatul este ușor de făcut, iar ingredientele sunt la îndemâna oricui.

Adelina Pestrițu a împărtășit rețeta de plăcintă cu mere
Adelina Pestrițu a împărtășit rețeta de plăcintă cu mere Foto: Instagram

Vedeta a explicat că nu a avut inițial în plan să filmeze rețeta, motiv pentru care nici nu a pregătit cadre speciale pentru videoclip. Cu toate acestea, a vrut să le ofere fanilor ingredientele și modul de preparare. Adelina a făcut și o recomandare importantă: foile de aluat ar trebui întinse puțin mai subțire decât a procedat ea.

Vremea de afară mi-a activat pofta de dulce, în special de plăcintă cu mere. N-am stat să gândesc cadre perfecte pentru a o filma pentru că nu aveam în plan acest reel. Dar totuși m-am gândit să vă dau și vouă reteța asta rapidă.

Cu o mică recomandare însă: faceți stratul de aluat puțin mai subțire (eu l-am făcut la TM7 ca să câștig timp, dar mi-ar fi plăcut să fie mai subțire)”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Pentru preparat, sunt necesare ingrediente atât pentru aluat, cât și pentru umplutura aromată de mere.

Ingrediente pentru aluat:

  • 2 ouă
  • 150 g zahăr
  • 150 ml ulei
  • 150 ml lapte
  • 1 plic praf de copt
  • 1 plic zahăr vanilat
  • Un praf de sare
  • 500-550 g făină

Ingrediente pentru umplutură:

  • 1,5 kg mere
  • 100-150 g zahăr
  • Scorțișoară după gust
  • 2 linguri de griș
  • 2 linguri de ulei

Cum se prepară plăcinta cu mere

Primul pas este pregătirea umpluturii. Merele se spală, se curăță și se dau prin răzătoare, apoi se pun într-o tigaie cu ulei și zahăr. Se lasă pe foc până se înmoaie și se evaporă excesul de suc. La final, se adaugă scorțișoara, iar compoziția se lasă la răcit.

Pentru aluat, se amestecă ouăle cu zahărul, după care se adaugă laptele și uleiul. Se încorporează zahărul vanilat, sarea și praful de copt, iar făina se adaugă treptat, până când se obține un aluat care nu se mai lipește de mâini.

Aluatul se împarte în două părți. Prima foaie se întinde și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se presară grișul, se adaugă umplutura de mere răcită și se distribuie uniform. Deasupra se pune cea de-a doua foaie, care se înțeapă din loc în loc cu furculița.

Plăcinta se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, unde se lasă aproximativ 35-40 de minute, până când devine aurie. După coacere, se lasă să se răcească bine și se pudrează cu zahăr înainte de servire.

Poftă bună!

Ghid de cumpărături

banner copii jpg
#Exclusiv Click!
Foto40 de ani de la premiera filmului „Liceenii” Ce drăgălași erau Ionică, Bănică și Oana Sîrbu, în copilărie! În ce relații au rămas Vedete românești
Horoscop luna martie jpg
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme Horoscop
image
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume adevarul.ro
image
„Cartofi cu cartofi la cuptor”. Cum supraviețuiesc mulți români cu bani puțini până la următorul salariu, după ce achită facturile adevarul.ro

Parteneri

image
Milioane pentru Răzvan Burleanu! Suma uriașă pe care șeful FRF o va încasa dacă ar deveni președinte al FIFA www.fanatik.ro
image
Hârtia igienică ar putea dispărea din 2026. Produsul ieftin care o înlocuieşte deja în tot mai multe locuinţe observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român cu 3 pensii, dezvăluiri șoc! Luxul orbitor pe care l-a trăit: „Maldăre de bani în fiecare seară” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Cum a ajuns David Popovici în topul preferințelor pentru Gen Z din România. Ce alți sportivi mai iubesc tinerii www.fanatik.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 5 mituri despre vrăjitoare historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De unde vine „sãrbatoarea” de Halloween? historia.ro
Unde ar pleca Smiley în vacanță cu Pavel Bartoș! „Nu știu dacă ne-am duce într-o vacanță all inclusive”
#Exclusiv Click!
Smiley și Pavel Bartoș au dezvăluit unde ar pleca împreună în vacanță: „E și aproape și are taverne extraordinare” Vedete românești
banner copii jpg
#Exclusiv Click!
Foto40 de ani de la premiera filmului „Liceenii” Ce drăgălași erau Ionică, Bănică și Oana Sîrbu, în copilărie! În ce relații au rămas Vedete românești
Alex Velea face mișcare zilnic și dezvăluie secretul relației cu Antonia
#Exclusiv Click!
Cum se menține Alex Velea în formă la 42 de ani. Secretul relației cu Antonia, după 13 ani de când sunt împreună: „Cu bune și cu rele” Vedete românești
banner kamara jpg
#Exclusiv Click!
VideoCe voce frumoasă are Leon, fiul lui Kamara, care luptă cu o boală gravă! „Cântă și piesele lui Michael Jackson”. Cum se simte, după operații? Vedete românești
banner madalina apostol inmormantare jpg
Mama Mădălinei Apostol, dezvăluiri cutremurătoare după moartea fiicei sale. Ce i-a ascuns femeia până în ultima clipă Vedete românești
Andreea Bălan radiază de când Victor s-a întors acasă
#Exclusiv Click!
Andreea Bălan radiază de când Victor s-a întors acasă: „Iubirea schimbă tot”. De ce nu a plecat cu fetițele în vacanță Vedete românești
claudia patrascanu si gabi badalau
FotoGabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu. Spune că nu și-a putut lua fiul la București: „Nicolas a plâns” Vedete românești
banner operatii estetice jpg
#Exclusiv Click!
Mai tinere cu 10 ani, după operația estetică la gât! Sfatul designerilor pentru Minodora și Ozana Barabancea: „Pot purta din nou decolteuri” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net