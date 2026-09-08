 Ce îl enervează cel mai mult pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată”
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Ce îl enervează cel mai mult pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată”

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Radu Ciucă, colegul și prietenul lui Cătălin Măruță, a făcut dezvăluiri despre prezentatorul TV și a recunoscut care este lucrul care îl enervează cel mai mult la acesta. Deși are multe lucruri bune de spus despre Măruță, Ciucă nu s-a ferit să vorbească și despre momentele în care comportamentul colegului său îi dă bătăi de cap.

Radu Ciucă, colegul și prietenul lui Cătălin Măruță, vorbește despre prietenia lor.
Radu Ciucă, colegul și prietenul lui Cătălin Măruță, vorbește despre prietenia lor. Foto: Instagram

Radu Ciucă spune ce îl deranjează la Cătălin Măruță 

Noul sezon al emisiunii „Furnicuțele” a debutat la Antena 1 luni, 7 septembrie, iar la cârma formatului se află, în locul lui Denise Rifai, nimeni altul decât Cătălin Măruță.

Prezentatorul s-a alăturat noului proiect după o pauză de câteva luni, în urma încheierii colaborării cu Pro TV, postul în cadrul căruia s-a aflat aproape două decenii în fața telespectatorilor.

Revenirea lui Cătălin Măruță pe micul ecran l-a readus și alături de Radu Ciucă, prieten și coleg de breaslă. Cei doi au o relație apropiată și au colaborat de-a lungul timpului, însă Ciucă a recunoscut că există și un lucru care îl deranjează cel mai mult la prezentator.

Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță

Radu Ciucă spune că una dintre problemele pe care le întâmpină atunci când lucrează cu Cătălin Măruță este lipsa de atenție a acestuia în anumite momente. Mai exact, Ciucă povestește că Măruță stă uneori pe telefon în timp ce i se explică anumite lucruri, iar ulterior revine cu observații, deși anterior își dăduse acordul.

„Da… Că uneori nu-i atent când vorbești cu el, pentru că stă pe telefon și explici lucruri și apoi zice că nu-i bine așa. «Păi, tu mi-ai zis da mai devreme. Am făcut lucrurile, că ai zis că e OK.» Cam asta mă enervează și i-am spus-o de fiecare dată”, a declarat Radu Ciucă, potrivit Unica.

„Când ne-apucam să filmăm, începe…”

Situația, spune Ciucă, se întâmplă și în cazul filmărilor pentru podcast, mai ales atunci când este pregătit un decor nou. El explică faptul că îl implică pe Măruță în procesul de pregătire și îi arată modificările făcute, însă uneori observațiile apar abia în momentul în care echipa începe filmarea.

„Sau mai face la podcast, când urmează să filmăm ceva și facem un decor nou, îl chem la fiecare proces, știi? Uite, am făcut asta, uite asta, da, da, da. Și când ne-apucam să filmăm, începe… «Auzi, dar asta parcă nu e, lumina aia nu e, nu știu cum să schimbăm.» După ce ne-am chinuit o zi întreagă, tu acum zici, știi? Cam așa.”

Astfel, neatenția lui Cătălin Măruță este lucrul care îi dă cel mai mult de furcă lui Radu Ciucă. Acesta spune că i-a atras atenția de fiecare dată când s-a confruntat cu o astfel de situație.

Radu Ciucă: Cred că avem vreo 16 ani de când colaborăm”

Radu Ciucă a stat de vorbă cu Click! și ne-a povestit cum a început prietenia cu Cătălin Măruță, care durează de aproape 16 ani. Colegul prezentatorului TV și-a amintit de perioada în care drumurile lor profesionale s-au intersectat pentru prima dată și a explicat că, deși au lucrat în aceeași perioadă la Pro TV, prietenia dintre ei s-a legat ceva mai târziu.

„Emisiunea are 18 ani. Eu am fost la PRO TV cam din aceeași perioadă, dar nu am fost de la început la emisiune. Am fost la Poveștiri, apoi am trecut la Măruță, la Happy Hour, pe vremea aceea. Cred că avem vreo 16 ani de când colaborăm.

La început, platoul era la Buftea, iar redacția era în Pipera, așa că nu ne întâlneam atât de des. Mult mai târziu s-a legat și prietenia dintre noi.”

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