Andreea Esca, mărturisire despre tatăl ei. Ce îl întristează pe părintele jurnalistei, la 88 de ani: „Câteodată zice din toți rărunchii”

Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre tatăl său, în vârstă de 88 de ani, pe care îl descrie drept un om înțelept, informat și plin de empatie. Jurnalista a dezvăluit că, deși acesta reușește să înțeleagă și să analizeze lucid realitățile complicate ale prezentului, este adesea întristat de nivelul de ură și dezbinare pe care îl observă în societate.

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Postarea emoționantă făcută de Andreea Esca

Cu toate acestea, Andreea Esca încearcă să îi ofere o perspectivă mai optimistă. Jurnalista este convinsă că, dincolo de știrile negative și de conflictele care ajung în atenția publicului, majoritatea oamenilor continuă să fie buni, generoși și gata să îi ajute pe cei din jur.

Jurnalista a povestit că tatăl ei este adesea impresionat de tensiunile și conflictele pe care le vede în jur și că, uneori, nu își poate ascunde dezamăgirea față de starea lumii actuale.

„Bună dimineața! Mă bucur că tata e un om deștept, înțelept, informat, cu simțul umorului, cu empatie și capacitate ( si la 88 de ani) de a înțelege toate lucrurile de neînțeles ale zilelor noastre. Şi cu toate astea, câteodată zice din toți rărunchii: Parcă aşa dezbinare şi ură n-a fost niciodată! Și atâția oameni care fac rău!” Doar că eu i-am spus să nu se amărască, pentru că cei mai mulți oameni sunt buni… și acum”.

Mesajul prezentatoarei a fost apreciat de numeroși internauți, care au rezonat cu gândurile sale despre bunătate, empatie și nevoia de a păstra încrederea în oameni, chiar și într-o perioadă marcată de tensiuni și incertitudini.

„Adevărat ,aceleași vorbe le spunea și mama mea la cei 94 ani ai ei ,pentru ea viața s-a oprit, nu a mai avut „vreme " să prindă timpuri mai bune și probabil nici eu la cei 72 de ani”; „Are dreptate, dragul de el! Sperăm să apucăm cu toții vremuri mai bune și mai blânde!”; „Să-ți trăiască! Își dau seama de vremuri, pentru că au trecut prin atâtea, simt pericolul și știu de unde vine. Au dreptate...”, sunt câteva dintre comentariile primite pe Instagram.

Lecția primită de la mama ei

Jurnalista are o relație bună cu părinții ei, iar aceasta împărtășește mereu tot ceea ce învață din discuțiile avute în familie.

Mama Andreei Esca a fost asistentă medicală, iar poveștile pe care le aducea acasă de la spital i-au rămas întipărite în minte.

„De la mama am învățat că poți să ai cel mai bun medic de pe pământ, dacă ajungi într-un stadiu mult prea avansat de cancer, poate fi prea târziu. Mama venea, povestea de la spital și spunea: «Nu mai avem ce face. A venit prea târziu. Păcat că n-a venit mai devreme».Am înțeles că acesta este cel mai important mesaj: dacă mergi la timp, se poate face ceva”, a mărturisit Andreea Esca.

Este o lecție pe care Andreea Esca a dus-o mai departe și către copiii săi, Alexia și Aris.

„Le-am dat foarte multe informații despre ce înseamnă această boală, despre empatie și despre ce înseamnă să oferi ajutor. Cred că generația noastră va transmite aceste lucruri, iar copiii noștri vor fi mult mai conștienți de ce înseamnă prevenția”, a mai declarat jurnalista.