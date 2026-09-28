Horoscop marți, 29 septembrie. Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte

Horoscopul zile de marți, 29 septembrie 2026, aduce vești neașteptate pentru fiecare semn zodiacal. Unii nativii vor simți că norocul este de partea lor, în timp ce alții se vor confrunta cu situații delicate pe plan profesional, amoros și personal.

Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte Foto: Shutterstock

Horoscop marți, 29 septembrie

Iată ce au pregătit astrele pentru astăzi.

Berbec

Iubire - Norocul vine din legăturile pe care partenerul sau prietenii le au și vă pun în contact cu persoanele potrivite.

Sănătate - Sunteți recunoscător pentru că simțiți că ați ajuns unde doriți. Starea de bine e retrăită în interior.

Bani - Faceți cumpărăturile de pe internet. Există tendința să faceți numeroase drumuri pentru mici achiziții

Taur

Iubire - Partea feminină din anturaj vă provoacă la lupte de putere. Faceți compromisuri și nu vă lăsați atras în tensiuni.

Sănătate - Sunteți vulcanic, emoțiile sunt intempestive, erup în cele mai nepotrivite momente.

Bani - Așteptați-vă la neașteptat! Apar surprize, unele plăcute, altele nu. Sumele nu sunt pe măsura așteptărilor, dar oricum sunt pe plus.

Gemeni

Iubire - Interesați-vă în jur, sfătuiți-vă cu anturajul și inițiați mici proiecte care să îmbunătățească condițiile în familie.

Sănătate - Ce a avut efecte la mai mulți cunoscuți nu înseamnă neapărat că e potrivit și pentru voi.

Bani - Cheltuielile se îndreaptă către reparații, instalare de echipamente pentru televiziune sau internet.

Rac

Iubire - Un eveniment organizat de voi e plăcut datorită companiei în care vă aflați.

Sănătate - Nu mai cereți păreri legat de cum să procedați pentru simptomele deranjante.

Bani - Nu cumpărați două produse similare dar de culori diferite, pentru că nu vă puteți decide.

Leu

Iubire - Sistemul personal de valori contează. Nu renunțați la integritate și nu vă răzbunați pentru lipsurile morale ale altora.

Sănătate - Aveți energie să ajungeți și la sală după muncă. Mișcarea vă ajută să descărcați energia negativă.

Bani - Vă lipsește disciplina necesară pentru a duce proiectele financiare la capăt. Axați-vă pe economisire.

Fecioară

Iubire - Vreţi să faceţi lucruri pe cont propriu. Independenţa e însă un magnet pentru cei din jur care vi se alătură în iniţiative.

Sănătate - Aveţi energie suficientă să susţineţi o zi aventuroasă. Realizaţi multe cu perseverenţă.

Bani - Faceţi o impresie bună şi cei cu autoritate de decizie vă iau în calcul pentru proiecte mai bănoase.

Balanța

Iubire - Stați mai retras sau organizați evenimentele de socializare acasă, în intimitate.

Sănătate - Faceți niște analize, mai ales dacă sunt afecțiuni cronice care se acutizează.

Bani - Nu faceți investiții, rămâneți focusat pe sarcinile curente și evitați discuțiile inutile.

Scorpion

Iubire - Sunteți suspicios și deveniți iritabil. Alegeți să discutați deschis cu partenerul și să abordați îngrijorarea.

Sănătate - Blocajele emoționale vă determină să calcați strâmb cu regimul. Căutați să vă relaxați și descărcați-vă la prieteni.

Bani - Vă simțiți presat să cheltuiți sau să contribuiți la ceva ce considerați inutil dar important pentru alții. Faceți compromisuri.

Săgetător

Iubire - Încercați să descoperiți lucruri noi despre oamenii din viața voastră. Experimentați, vedeți ce le place mai nou.

Sănătate - Fiți deschis și încercați un nou tip de mișcare sugerat de cineva mai puțin cunoscut.

Bani - Dați bani pentru relaxare, pentru activități de explorare a unor noi interese. Puteți găsi talente pe care să le valorificați.

Capricorn

Iubire - Renunţaţi să căutaţi persoana perfectă. Unele criterii sunt de neatins şi e indicat să vă integraţi în cercul noilor cunoştinţe.

Sănătate - Sistemul osteoarticular vă reduce din eficienţă. Faceţi stretching şi nu ridicaţi greutăţi,

Bani - Zvonurile şi discuţiile neoficiale vă ajută să intuiţi unele planuri şi strategii ale celor din jur. Fiţi pe fază!

Vărsător

Iubire - Cu cât aflați exact cum stați în anumite relații, cu atât se clarifică și mintea Dvs..

Sănătate - Modificați structura meniului și cereți instructorului un program mai adecvat pentru micile afecțiuni de moment.

Bani - Prioritățile se pot schimba de la moment la moment. Fiți pregătit să scoateți bani din buzunar pentru activități neprogramate.

Pești

Iubire - Vă ia prin surprindere efervescența manifestărilor de afecțiune ale partenerului.

Sănătate - Evitați să cărați sau eforturile intense. Nu luați măsuri extreme să renunțați la mișcare complet. Mergeți pe jos.

Bani - Vă bucurați de stabilitate financiară. Apreciați că sunteți în echilibru și nu cereți deocamdată mai mult!