 Sandvișul cu unt de arahide și gem de căpșuni îți îndulcește dimineața
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Sandvișul cu unt de arahide și gem de căpșuni îți îndulcește dimineața

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Untul de arahide cremos și gemul de căpșuni se întâlnesc într-un sandviș simplu și savuros. Gata în câteva minute, este o idee delicioasă pentru micul dejun sau pentru o gustare dulce.

Sandvișul cu unt de arahide și gem de căpșuni
Sandvișul cu unt de arahide și gem de căpșuni Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 felii de pâine integrală sau pâine toast

4 linguri unt de arahide cremos

3 linguri gem de căpșuni

1 banană

Mod de preparare

Așezi feliile de pâine pe un tocător. Dacă pregătești sandvișul pentru pachetul de școală, alegi o pâine mai densă, care nu se înmoaie repede.

Ungi două felii de pâine cu unt de arahide, într-un strat uniform. Întinzi crema până aproape de margini, ca sandvișul să fie bine legat.

Pui gemul de căpșuni peste untul de arahide. Folosești un strat potrivit, nu foarte gros, ca să nu curgă în caserolă.

Tai banana rondele subțiri și o așezi peste gem.

Suprapui feliile de pâine și presezi ușor sandvișurile cu palma, fără să le strivești.

Tai sandvișurile în jumătăți sau în triunghiuri și le pui în caserolă pe hârtie de copt.

Le păstrezi la rece până pleacă cei mici la școală, mai ales dacă folosești banană.

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