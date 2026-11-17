Mega-scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare că nu se mai termină. Aceștia duc o bătălie aprigă atât în tribunale, cât și în mediul online. Astfel, toată lumea reacționează, așa cum a făcut și Cristina Cioran. Pe cine susține vedeta.

Cristina Cioran s-a declarat de partea Claudiei Pătrășcanu în scandalul cântăreței cu fostul soț. Foto: Instagram

Cristina Cioran a transmis un mesaj de susținere pentru Claudia Pătrășcanu, care se află într-un război în toată regula cu fostul soț, Gabi Bădălău, care s-a amplificat în ultima perioadă. Neînțelegerile continuă, iar certurile sunt în toi de cinci luni, după ce Nicolas, fiul lor cel mic, se află la locuința tatălui, din București.

Cristina Cioran, mesaj de susținere pentru Claudia Pătrășcanu

Internauții sunt martori la certurile celor doi, astfel că unii îi susțin pe afaceristul Gabi Bădălău, în timp ce alții sunt de partea Claudiei Pătrășcanu. În acest context, Cristina Cioran s-a poziționat clar, de partea Claudiei.

Vedeta a scris și un mesaj scurt, dar cu impact. Aceasta a mărturisit că-l îl vrea „liber” pe Nicolas, adică și-ar dori să se întoarcă la Constanța, acolo unde locuiește mama lui, alături de fratele lui.

„Free Nicolas (n.r. Nicolas liber)”, a fost mesajul scris de Cristina Cioran, pe InstaStory.

Mesajul transmis de Cristina Cioran pentru Claudia Pătrășcanu. Foto: captură InstaStory

Acuzațiile împotriva lui gabi Bădălău curg fără oprire

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău țin prima pagină a ziarelor mondene de ceva timp. Recent, cântăreața a susținut că a fost înjurată de fostul soț, timp în care el ar fi încercat să-l convingă și pe fiul cel mare să se mute la el.

Ulterior, vedeta a declarat că fiul ei cel mare i-ar fi spus tatălui său că va merge doar să-l conducă, întrucât i-ar fi fost milă de el, nicidecum că și-ar fi dorit să se mute împreună cu Gabi Bădălău.

„În continuu, mă jignea, îmi adresa injurii, țipa de față cu copiii. L-a pus pe cel mic, tot sub presiune, să îl convingă pe cel mare să plece și el la Bolintin. Iar cel mic spunea: <<Te rog, Gaga, te rog. Vino tu, că eu nu pot să vin. Salvează-mă! Vino tu!>>. Plângea. Taică-său vorbea la telefon și cineva îl învăța ce să îi spună lui Nicolas. Cel mare a zis: <<Vin doar cât să te duc. Vin, că îmi e milă>>. Taică-său a pus o presiune prea mare pe amândoi”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Acces Direct.