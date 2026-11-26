Cătălin Scărlătescu (54 de ani) știe ce vrea să-i aducă Moș Crăciun anul acesta. Juratul MasterChef va petrece Crăciunul și Revelionul în Zanzibar, unde mai are de pus la punct bucătăria restaurantului său.

1/6 Ce își dorește Cătălin Scărlătescu de Crăciun? Foto: click.ro

La Premiile TVmania, unde a venit alături de colegii din juriu, chef-ul a povestit pentru Click! ce mai are de făcut până la deschidere, când are avion și ce va găti de sărbători. Cel mai bun show culinar a fost desemnat aseară la Premiile TVmania - MasterChef de la Pro TV.

Cătălin Scărlătescu: „Lipsește bucătăria, restul e făcut”

Click!: Cum e seara de la Premiile TVmania? Ați luat vreun premiu?

Cătălin Scărlătescu: Nu știu, așteptăm acum să vedem dacă primim premiul.

Cu energia cum stați pe final de an?

Sunt la 93%. Plec în vacanță și vreau să vin cu 120%.

În Zanzibar?

În Zanzibar. Mă duc să termin restaurantul.

Când îl inaugurați?

Nu știu încă. Așteptăm să vină containerul cu bucătăria. Din momentul în care ajunge în port, mai durează cam o săptămână-două.

Cât mai aveți de lucru?

Lipsește bucătăria, restul e făcut. Absolut tot. De mâine, de exemplu, începem să montăm panourile fotovoltaice.

Vă mutați definitiv acolo sau veți împărți timpul între Zanzibar și România?

Când am filmări, vin încoace, când nu am, stau acolo.

Cât de încântat sunteți de acest proiect?

Extraordinar de încântat. Extaziat!

Pește și caracatiță de sărbători

Crăciunul și Revelionul le petreceți acolo?

Da, da, da! La mine e Revelion și Crăciun când vreau eu. În fiecare zi!

Ce gătiți de sărbători în Zanzibar?

Pește, mult pește. E plin de pește acum. Și caracatiță, da.

Cum a fost 2026 pentru dumneavoastră?

A fost un an aproape super. Aproape!

De ce aproape?

Pentru că tot timpul există loc de mai bine.

Ce vă mai doriți?

Sănătate și atât. În rest, avem de toate.

După finala MasterChef, direct la avion

Cum e atmosfera la MasterChef?

E o emisiune frumoasă, avem colegi frumoși, avem fani, oameni care se uită la noi și concurenți mișto.

Cum va fi ediția de 1 Decembrie?

Emisiunea de 1 Decembrie o să fie foarte frumoasă.

Ați dansat și la gală. Cu cine?

Au fost o grămadă de oameni care au cântat, foarte mulți lăutari. A fost mai pe lăutărie. La un moment dat, mi-a spus telefonul că mi-am depășit numărul obișnuit de pași.

Mi se suflă în cască să vă întreb cine câștigă MasterChef.

Eu! Cine să câștige? Eu câștig de fiecare dată! (râde)

Mai apucați să vă vedeți cu colegii la o masă înainte de Crăciun?

Ne vedem la MasterChef. Finala va fi în direct pe 9 decembrie, iar pe 10 am avion.

Și, pe bune, ce îi cere Cătălin Scărlătescu lui Moș Crăciun anul acesta?

Liniște. Liniște sufletească și multă treabă. Ca să fie bine!

Un mesaj pentru cititorii Click!?

Să se uite la MasterChef și să dea click când mă văd!