 Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
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Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”

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Ilona Brezoianu a clarificat lucrurile și a spus cum a reușit să ajungă jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”. De asemenea, a spus cât de bine se câștigă din meseria de actor și la ce și-a făcut rate.

Ilona Brezoianu
Ilona Brezoianu Foto: captură video YouTube/ Instagram

Este deja știut conflictul dintre Ilona Brezoianu și Andreea Bălan, după ce actrița a fost pusă la masa juraților în locul cântăreței. Astfel, Ilona a clarificat lucrurile și a explicat cum a ajuns ea în acest rol. 

Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva”

Ilona Brezoianu a făcut mai multe clarificări la podcastul lui Cătălin Măruță. Aceasta susține că nu se pune problema de a lua locul cuiva, deoarece ea jurizează actoria, iar Andreea Bălan era pe coregrafie. De asemenea, această schimbare nu a fost făcută oricum. Actrița a menționat că a ajuns pe acel scaun după ce a dat o probă.

„Eu am jurizat actorie, am dat o probă. Am spus asta în interviuri ca să se înțeleagă că nu am luat locul nimănui, a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu”, a declarat Ilona Brezoianu.

Între cele două a existat un conflict, după ce Andreea Bălan a fost întrebată de Măruță despre o vedetă pe care nu o suportă, iar ea a numit-o pe Ilona Brezoianu. Actrița explică și cum funcționează lucrurile într-o astfel de situație.

Sunt decizii luate de echipele de producție și repet. Am dat o probă”, a mai adăugat actrița.

Cât de bine se câștigă din actorie

Ilona Brezoianu a fost extrem de sinceră în cadrul podcastului și a vorbit și despre veniturile din această industrie a actoriei. Vedeta susține este bine plătită, are carte de muncă și că salariile nu sunt atât de mici pe cât se speculează. Cu toate acestea,  ea nu ar putea trăi doar din banii de teatru. De asemenea, proiectele în televiziune îi suplimentează veniturile, astfel că se descurcă.

„Sunt ok plătiți (n.r actorii), dar dacă ar fi cumva să trăiesc doar din salariul de acolo, mi-ar fi mai greu. Adică surplusul din televiziune mă ajută foarte mult, recunosc, cel puțin acum, adică daca ai rate cum am eu... Știu, Cătălin, te așteptai să fiu vedetă și să nu am rate. E, am, să știi. Știi că vedetele adevărate nu au rate”, a afirmat actrița la podcastul „Acasă la Măruță”.

Ilona Brezoianu a recunoscut că are rate

Actrița nu s-a ferit nici să „dea din casă”. Aceasta a recunoscut că are și ea rate și că nu se diferențiază cu nimic de oamenii obișnuiți. Ilona Brezoianu a declarat că are rată la apartament pe 30 de ani și la mașină.

„Știi când îl plătesc (n. r apartamentul)? Când o să am părul alb”, a spus Ilona Brezoianu în spirit de glumă.

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