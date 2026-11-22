Tăiată în felii, rulada dezvăluie o spirală apetisantă și completează frumos o ceașcă de cafea sau de ceai.

Ruladă cu pastă de curmale și nuci Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

300 g făină

120 g unt rece

100 ml lapte

1 ou

2 linguri zahăr

1 linguriță praf de copt

1 praf de sare

1 linguriță esență de vanilie

Pentru umplutură

250 g curmale fără sâmburi

100 g miez de nucă

1 lingură unt

1 linguriță scorțișoară

2-3 linguri apă caldă

Pentru servit:

zahăr pudră

Mod de preparare

Pui curmalele într-un bol, torni peste ele apa caldă și le lași 10 minute, ca să se înmoaie. Le scurgi, apoi le pasezi cu blenderul, până obții o pastă groasă. Toci nucile grosier și le amesteci cu pasta de curmale, cu lingura de unt și cu scorțișoara.

Amesteci într-un bol făina cu praful de copt, zahărul și sarea. Adaugi untul rece, tăiat cubulețe, și îl fărâmițezi cu degetele, până obții un amestec nisipos. Adaugi oul, laptele și vanilia și frămânți scurt, doar cât să obții un aluat neted. Dacă e prea moale, îl pui la rece 10–15 minute.

Întinzi aluatul pe masa presărată cu puțină făină, într-o foaie dreptunghiulară, mai degrabă subțire. Întinzi umplutura peste aluat, lăsând marginile libere, ca să poți rula ușor. Rulezi aluatul strâns, pe lungime, și așezi rulada pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu îmbinarea în jos.

O dai la cuptor, 25-30 de minute, până se rumenește ușor. O lași să se răcească bine, o pudrezi cu zahăr și o tai felii groase de 1-2 cm.