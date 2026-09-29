 Mere sau pere: ce alegi dacă vrei să îți ții glicemia sub control?
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Mere sau pere: ce alegi dacă vrei să îți ții glicemia sub control?

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Merele și perele sunt două dintre fructele de sezon care pot avea impact asupra glicemiei, de aceea, s-ar putea să te întrebi care dintre ele este alegerea mai bună. Perele par să aibă un mic avantaj, dar diferența nu este atât de mare încât să renunți la mere.

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Foto: Shutterstock

De ce au perele un ușor avantaj

Perele au, în general, un indice glicemic mai mic decât merele. Acest indice arată cât de repede poate crește glicemia după ce consumi un aliment care conține carbohidrați. Valorile pot varia în funcție de soi și de cât de copt este fructul.

Perele oferă și ceva mai multe fibre decât merele, la aceeași cantitate de fruct. Fibrele, inclusiv cele solubile prezente în ambele, încetinesc digestia și absorbția zaharurilor. Astfel, creșterea glicemiei poate fi mai treptată.

Contează cu adevărat diferența?

Atât merele, cât și perele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, inclusiv dacă ai diabet. Ambele conțin fibre și polifenoli, compuși din plante studiați pentru posibilele lor efecte benefice asupra sănătății metabolice. Diferența dintre cele două fructe este probabil mică; contează și mărimea porției, și ce mai mănânci alături de ele. Fructele conțin carbohidrați, de aceea porția rămâne relevantă dacă îți monitorizezi glicemia. 

Ca să te bucuri de ele, poți:

  • să le mănânci întregi, cu coajă, după ce le speli bine, pentru a păstra întreaga cantitate de fibre;
  • să le combini cu iaurt grecesc simplu sau cu o mână mică de nuci pentru un gust mai bogat, mai mulți antioxidanți și un plus de proteine;
  • să alegi fructul care îți place mai mult și pe care îl vei consuma cu plăcere, iar când ai inspirație, să-l combini cu alte fructe în salate sau mâncăruri, având grijă la cantități. 

Fructul întreg este, în general, o alegere mai bună decât sucul, deoarece păstrează fibrele. O gustare care combină fructul cu proteine sau grăsimi poate influența și ritmul în care sunt absorbiți carbohidrații. 

Pe scurt: para poate avea un mic avantaj, dar nu trebuie să alegi între ea și măr pe baza indicelui glicemic. Le poți include pe amândouă în alimentație, ținând cont de porție și de nevoile tale.

Sursa: Health.com

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