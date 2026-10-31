Adelina Pestrițu, rețeta perfectă pentru zilele răcoroase. Cum prepară vedeta plăcinta cu mere și ce sfat le-a dat gospodinelor

Adelina Pestrițu a intrat în bucătărie și le-a arătat urmăritorilor cum pregătește una dintre cele mai îndrăgite prăjituri de casă. Vedeta a mărturisit că vremea de afară i-a trezit pofta de dulce, în special de plăcintă cu mere, așa că a decis să împărtășească rețeta cu cei care o urmăresc pe Instagram. Preparatul este ușor de făcut, iar ingredientele sunt la îndemâna oricui.

Adelina Pestrițu a împărtășit rețeta de plăcintă cu mere Foto: Instagram

Vedeta a explicat că nu a avut inițial în plan să filmeze rețeta, motiv pentru care nici nu a pregătit cadre speciale pentru videoclip. Cu toate acestea, a vrut să le ofere fanilor ingredientele și modul de preparare. Adelina a făcut și o recomandare importantă: foile de aluat ar trebui întinse puțin mai subțire decât a procedat ea.

„Vremea de afară mi-a activat pofta de dulce, în special de plăcintă cu mere. N-am stat să gândesc cadre perfecte pentru a o filma pentru că nu aveam în plan acest reel. Dar totuși m-am gândit să vă dau și vouă reteța asta rapidă.

Cu o mică recomandare însă: faceți stratul de aluat puțin mai subțire (eu l-am făcut la TM7 ca să câștig timp, dar mi-ar fi plăcut să fie mai subțire)”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Pentru preparat, sunt necesare ingrediente atât pentru aluat, cât și pentru umplutura aromată de mere.

Ingrediente pentru aluat:

2 ouă

150 g zahăr

150 ml ulei

150 ml lapte

1 plic praf de copt

1 plic zahăr vanilat

Un praf de sare

500-550 g făină

Ingrediente pentru umplutură:

1,5 kg mere

100-150 g zahăr

Scorțișoară după gust

2 linguri de griș

2 linguri de ulei

Cum se prepară plăcinta cu mere

Primul pas este pregătirea umpluturii. Merele se spală, se curăță și se dau prin răzătoare, apoi se pun într-o tigaie cu ulei și zahăr. Se lasă pe foc până se înmoaie și se evaporă excesul de suc. La final, se adaugă scorțișoara, iar compoziția se lasă la răcit.

Pentru aluat, se amestecă ouăle cu zahărul, după care se adaugă laptele și uleiul. Se încorporează zahărul vanilat, sarea și praful de copt, iar făina se adaugă treptat, până când se obține un aluat care nu se mai lipește de mâini.

Aluatul se împarte în două părți. Prima foaie se întinde și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se presară grișul, se adaugă umplutura de mere răcită și se distribuie uniform. Deasupra se pune cea de-a doua foaie, care se înțeapă din loc în loc cu furculița.

Plăcinta se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, unde se lasă aproximativ 35-40 de minute, până când devine aurie. După coacere, se lasă să se răcească bine și se pudrează cu zahăr înainte de servire.

Poftă bună!