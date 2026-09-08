 Alexia Eram, apariție de senzație pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cât valorează ținuta aleasă de fiica Andreei Esca
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Alexia Eram, apariție de senzație pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cât valorează ținuta aleasă de fiica Andreei Esca

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Alexia Eram a atras atenția la Festivalul de Film de la Veneția, unde a pășit pe covorul roșu într-o ținută elegantă și sofisticată. Creatoarea de conținut a ales o salopetă din mătase, cu o croială amplă și detalii plisate, evaluată la aproximativ 2.200 de euro.

Alexia Eram apariție fenomenală pe covorul roșu la Veneția
Alexia Eram apariție fenomenală pe covorul roșu la Veneția Foto: Instagram

Alexia Eram s-a numărat printre aparițiile remarcate de la Festivalul de Film de la Veneția. Pentru eveniment, aceasta a optat pentru o ținută care îmbină eleganța cu un aer modern, alegând o salopetă cu pantaloni largi și partea superioară de tip bustieră.

Alexia Eram, apariție rafinată pe covorul roșu la Veneția

Fiica Andreei Esca a ales o salopetă realizată din „crêpe de Chine”, o țesătură fină și ușoară, cunoscută pentru aspectul său delicat și elegant. Modelul are o croială amplă în partea inferioară, în timp ce partea de sus este inspirată de o bustieră.

Ținuta este completată de detalii plisate în partea din față, element care îi oferă un plus de eleganță și contribuie la aspectul sofisticat al apariției. Potrivit descrierii produsului, piesa vestimentară are o valoare de aproximativ 2.200 de euro.

Prin alegerea făcută, Alexia Eram a mizat pe un look discret, dar spectaculos, potrivit atmosferei unui eveniment internațional în care moda și cinematografia se întâlnesc pe covorul roșu.

Festivalul de Film de la Veneția continuă până pe 12 septembrie

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția reunește, în aceste zile, nume importante din cinematografie, dar și numeroase vedete care atrag atenția prin aparițiile lor de pe covorul roșu.

Evenimentul de pe Lido a debutat cu premiera filmului „Ink”, regizat de Danny Boyle, iar ediția din acest an a inclus și un moment dedicat lui George Clooney, care a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră.

Festivalul continuă până pe 12 septembrie, perioadă în care Veneția rămâne unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire pentru cinematografie, modă și personalități internaționale.

Alexia Eram pregătește o nouă afacere în industria de beauty

Alexia Eram pare să își pregătească propriul brand în industria cosmeticelor, la scurt timp după ce compania deținută de tatăl său, Alexandre Eram, a ajuns în faliment.

Potrivit informațiilor apărute în urmă cu aproximativ o lună, creatoarea de conținut ar fi făcut deja o serie de demersuri prin intermediul firmei sale, MARGOT PRODUCTION SRL, în direcția dezvoltării unui business în această zonă.

Mișcarea vine după mai bine de două decenii în care Alexandre Eram a construit un nume important în industria de beauty din România. Începând din 1997, acesta a dezvoltat compania SONYA MOD SA, aflată în spatele brandului Melkior. Afacerea a întâmpinat însă probleme financiare în ultimii ani, a intrat în insolvență, iar în 2024 a ajuns în procedura de faliment. 

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