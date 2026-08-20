Chef Sorin Bontea, despre certurile cu chef Cătălin Scărlătescu la MasterChef: „M-am săturat de el precum câinele de lanț”

Chef Sorin Bontea a oferit un interviu, exclusiv pentru Click!, la evenimentul de lansare al noului sezon MasterChef, ce urmează să fie difuzat din 7 septembrie, la Pro TV.

Din 7 septembrie, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, revin într-un nou sezon MasterChef România. Pentru prima dată într-un show culinar din România, 120 de concurenți vor găti simultan, într-una dintre cele mai ample probe realizate vreodată în cadrul show-ului.

Pentru prima dată, fiecare dintre cei trei chefi va avea propriul șorț de aur și își va putea alege un favorit încă din etapa confruntărilor.

Chef Bontea a povestit, într-un interviu video oferit pentru Click!, cine este colegul care i-a pus răbdarea la încercare tot sezonul și care a fost cea mai grea provocare de pe parcursul competiției de la Pro TV.

Click!: Domul Bontea, mai toți concurenții spun că se tem de Scărlătescu și cel mai bine se înțeleg cu dumneavoastră. Sunteți bun de pus la rană… Așa e?

Sorin Bontea: Sunt bun, dar dacă m-ai supărat pa, la revedere, s-a terminat! Nu vrei să stai pe lângă mine în acele momente! S-a mai întâmplat în trecut în emisiune să mai am niște ieșiri în ce privește mâncarea sau un concurent mai impertinent așa.

Click!: Ce vă deranjează mai tare: o farfurie greșită, sau obrăznicia unor concurenți, ca să zicem așa?

Sorin Bontea: Mă deranjează cei impertinenți pentru că eu cred că respectul trebuie să ți-l câștigi în primul rând. Dacă eu îți ofer respect, ar trebui să faci tu același lucru, așa mi se pare normal! Nu pot să zic că mă deranjează foarte tare, însă cred că e vorba de creștere, de cu totul altceva.

„Prefer o farfurie care arată mai puțin bine, dar să fie gustoasă”

Click!: Când jurizați o farfurie ce primează: gustul sau modul de prezentare al preparatului respectiv?

Sorin Bontea: Gustul este cel mai important! Mă deranjează mai puțin să am o farfurie care nu arată foarte bine dar este gustoasă, decât o farfurie care arată bine și zici, mamă, ai niște așteptări mari și, când bagi în gură, nu poți să mănânci să nu e comestibil! Prefer o farfurie care arată mai puțin bine dar să fie gustoasă.

Click!: Bun, dar cum iese mâncarea gustoasă? Care este secretul gustului din farfurie?

Sorin Bontea: Gustul e greu de obținut! Unii spun să gătești cu suflet, dragoste, dar e vorba să ai tu gustul tău! Omul merge în anumite restaurante să mănânce mai mult pentru gustul pe care bucătarul respectiv îl dă mâncării, și atunci cred că ține de tine, de cum ți-ai dezvoltat papilele gustative, pe unde ai mâncat, de experiența culinară pe care o ai.

Eu am avut și norocul să merg prin țări străine, am mâncat diferit, am mâncat tot ce se gătea prin zonă. Cumva cred că și cultivi acest gust și ți-l dezvolți. Nu toată lumea se naște la fel, fiecare are talentul lui! Cred că ține și de talent, ca în orice meserie trebuie să fi făcut pentru asta!

„Nu mai stau acum femeile la cratiță”

Click!: Cine sunt mai buni bucătari: femeile sau bărbații? Se zice că bărbații sunt mai buni, dar în practică femeile stau mai mult la cratiță, nu?

Sorin Bontea: Nu mai stau acum femeile la cratiță, stătea mama săraca vreo două-trei ore să facă un fel de mâncare. Acum, femeile dacă mai stau 10 minute deja e mult, suntem în era vitezei, repede-repede să mâncăm, și posibilități foarte multe acum. Până la urmă, bărbații par a fi, statistic vorbind, bărbații mai buni la gătit.

Click!: Sezonul acesta am înțeles că e foarte tare, o să fie concurență acerbă…

Sorin Bontea: Competiția e foarte mare, avem și preoți, avem de toate pentru toți! Este și competiție între noi acum, ne certăm de pe la început! Acum, ce pot să zic eu despre Scărlătescu, pe care nu-l mai suport! M-am săturat de el precum câinele de lanț! M-am certat cu el tare la emisiune! Știți de ce mă închei eu la sacou?! Pentru că pot!

Click!: Are România bucătari buni? Cât de bine se mănâncă acum în restaurantele de la noi?

Sorin Bontea: Vreau să-ți spun că în România se mănâncă foarte bine, avem bucătari foarte buni și care au început să gătească foarte bine, au tot felul de stiluri.

Eu m-am plimbat mult prin Europa și vreau să-ți spun că în România se mănâncă bine, cel puțin în București, dar sunt și restaurante bune prin Cluj, Timișoara, Arad și prin Iași.

Mâncarea noastră e bună, dar e și grea pentru că orice mâncare gustoasă este grea căci trebuie să pui lucruri în ea. Am avut invitat la ediția aceasta un ditamai chef-ul cu trei stele Michelin și l-am întrebat cum a făcut sosul: păi, a fiert vreo 30 de kile de oase, a pus 10 litri de vin etc. Prin urmare, ca să faci un sos bun atunci trebuie să pui ceva în cratița aia. Iar, zic eu, că mâncarea românească este una dintre mâncărurile foarte bune din lumea asta pentru că avem stilul acesta lent de gătit.

Click!: Un sfat pentru cei care vor să se înscrie la MasterChef?

Sorin Bontea: Să nu le fie frică! Cei care vor să se înscrie le spun doar atât: nimeni nu le face rău, nu mușcăm pe nimeni! Ba, dimpotrivă, cred eu că vor pleca de la MasterChef cu lucruri care îi vor ajuta în viitor!