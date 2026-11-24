Dulceața nu trebuie să fie preparată neapărat din fructele cu care ne-am obișnuit, iar o rețetă inedită demonstrează că și o legumă poate deveni ingredientul principal al unui desert aromat. Efrem Băndărică, călugăr la Mănăstirea Dervent, a prezentat o modalitate surprinzătoare de a transforma broccoliul într-o dulceață, combinându-l cu portocală, lămâie, bergamotă și cardamom.

Dulceață de broccoli Foto: Facebook

Preparatul se remarcă prin combinația de ingrediente și prin modul de pregătire, în care broccoliul este fiert în sirop de zahăr, după ce a fost opărit în prealabil. Rețeta presupune câteva etape simple, iar atenția la fierbere este esențială pentru ca buchețelele să își păstreze forma și textura.

Ce ingrediente sunt necesare pentru dulceața de broccoli

Pentru a pregăti aproximativ un kilogram de broccoli curățat, sunt necesare mai multe ingrediente, atât pentru realizarea siropului, cât și pentru aromatizarea desertului. Portocala, lămâia, bergamota și cardamomul sunt cele care completează rețeta și îi dau un gust aparte.

Ingredientele necesare sunt:

1 kilogram de broccoli curățat;

700 de grame de zahăr;

150 ml de suc proaspăt de portocale;

100 ml de suc de lămâie;

coaja de la o bergamotă;

4-5 păstăi de cardamom sau o jumătate de linguriță de cardamom măcinat;

200 ml de apă, pentru sirop.

Cum se prepară dulceața de broccoli

Primul pas este pregătirea legumei. Broccoliul se desface în buchețele mici, de dimensiuni cât mai apropiate, apoi se spală bine. Acesta se opărește timp de aproximativ 1-2 minute în apă clocotită, după care se transferă imediat într-un vas cu apă foarte rece. Procedura ajută la oprirea procesului de fierbere și la păstrarea culorii.

În continuare, se pregătește siropul. Într-o cratiță încăpătoare se pun zahărul și cei 200 ml de apă, iar amestecul se fierbe până când începe să capete consistența unui sirop ușor legat.

După ce siropul este pregătit, urmează adăugarea ingredientelor care dau aromă desertului. Sucul proaspăt de portocale, cel de lămâie, coaja fin rasă de bergamotă și cardamomul se încorporează în amestec.

Efrem Băndărică recomandă ca ingredientele aromatice să fie lăsate câteva minute să își combine aromele înainte de continuarea preparării.

După această etapă, buchețelele de broccoli se adaugă în sirop și se fierb la foc mic. Este important ca leguma să devină translucidă, fără să își piardă forma. Fierberea trebuie urmărită cu atenție, deoarece broccoliul poate căpăta o textură neplăcută dacă este ținut prea mult pe foc.

Pentru a verifica dacă dulceața a ajuns la consistența potrivită, se folosește testul picăturii pe o farfurie rece. Dacă siropul se încheagă ușor, preparatul poate fi oprit din fierbere.

Ultimul pas este transferarea dulceții fierbinți în borcane curate și sterilizate. Acestea se închid cu capace noi, iar pentru păstrarea preparatului este necesară aplicarea unui proces adecvat de conservare termică.