 Andreea Esca, mărturisire despre tatăl ei. Ce îl întristează pe părintele jurnalistei, la 88 de ani: „Câteodată zice din toți rărunchii”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoAndreea Esca, mărturisire despre tatăl ei. Ce îl întristează pe părintele jurnalistei, la 88 de ani: „Câteodată zice din toți rărunchii”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre tatăl său, în vârstă de 88 de ani, pe care îl descrie drept un om înțelept, informat și plin de empatie. Jurnalista a dezvăluit că, deși acesta reușește să înțeleagă și să analizeze lucid realitățile complicate ale prezentului, este adesea întristat de nivelul de ură și dezbinare pe care îl observă în societate.

esca jpg
Foto: colaj Click

Postarea emoționantă făcută de Andreea Esca

Cu toate acestea, Andreea Esca încearcă să îi ofere o perspectivă mai optimistă. Jurnalista este convinsă că, dincolo de știrile negative și de conflictele care ajung în atenția publicului, majoritatea oamenilor continuă să fie buni, generoși și gata să îi ajute pe cei din jur.

Jurnalista a povestit că tatăl ei este adesea impresionat de tensiunile și conflictele pe care le vede în jur și că, uneori, nu își poate ascunde dezamăgirea față de starea lumii actuale.

„Bună dimineața! Mă bucur că tata e un om deștept, înțelept, informat, cu simțul umorului, cu empatie și capacitate ( si la 88 de ani) de a înțelege toate lucrurile de neînțeles ale zilelor noastre. Şi cu toate astea, câteodată zice din toți rărunchii: Parcă aşa dezbinare şi ură n-a fost niciodată! Și atâția oameni care fac rău!” Doar că eu i-am spus să nu se amărască, pentru că cei mai mulți oameni sunt buni… și acum”.

Mesajul prezentatoarei a fost apreciat de numeroși internauți, care au rezonat cu gândurile sale despre bunătate, empatie și nevoia de a păstra încrederea în oameni, chiar și într-o perioadă marcată de tensiuni și incertitudini.

„Adevărat ,aceleași vorbe le spunea și mama mea la cei 94 ani ai ei ,pentru ea viața s-a oprit, nu a mai avut  „vreme " să prindă timpuri mai bune și probabil nici eu la cei 72 de ani”; „Are dreptate, dragul de el! Sperăm să apucăm cu toții vremuri mai bune și mai blânde!”; „Să-ți trăiască! Își dau seama de vremuri, pentru că au trecut prin atâtea, simt pericolul și știu de unde vine. Au dreptate...”, sunt câteva dintre comentariile primite pe Instagram.

Lecția primită de la mama ei

Jurnalista are o relație bună cu părinții ei, iar aceasta împărtășește mereu tot ceea ce învață din discuțiile avute în familie.

Mama Andreei Esca a fost asistentă medicală, iar poveștile pe care le aducea acasă de la spital i-au rămas întipărite în minte. 

„De la mama am învățat că poți să ai cel mai bun medic de pe pământ, dacă ajungi într-un stadiu mult prea avansat de cancer, poate fi prea târziu. Mama venea, povestea de la spital și spunea: «Nu mai avem ce face. A venit prea târziu. Păcat că n-a venit mai devreme».Am înțeles că acesta este cel mai important mesaj: dacă mergi la timp, se poate face ceva”, a mărturisit Andreea Esca.

Este o lecție pe care Andreea Esca a dus-o mai departe și către copiii săi, Alexia și Aris.

Le-am dat foarte multe informații despre ce înseamnă această boală, despre empatie și despre ce înseamnă să oferi ajutor. Cred că generația noastră va transmite aceste lucruri, iar copiii noștri vor fi mult mai conștienți de ce înseamnă prevenția”, a mai declarat jurnalista.

Ghid de cumpărături

zodii horoscop pixabay jpg
Două zodii vor avea parte de o săptămână de vis! Veștile bune vin pe bandă rulantă, iar norocul le surâde din plin Horoscop
ramona olaru instagram jpg
FotoRamona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv Vedete românești
image
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie adevarul.ro
image
Cine sunt „maranza”, tinerii acuzaţi că au dezlănţuit haosul la protestele din Italia adevarul.ro

Parteneri

image
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Afacerea cu care o româncă a dat lovitura în Spania. Ibericii stau la coadă pentru produsele ei observatornews.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București www.antena3.ro
image
O rețea de orfelinate din România, în centrul unui scandal uriaș peste Ocean. Americanii, acuzați că ar fi ascuns abuzurile unui pastor ca să nu piardă donațiile www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
3 alimente pe care Nadia Comăneci nu le consumă niciodată, dar obișnuiește să bea „o bere-două, la cină” as.ro
image
Averea declarată de Alina Gorghiu. Câți bani încasa din Parlament și ce venit avea soțul său la Londra playtech.ro
image
„E peste Baiaram!”. Universitatea Craiova a dat lovitura cu fotbalistul de 1.000.000 de euro: „La început s-a spus că e capricios” www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva 'principesei' Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Al Capone: un gangster aproape legendar, care părea invincibil, dar a fost îngenuncheat de fisc historia.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
Brad Pitt foto Profimedia jpg
Brad Pitt e, în sfârșit, pregătit de însurătoare! De-asta plănuiește Angelina Jolie să se mute din țară? Vedete internaționale
image png
VideoMinodora, de nerecunoscut. A slăbit 40 de kilograme, însă are o nemulțumire: „Nu mă pot expune” Vedete românești
image png
Kylie Jenner, apariție spectaculoasă la Victoria’s Secret Fashion Show 2026. A purtat un sutien de 50 de milioane de dolari. Fanii au contestat alegerea. „Deci acum lasă pe oricine să-l poarte?” Vedete internaționale
ramona olaru instagram jpg
FotoRamona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv Vedete românești
Cindy Crawford și familia foto Profimedia jpg
FotoCindy Crawford, mesaj sfâșietor după moartea fiului ei, Presley Gerber. Ce a transmis familia: „A fost iubit, acum și pentru totdeauna” Vedete internaționale
cub laurentiu duță png
Laurențiu Duță, dezvăluiri despre căsnicia cu Ianula, după 33 de ani de iubire: „Nu este mereu numai lapte și miere”. Ce spune despre fiica lor, Lorena Vedete românești
maurice munteanu asia express facebook jpeg
Cine l-a făcut pe Maurice Munteanu să iubească moda încă din copilărie. Femeile care i-au influențat destinul: „Au avut o contribuție decisivă” Vedete românești
ispita narcis bujor si concurenta bianca iotu jpg
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net