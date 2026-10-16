Alexia Eram pleacă tocmai în India! Anunțul făcut de fiica Andreei Esca: „Rămân puțin și acolo”

Alexia Eram se pregătește pentru o nouă experiență profesională, care o va purta tocmai în India. Fiica Andreei Esca este implicată în mai multe proiecte și încearcă să profite de oportunitățile care apar în cariera sa.

Alexia Eram pleacă tocmai în India Foto: Instagram

Fosta iubită a lui Mario Fresh își dedică mult timp activităților profesionale, însă spune că pasiunea pentru ceea ce face o ajută să își păstreze energia și motivația.

Alexia Eram pleacă în India pentru un nou proiect

În cadrul unui interviu recent, Alexia Eram a vorbit despre noutățile din viața sa și despre planurile pe care le are pentru perioada următoare. Printre acestea se numără și o deplasare în India, unde va lucra la un nou proiect. Creatoarea de conținut va rămâne acolo pentru o perioadă scurtă, urmând să revină ulterior la celelalte activități profesionale.

„Plec în India săptămâna viitoare, tot cu un proiect, dar rămân puțin și acolo”, a spus ea pentru Cancan.

Cum reușește fiica Andreei Esca să facă față programului încărcat

Întrebată cum reușește să țină pasul cu toate responsabilitățile și proiectele în care este implicată, Alexia Eram a mărturisit că nu are o rețetă specială. Pentru ea, motivația vine din pasiunea pentru munca sa și din faptul că îi place ceea ce face.

Vedeta consideră că este important ca fiecare persoană să își găsească un domeniu profesional care să îi ofere satisfacție și împlinire, astfel încât activitățile zilnice să nu fie percepute doar ca obligații.

„Cred că așa sunt eu. Lucrez, fac asta din pasiune, îmi place ceea ce fac și nu simt neapărat că obosesc. Cred că e foarte important să găsești în viață un job care să te împlinească și să nu fii nevoit să mergi la muncă și să-ți facă plăcere.”

Alexia Eram, despre meseria mamei sale: „E destul de greu”

Alexia Eram este cunoscută publicului și datorită mamei sale, celebra prezentatoare de știri Andreea Esca. De-a lungul timpului, mulți s-au întrebat dacă tânăra s-a gândit vreodată să urmeze aceeași carieră ca mama sa. Deși a luat în calcul această posibilitate, Alexia a recunoscut că prezentarea știrilor nu este un domeniu în care s-ar vedea lucrând, considerând că presupune multă seriozitate și exercițiu.

„M-am mai gândit așa (n.r. la a face meseria mamei sale), că e normal, dar e un segment prea serios pentru mine, n-aș putea să prezint știrile. E destul de greu. Da, am încercat să citesc de pe prompter. I-am rugat să-mi pună fix la viteza cu care citește mama știrile și e ceva rău”, a spus Alexia Eram pentru spynews.ro.