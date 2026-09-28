 Horoscop marți, 29 septembrie. Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Horoscop marți, 29 septembrie. Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Horoscopul zile de marți, 29 septembrie 2026, aduce vești neașteptate pentru fiecare semn zodiacal. Unii nativii vor simți că norocul este de partea lor, în timp ce alții se vor confrunta cu situații delicate pe plan profesional, amoros și personal.

Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte
Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte Foto: Shutterstock

Horoscop marți, 29 septembrie

Iată ce au pregătit astrele pentru astăzi. 

Berbec

Iubire - Norocul vine din legăturile pe care partenerul sau prietenii le au și vă pun în contact cu persoanele potrivite.

Sănătate - Sunteți recunoscător pentru că simțiți că ați ajuns unde doriți. Starea de bine e retrăită în interior.

Bani - Faceți cumpărăturile de pe internet. Există tendința să faceți numeroase drumuri pentru mici achiziții

Taur

Iubire - Partea feminină din anturaj vă provoacă la lupte de putere. Faceți compromisuri și nu vă lăsați atras în tensiuni.

Sănătate - Sunteți vulcanic, emoțiile sunt intempestive, erup în cele mai nepotrivite momente.

Bani - Așteptați-vă la neașteptat! Apar surprize, unele plăcute, altele nu. Sumele nu sunt pe măsura așteptărilor, dar oricum sunt pe plus.

Gemeni

Iubire - Interesați-vă în jur, sfătuiți-vă cu anturajul și inițiați mici proiecte care să îmbunătățească condițiile în familie.

Sănătate - Ce a avut efecte la mai mulți cunoscuți nu înseamnă neapărat că e potrivit și pentru voi.

Bani - Cheltuielile se îndreaptă către reparații, instalare de echipamente pentru televiziune sau internet.

Rac

Iubire - Un eveniment organizat de voi e plăcut datorită companiei în care vă aflați.

Sănătate - Nu mai cereți păreri legat de cum să procedați pentru simptomele deranjante.

Bani - Nu cumpărați două produse similare dar de culori diferite, pentru că nu vă puteți decide.

Leu

Iubire - Sistemul personal de valori contează. Nu renunțați la integritate și nu vă răzbunați pentru lipsurile morale ale altora.

Sănătate - Aveți energie să ajungeți și la sală după muncă. Mișcarea vă ajută să descărcați energia negativă.

Bani - Vă lipsește disciplina necesară pentru a duce proiectele financiare la capăt. Axați-vă pe economisire.

Fecioară

Iubire - Vreţi să faceţi lucruri pe cont propriu. Independenţa e însă un magnet pentru cei din jur care vi se alătură în iniţiative.

Sănătate - Aveţi energie suficientă să susţineţi o zi aventuroasă. Realizaţi multe cu perseverenţă.

Bani - Faceţi o impresie bună şi cei cu autoritate de decizie vă iau în calcul pentru proiecte mai bănoase.

Balanța

Iubire - Stați mai retras sau organizați evenimentele de socializare acasă, în intimitate.

Sănătate - Faceți niște analize, mai ales dacă sunt afecțiuni cronice care se acutizează.

Bani - Nu faceți investiții, rămâneți focusat pe sarcinile curente și evitați discuțiile inutile.

Scorpion

Iubire - Sunteți suspicios și deveniți iritabil. Alegeți să discutați deschis cu partenerul și să abordați îngrijorarea.

Sănătate - Blocajele emoționale vă determină să calcați strâmb cu regimul. Căutați să vă relaxați și descărcați-vă la prieteni.

Bani - Vă simțiți presat să cheltuiți sau să contribuiți la ceva ce considerați inutil dar important pentru alții. Faceți compromisuri.

Săgetător

Iubire - Încercați să descoperiți lucruri noi despre oamenii din viața voastră. Experimentați, vedeți ce le place mai nou.

Sănătate - Fiți deschis și încercați un nou tip de mișcare sugerat de cineva mai puțin cunoscut.

Bani - Dați bani pentru relaxare, pentru activități de explorare a unor noi interese. Puteți găsi talente pe care să le valorificați.

Capricorn

Iubire - Renunţaţi să căutaţi persoana perfectă. Unele criterii sunt de neatins şi e indicat să vă integraţi în cercul noilor cunoştinţe.

Sănătate - Sistemul osteoarticular vă reduce din eficienţă. Faceţi stretching şi nu ridicaţi greutăţi,

Bani - Zvonurile şi discuţiile neoficiale vă ajută să intuiţi unele planuri şi strategii ale celor din jur. Fiţi pe fază!

Vărsător

Iubire - Cu cât aflați exact cum stați în anumite relații, cu atât se clarifică și mintea Dvs..

Sănătate - Modificați structura meniului și cereți instructorului un program mai adecvat pentru micile afecțiuni de moment.

Bani - Prioritățile se pot schimba de la moment la moment. Fiți pregătit să scoateți bani din buzunar pentru activități neprogramate.

Pești

Iubire - Vă ia prin surprindere efervescența manifestărilor de afecțiune ale partenerului.

Sănătate - Evitați să cărați sau eforturile intense. Nu luați măsuri extreme să renunțați la mișcare complet. Mergeți pe jos.

Bani - Vă bucurați de stabilitate financiară. Apreciați că sunteți în echilibru și nu cereți deocamdată mai mult!

Ghid de cumpărături

banner alexandre eram jpg
#Exclusiv Click!
VideoCe face Alexandre Eram în lipsa Andreei Esca, la Porumbacu de Sus? Cei doi au demarat vara aceasta un nou proiect de suflet: „Am vrut să salvăm casele!” Interviurile Click!
Anca Turcasiu, sursa foto Instagram jpg
Anca Țurcașiu, imagine rară alături de fiul și nepoțica sa: „Trei generații” Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Cu cât se scumpește rovinieta și ce taxe dispar adevarul.ro
image
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani adevarul.ro

Parteneri

image
Gestul neștiut al lui Hagi! A convocat încă o „națională” special pentru a-i ajuta pe 2 dintre liderii lotului! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Francezii caută un dentist român și îi oferă 50.000 € să lucreze într-o zonă cu 10.000 de pacienți observatornews.ro
image
Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Peter Magyar. Premierul Ungariei este acuzat că a furat un telefon www.antena3.ro
image
Premierul desemnat Siegfried Mureșan, care reprezintă partidul care a luat 14% în alegeri, spune că votul împotriva sa este un vot „împotriva intereselor României” www.gandul.ro
image
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a întâmplat cu averea românului care i-a băgat 13 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali. În ce a investit banii as.ro
image
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă playtech.ro
image
Marcel Pușcaș, ipoteză șoc: “Ianis Hagi nu trebuia convocat! E protejat de Gică de huiduielile românilor!” www.fanatik.ro
image
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate Middleton încă respectă cu religiozitate „Regula de aur” a Prințului Philip pentru familia regală. Despre ce este vorba? okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
horoscop
Trei zodii pentru care se schimbă viața în perioada următoare. Astrele anunță noi reușite profesionale și schimbări pe plan personal Horoscop
Parteneri Adevarul png
3 tenori ieșeni, Irina Baianț, Gheorghe Zamfir, Monica Anghel și mulți altii, într-un concert-eveniment de excepție la Sala Palatului Advertoriale
Teambuilding 2
TEAMBUILDING se întoarce. Partea a doua intră în cinematografe pe 5 octombrie Advertoriale
Zodii protejate de Univers pe 12 martie, foto Shutterstock jpg
Horoscop luni, 28 septembrie. Atenție la bani și conflicte: ce se întâmplă cu fiecare zodie Horoscop
zodii, foto shutterstock jpg
Zodia care o să plângă de fericire mâine, 28 septembrie. Acesta nativ scapă de problemele financiare și intră într-o perioada de aur Horoscop
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Cele două zodii care vor avea parte de o bucurie uriașă astăzi, 27 septembrie. Acești nativi au parte de protecție Divină Horoscop
u bwnedbuxc1 zodiac 8178742 1920 jpg
Horoscop, 27 septembrie. O zodie dă nas în nas cu trecutul, iar alta culege roadele muncii din ultimul timp Horoscop
suflet pereche
Singurătatea lor ia sfârșit! Zodiile care își pot întâlni sufletul pereche în această toamnă Horoscop
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
10.000 de dolari pentru fiecare gospodărie dacă acceptă să se construiască un centru de date în comunitate actualitate.net