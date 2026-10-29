Perele, transformate în deserturi fără zahăr. Idei sănătoase

Perioada aceasta este ideală pentru a include perele în alimentația noastră, nu doar ca gustare, ci și în deserturi preparate fără zahăr. Cu ingrediente simple, precum ovăzul, nucile, scorțișoara și iaurtul natural, fructele pot fi transformate în preparate potrivite pentru întreaga familie.

Perele pot deveni ingredientul principal al unor preparate gustoase Foto: Freepik

Deserturi cu pere, fără zahăr

Perele bine coapte sunt suficient de dulci pentru a fi folosite în deserturi fără să fie nevoie de zahăr. „O variantă simplă este combinația de pere cu fulgi de ovăz, nuci și scorțișoară. Fructele se taie cubulețe, se așază într-un vas termorezistent și se acoperă cu un amestec de ovăz, nuci mărunțite și puțin iaurt natural. Preparatul se introduce la cuptor pentru aproximativ 20-25 de minute, până când perele se înmoaie, iar stratul de deasupra devine ușor rumenit. Rezultatul este un desert aromat, cu ingrediente la îndemână, care poate fi servit atât după masă, cât și la micul dejun", spune nutriționistul Ana Vale.

Specialistul explică de ce astfel de combinații reprezintă o alternativă la deserturile cu îahăr adăugat: „Perele bine coapte au o dulceață naturală care ne permite să pregătim deserturi gustoase fără să adăugăm zahăr. Dacă le combinăm cu ovăz și nuci, obținem și un aport de fibre, iar preparatul poate face parte dintr-o alimentație echilibrată".

Alternativa deserturilor clasice

„O alternativă la deserturile clasice sunt perele coapte cu scorțișoară, servite cu iaurt natural. Fructele se taie în jumătăți, se îndepărtează semințele și se așază într-o tavă, apoi se coc aproximativ 20-25 de minute, până când devin moi și ușor caramelizate în mod natural. După ce se răcoresc puțin, se servesc cu iaurt simplu. Rețeta nu necesită zahăr și poate fi pregătită rapid, cu doar câteva ingrediente", adaugă nutriționistul.

Perele pot fi păstrate și pentru lunile reci, sub formă de compot. Fructele se spală, se curăță de semințe, se taie în bucăți și se așază în borcane curate, apoi se acoperă cu apă. Pentru un plus de aromă, se poate adăuga un baton de scorțișoară. Borcanele trebuie închise și tratate termic printr-o metodă verificată pentru conserve de fructe, astfel încât preparatul să poată fi păstrat în siguranță. Compotul poate fi consumat ca atare sau folosit ulterior pentru deserturi.

Ce beneficii au perele și ce conțin

Perele nu sunt doar gustoase, ci și o sursă importantă de fibre și apă, fiind potrivite pentru o alimentație echilibrată. Aceste fructe conțin vitamina C, vitamina K și minerale precum potasiul, iar fibrele contribuie la buna funcționare a tranzitului intestinal și la menținerea senzației de sațietate.

„O pară de mărime medie are aproximativ 100 de calorii și poate furniza în jur de cinci-șase grame de fibre, în funcție de soi și dimensiune. Pentru a beneficia de cât mai multe fibre, este recomandat ca fructele să fie consumate și cu coajă, după ce au fost spălate bine", spune specialistul. Perele pot fi incluse la micul dejun, între mese sau în deserturi pregătite acasă, alături de iaurt simplu și fulgi de ovăz.

Prețul perelor diferă în funcție de soi, proveniență și locul de cumpărare. În supermarketuri, perele se vând între 3,85 lei și 5,90 lei kilogramul (cele roșii). În piețe, perele au prețuri între 3,50 și 8 lei kilogramul. Pentru cumpărătorii care vor să facă provizii pentru sezonul rece, merită comparat prețul pe kilogram și verificată starea fructelor. Perele bine coapte, fără urme de mucegai sau lovituri importante, sunt potrivite pentru deserturi, compoturi și alte preparate de casă.