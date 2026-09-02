 Ce faci dacă gemul a mucegăit. Arunci borcanul sau poți îndepărta stratul de la suprafață?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce faci dacă gemul a mucegăit. Arunci borcanul sau poți îndepărta stratul de la suprafață?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mucegaiurile pot fi benefice pentru oameni, dar și dăunătoare pentru sănătate. Știm deja că putem consuma liniștiți brânzeturile cu mucegai precum camembert sau roquefort, deoarece acesta acționează ca un conservant și contribuie la dezvoltarea aromei. Cu toate acestea, mucegaiurile cresc și pe alte alimente și duc alterarea lor. Cum procedăm în cazul gemurilor.

Ce să faci dacă gemul a mucegăit.
Ce să faci dacă gemul a mucegăit. Foto: Shutterstock

Mucegaiul se reproduce prin spori și se răspândește prin aer, iar în alimente se poate extinde mult mai adânc. Așadar, nu este doar de suprafață, iar acesta produce toxine ce pot fi cancerigene. Când știm că putem consuma gemul în siguranță.

Ce facem cu gemul care a mucegăit

Mucegaiul se dezvoltă în medii calde și umede. Cu cât un aliment este mai lichid, cu atât mucegaiul se răspândește mai repede. Acest lucru este valabil mai ales pentru fructele moic compoturi și gemuri. O atenție sporită trebuie să acordăm și altor alimente, precum pâinea și brânza rasă sau nuci. Acestea trebuie aruncate, conform Blick.

Conform descoperirilor actuale, este suficient să îndepărtezi mucegaiul de pe gemuri prin simpla îndepărtare a unui strat gros de fructe. Totuși, acest lucru se aplică doar gemurilor cu un conținut ridicat de zahăr (peste 60%). În schimb, gemurile cu mai puțin zahăr sau îndulcitori ar trebui neapărat aruncate.

Ce să faci ca să scazi riscul de mucegai

Secretul unui gem care nu mucegăiește este modul de conservare a acestuia. Borcanele și capacele trebuie sterilizate înainte. Se pot băga la cuptor la 100-120 de grade timp de 10-15 minute pentru a distruge bacteriile. Dulceața se pune, apoi, imediat în recipient și se închide ermetic.

De asemenea, siropul trebuie să fie bine legat. Dacă gemul e prea apos, atunci există un risc de fermentație sau mucegai. Un alt secret este cel al salicilatului de sodiu. Într-un strat subțire pus pe deasupra va proteja alimentul.

De asemenea, în acest caz vă puteți feri de floare și dacă puneți un disc de hârtie cerată îmbibată în alcool sau rom deasupra dulceaței, sub capac. Gospodinele mai apelează și la un alt truc simplu, în care întorci borcanul cu capacul în jos cât e fierbinte, pentru a crea un vid natural.

De reținut este că borcanele trebuie păstrate într-un loc răcoros și întunecat. Temperatura ideală este 10-18 grade Celsius. Pentru a nu avea probleme trebuie să vă feriți de capacele ruginite sau crăpate. De asemenea, nu puneți dulceața în borcan dacă nu este fierbinte și umpleți recipientul aproape până sus. 

Ghid de cumpărături

simona stabilita in japonia jpg
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe” Fapt divers
horoscop zodie norocoasa png
Cele două zodii care vor scăpa de un mare necaz. Acești nativi primesc ajutorul divinității Horoscop
image
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare adevarul.ro
image
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai tânăr adevarul.ro

Parteneri

image
Cristi Balaj, verdict ferm după greșeala de arbitraj din U Cluj – Petrolul: „Intervenția VAR NU trebuia să existe la eliminare!” www.fanatik.ro
image
"Avem şi noroc". Doi turişti au găsit cea mai ieftină cazare pe litoralul românesc în 2026 observatornews.ro
image
Noul rege al Norvegiei, Haakon, a depus jurământul în absența reginei Mette-Marit. Lângă tron a avut-o pe fiica lui, prințesa Ingrid www.antena3.ro
image
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Pierdere imensă pentru Teodora Stoica! Fiica lui Mihai Stoica e cu inima frântă: „Odihneşte-te în pace, iubirea vieţii mele” as.ro
image
Ce se întâmplă dacă rămâi fără benzină pe autostradă. Poți merge pe jos până la benzinărie și ce amendă riști? playtech.ro
image
Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni www.fanatik.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă Bogdan Boitor, bărbatul cu care Ilinca Vandici va avea un copil www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire okmagazine.ro
image
După moartea uluitoare a tânărului rege, ar fi rămas un fiu secret, de care clanul regal nu știa! Povestea cu iz de telenovelă aruncă regatul în haos okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce riscă „idioții” care fac baie în canalele Veneției historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra historia.ro
turism litoral foto ovidiu oprea jpeg
Vacanță la mare cu bani puțini, în septembrie. Cât plătești pentru o noapte în Mamaia? Național
Design fără titlu (5) png
Curtezana care credea că amanții îi păstrează tenul tânăr. Povestea scandaloasă a femeii care i-a lăsat o avere lui Voltaire Fapt divers
bacalaureat istorie foto unsplash jpg
Schimbare importantă pentru elevii care dau Bacalaureatul în 2027. Când încep examenele Național
fertilitate barbat jpg
Bărbații de peste 55 de ani nu vor mai primi tratament de fertilitate la spitalele publice din Danemarca. Când intră în vigoare măsura Internațional
interventie statiunea saturn jpg
VideoAlertă sanitară la un hotel din stațiunea Saturn. Zeci de persoane au acuzat stări de rău. S-a activat Planul Roșu de Intervenție. „Cred că mâine plec acasă”. Update Național
preot pixabay jpg
Telenovela preotului răspopit continuă. După scandalul cu enoriașa căsătorită pe care a lăsat-o însărcinată, ar fi golit visteria bisericii Național
barbat jpg
„Mami” sau „mama”? Cum își strigă românii părinții după ce devin adulți Fapt divers
person suffering from bullying jpg
#Exclusiv Click!
Începe școala. Bullying-ul, problema care îi sperie pe copii Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net