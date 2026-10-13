Ce spune Adelina Pestrițu despre fiica ei și a lui Virgil Șteblea. Cine o răsfață mai mult pe Zeny și ce reguli există în familie: „Nu ne plac extremele”

Adelina Pestrițu a vorbit deschis despre felul în care își crește fiica alături de soțul ei, Virgil Șteblea, și despre principiile care îi ghidează în rolul de părinți. Zenaida, alintată Zeny, are 8 ani și începe să-și contureze tot mai mult propria personalitate. Într-un interviu exclusiv, vedeta a dezvăluit cum îmbină ea și partenerul său afecțiunea cu disciplina, cine o răsfață mai mult pe fetiță și care sunt temerile sale atunci când vine vorba despre siguranța copilului.

Virgil Șteblea, Zeny și Adelina Pestrițu Foto: arhiva

Adelina Pestrițu, despre personalitatea fiicei sale: „Cu cât crește, cu atât ne dăm seama ce frumos se dezvoltă”

Pe măsură ce Zeny crește, părinții săi descoperă tot mai multe trăsături care o apropie de fiecare dintre ei. Întrebată dacă fiica sa seamănă mai mult cu ea sau cu Virgil Șteblea în privința caracterului și ce pasiuni are, Adelina Pestrițu a vorbit pentru Viva! despre personalitatea puternică a micuței, dar și despre latura ei sensibilă.

„Zenaida are o personalitate foarte puternică și este foarte sigură pe ea. Totodată, are și o parte sensibilă pe care nu o afișează decât atunci când simte că este în confort total”, a mărturisit vedeta.

În ceea ce privește asemănările cu părinții, Adelina spune că Zeny a preluat câte ceva de la amândoi, fie că este vorba despre gesturi, expresii sau trăsături fizice. Evoluția fiicei sale este un motiv de bucurie pentru întreaga familie.

„Cred că a „împrumutat' puțin de la mine, puțin de la Virgil dacă ne raportăm la gesturi, expresii și evident puțin la fizionomie. Cu cât crește, cu atât ne dăm seama ce frumos se dezvoltă și își construiește personalitatea.”

Cum își educă Adelina Pestrițu fiica. De ce nu urmează reguli stricte de parenting

Ajunsă la vârsta de 8 ani, Zenaida traversează o etapă în care își descoperă tot mai clar preferințele, limitele și felul de a fi. Pentru Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, educația fiicei lor nu se bazează pe reguli preluate automat din cărți, ci pe înțelegerea nevoilor copilului și pe găsirea unui echilibru potrivit familiei.

Întrebată dacă ea și soțul său sunt părinți foarte stricți sau mai degrabă relaxați, vedeta a explicat că preferă o abordare adaptată personalității lui Zeny.

„O creștem așa cum simțim că e mai bine pentru ea. Nu ne plac extremele și nu suntem adepții parentingului din cărți. E mai important să ne cunoaștem cât mai bine copilul decât să aplicăm reguli generale în educația ei. Suntem de părere că e important să fim atenți la ce funcționează pentru ea și la ce îi face bine.”

Pentru cei doi părinți, observarea comportamentului și înțelegerea emoțiilor fiicei lor sunt esențiale. În locul aplicării unor principii universale, aceștia pun accent pe ceea ce consideră că o ajută pe Zeny să se dezvolte armonios.

Cine o răsfață mai mult pe Zeny: Adelina Pestrițu sau Virgil Șteblea?

Una dintre curiozitățile legate de viața de familie a vedetei este rolul pe care fiecare părinte îl are în creșterea fetiței. Există un părinte mai permisiv și unul care impune mai des limitele? Este Zeny mai apropiată de tatăl său sau de mama sa?

Adelina Pestrițu a lămurit acest aspect și a explicat că atât ea, cât și Virgil Șteblea sunt implicați în viața fiicei lor. Potrivit vedetei, răsfățul nu este responsabilitatea unui singur părinte, iar educația presupune participarea amândurora.

„Amândoi o răsfățăm și suntem implicați în tot ceea ce face. Fiecare dintre noi are un rol important în creșterea și dezvoltarea ei, așa că amândoi avem un aport esențial.”

În același timp, părinții încearcă să păstreze un echilibru între afecțiune și disciplină, astfel încât Zeny să beneficieze de libertatea de a-și construi personalitatea, dar și de limite sănătoase.

„În ceea ce privește educația ei, nu mergem în extreme, ci păstrăm un echilibru benefic. Avem niște reguli după care ne ghidăm, iar asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți, ci mai degrabă interesați să aducem echilibrul în viața copilului, care, în mod evident, are nevoie de direcții sănătoase după care să se ghideze.”

Ce temeri are Adelina Pestrițu în rolul de mamă

Dincolo de imaginea publică și de proiectele profesionale, Adelina Pestrițu se confruntă cu aceleași preocupări pe care le au mulți părinți atunci când vine vorba despre siguranța și viitorul copiilor lor. Vedeta recunoaște că grijile sunt inevitabile, iar faptul că este o persoană cunoscută poate adăuga o dimensiune în plus acestor temeri.

Întrebată ce o îngrijorează cel mai mult în societatea actuală și cum percepe Zeny notorietatea mamei sale, Adelina a explicat că protejarea familiei rămâne o prioritate.

„Ca orice părinte, port și eu povara tuturor fricilor legate de familia mea și, în special, de copil. Nu fac excepție de la regulă. Celebritatea aduce poate și mai multe temeri atunci când vine vorba despre siguranța copilului.”

În ceea ce o privește pe Zeny, aceasta este deja familiarizată cu aparițiile mamei sale la televizor și cu prezența ei în campanii publicitare. Pentru fetiță, toate acestea fac parte dintr-un univers pe care îl cunoaște de când era mică, chiar dacă nu înțelege încă pe deplin ce presupune celebritatea.

„Zeny se bucură că mă vede la televizor sau în campanii publicitare, bannere outdoor, spoturi TV. Cred că e cumva obișnuită cu asta, dar încă nu își dă seama în totalitate ce presupune.”

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, atenți la echilibrul din viața fiicei lor

Mărturisirile Adelinei Pestrițu conturează imaginea unei familii în care ambii părinți încearcă să fie prezenți în viața copilului și să găsească o formulă de educație potrivită personalității sale. Pentru vedetă și soțul ei, implicarea, afecțiunea și regulile sănătoase au un rol important în dezvoltarea lui Zeny.

Chiar dacă viața publică a Adelinei presupune expunere și responsabilități suplimentare, vedeta încearcă să păstreze siguranța familiei și creșterea armonioasă a fiicei sale în centrul preocupărilor.