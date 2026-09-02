Ce faci dacă gemul a mucegăit. Arunci borcanul sau poți îndepărta stratul de la suprafață?

Mucegaiurile pot fi benefice pentru oameni, dar și dăunătoare pentru sănătate. Știm deja că putem consuma liniștiți brânzeturile cu mucegai precum camembert sau roquefort, deoarece acesta acționează ca un conservant și contribuie la dezvoltarea aromei. Cu toate acestea, mucegaiurile cresc și pe alte alimente și duc alterarea lor. Cum procedăm în cazul gemurilor.

Ce să faci dacă gemul a mucegăit. Foto: Shutterstock

Mucegaiul se reproduce prin spori și se răspândește prin aer, iar în alimente se poate extinde mult mai adânc. Așadar, nu este doar de suprafață, iar acesta produce toxine ce pot fi cancerigene. Când știm că putem consuma gemul în siguranță.

Ce facem cu gemul care a mucegăit

Mucegaiul se dezvoltă în medii calde și umede. Cu cât un aliment este mai lichid, cu atât mucegaiul se răspândește mai repede. Acest lucru este valabil mai ales pentru fructele moic compoturi și gemuri. O atenție sporită trebuie să acordăm și altor alimente, precum pâinea și brânza rasă sau nuci. Acestea trebuie aruncate, conform Blick.

Conform descoperirilor actuale, este suficient să îndepărtezi mucegaiul de pe gemuri prin simpla îndepărtare a unui strat gros de fructe. Totuși, acest lucru se aplică doar gemurilor cu un conținut ridicat de zahăr (peste 60%). În schimb, gemurile cu mai puțin zahăr sau îndulcitori ar trebui neapărat aruncate.

Ce să faci ca să scazi riscul de mucegai

Secretul unui gem care nu mucegăiește este modul de conservare a acestuia. Borcanele și capacele trebuie sterilizate înainte. Se pot băga la cuptor la 100-120 de grade timp de 10-15 minute pentru a distruge bacteriile. Dulceața se pune, apoi, imediat în recipient și se închide ermetic.

De asemenea, siropul trebuie să fie bine legat. Dacă gemul e prea apos, atunci există un risc de fermentație sau mucegai. Un alt secret este cel al salicilatului de sodiu. Într-un strat subțire pus pe deasupra va proteja alimentul.

De asemenea, în acest caz vă puteți feri de floare și dacă puneți un disc de hârtie cerată îmbibată în alcool sau rom deasupra dulceaței, sub capac. Gospodinele mai apelează și la un alt truc simplu, în care întorci borcanul cu capacul în jos cât e fierbinte, pentru a crea un vid natural.

De reținut este că borcanele trebuie păstrate într-un loc răcoros și întunecat. Temperatura ideală este 10-18 grade Celsius. Pentru a nu avea probleme trebuie să vă feriți de capacele ruginite sau crăpate. De asemenea, nu puneți dulceața în borcan dacă nu este fierbinte și umpleți recipientul aproape până sus.