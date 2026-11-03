 Diferența dintre pelteaua și dulceața de gutui. Cum se prepară fiecare în parte
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Diferența dintre pelteaua și dulceața de gutui. Cum se prepară fiecare în parte

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Toamna este sezonul în care gospodinele transformă gutuile parfumate în deserturi tradiționale care pot fi păstrate peste iarnă. Printre cele mai populare preparate se numără pelteaua și dulceața de gutui, două conserve asemănătoare la prima vedere, dar care se diferențiază prin modul de preparare, aspect și consistență.

Diferența dintre pelteaua și dulceața de gutui
Diferența dintre pelteaua și dulceața de gutui Foto: istock

Principala diferență dintre peltea și dulceață este că pelteaua se obține din sucul fructelor, fără bucăți de pulpă, având o textură clară, gelatinoasă și fină. În schimb, dulceața conține bucăți de fruct fierte în sirop de zahăr și are o consistență mai densă.

Gutuile sunt ideale pentru ambele preparate deoarece conțin pectină în mod natural, substanță care ajută la închegarea compoziției și oferă textura caracteristică.

Cum se prepară pelteaua de gutui

Pelteaua de gutui se prepară din sucul rezultat în urma fierberii fructelor. Gutuile se spală bine, se taie în bucăți și se pun la fiert cu apă, fără a fi curățate neapărat de coajă ori de semințe. După ce fructele se înmoaie, compoziția se strecoară prin tifon sau sită fină, iar lichidul obținut se lasă să se limpezească.

Pentru fiecare litru de suc se adaugă aproximativ un kilogram de zahăr. Amestecul se fierbe la foc mediu până când începe să se lege și capătă consistența unei gelatine. La final, pelteaua fierbinte se toarnă în borcane sterilizate și se închide ermetic.

Rezultatul este un preparat transparent sau ușor chihlimbariu, cu o aromă intensă de gutui și o textură fină, fără bucăți de fruct.

Cât zahăr se pune la dulceața de gutui

În cazul dulceții, gutuile sunt curățate și tăiate în cuburi sau felii subțiri, apoi sunt fierte într-un sirop preparat din apă și zahăr.

În rețetele tradiționale, cantitatea de zahăr este, de regulă, egală cu cea a fructelor. Astfel, la un kilogram de gutui se folosește aproximativ un kilogram de zahăr.

Pentru o aromă mai plăcută, multe gospodine adaugă zeamă de lămâie, care ajută și la păstrarea culorii fructelor. Dulceața se fierbe până când siropul se leagă, iar bucățile de gutui devin translucide și își păstrează forma.

Spre deosebire de peltea, dulceața de gutui are o consistență mai bogată și conține fructele întregi sau tăiate în bucăți, fiind apreciată atât ca desert, cât și ca ingredient pentru clătite, prăjituri sau diverse preparate tradiționale.

Deși ambele rețete pornesc de la același fruct, diferența dintre peltea și dulceață este dată de metoda de preparare și de textura finală. Pelteaua este fină și gelatinoasă, obținută exclusiv din suc, în timp ce dulceața păstrează bucățile de fruct și are un aspect mai consistent.

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