 Prăjitură cu afine și lămâie, răsfăț dulce cu note acrișoare
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Prăjitură cu afine și lămâie, răsfăț dulce cu note acrișoare

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Afinele suculente și aroma proaspătă de lămâie se întâlnesc într-o prăjitură pufoasă, cu un gust dulce-acrișor irezistibil. Un desert simplu, perfect alături de o cafea sau de un ceai.

Prăjitură cu afine și lămâie
Prăjitură cu afine și lămâie Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g făină

2 banane bine coapte

200 g afine

3 ouă

150 g iaurt grecesc

60 ml ulei de cocos topit

1 lămâie

1 linguriță extract de vanilie

2 lingurițe praf de copt

1 praf de sare

½ linguriță bicarbonat de sodiu

1 lingură făină pentru afine

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul și tapetezi cu hârtie de copt o formă rotundă cu diametrul de 22 cm.

Pasezi bananele într-un bol, adaugi ouăle, iaurtul, uleiul de cocos și extractul de vanilie și amesteci până obții o compoziție omogenă.

Speli lămâia, razi fin coaja și storci două linguri de zeamă. Le adaugi în compoziție și amesteci.

Amesteci separat făina cu praful de copt, bicarbonatul și sarea. Încorporezi treptat ingredientele uscate în compoziția lichidă.

Speli afinele, le usuci și le amesteci cu o lingură de făină. Păstrezi câteva pentru decor, iar pe celelalte le încorporezi ușor în aluat.

Torni compoziția în forma rotundă, nivelezi și presari deasupra afinele păstrate. Coci prăjitura 35–40 de minute, până se rumenește și trece testul cu scobitoarea.

Lași prăjitura 10 minute în formă, apoi o scoți și o răcești complet pe un grătar. O servești tăiată felii, decorată cu afine proaspete și felii de lămâie.

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