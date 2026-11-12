Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, Gabi Bădălău, continuă să fie departe de final. Artista a trecut prin momente extrem de emoționante după ce a mers, aseară, la locuința acestuia din Bolintin-Vale, în speranța că își va putea vedea fiul, pe Nicolas.

Claudia Pătrășcanu. Foto: TikTok

Vedeta susține că nu și-a mai văzut copilul de aproximativ cinci luni și că a încercat în repetate rânduri să petreacă timp cu el. Ajunsă în fața casei fostului soț, Claudia a apelat la interfon și i-a cerut lui Gabi Bădălău să îl lase pe băiat să iasă pentru câteva minute.

Artista și-a dorit să petreacă puțin timp alături de Nicolas, chiar și o simplă plimbare cu mașina sau o ieșire la pizza. Răspunsul primit nu a fost însă cel pe care îl aștepta.

Schimb tensionat de replici între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

În discuția purtată la interfon, Gabi Bădălău i-a spus fostei soții că este deja ora 22:00 și că este prea târziu pentru ca băiatul să iasă. Claudia Pătrășcanu a insistat însă, reproșându-i că, în opinia sa, programul copilului este prelungit din cauza jocurilor și gadgeturilor.

„Scoate copilul afară! Vreau să stau cu copilul 10 minute în mașină, să merg să mănânc o pizza cu el. Îl ții pe PlayStation, în loc să stea cu mama lui. (...) Asta se întâmplă de câte ori vin la Bolintin. Nu este prima dată”, a spus artista.

„E ora 22:00 noaptea”, a răspuns Gabi Bădălău.

„Ții copilul până la ora 2 dimineața pe gadget-uri. Vrei să îl văd printre gard? Am o hotărâre judecătorească. De ce nu o respecți? Îți faci tu legea?”, a continuat Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu, în lacrimi în timp ce vorbea cu fiul ei

Momentul cel mai dureros a venit atunci când artista a reușit să vorbească direct cu Nicolas. Cu vocea tremurândă și vizibil afectată, Claudia l-a rugat pe băiețel să iasă măcar până la poartă, pentru a putea petrece câteva clipe împreună.

Copilul i-a spus însă că vrea să doarmă, iar artista nu și-a putut ascunde emoțiile.

„Mami te iubește mult și mami vrea să ieși până la poartă, dragostea mea. Îmi e foarte dor de tine”, a spus vedeta, cu lacrimi în ochi.

Mesaj emoționant transmis de Claudia Pătrășcanu de Sfinții Mihail și Gavriil

Durerea artistei a fost exprimată și printr-un mesaj publicat pe Instagram, pe 8 noiembrie, de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Claudia a vorbit despre legătura specială dintre cei doi băieți ai săi, Gabriel și Nicolas, și despre dorința ca frații să rămână mereu uniți.

„La mulți ani, Mihail și Gavriil, sufletele mele! Un frate este o parte din sufletul tău... iar frăția nu se rupe și nu se înlocuiește. Niciun prieten din lume nu poate lua locul fratelui cu care ai împărțit o copilărie și o mie de amintiri.

Mi-e dor de râsetele voastre care umpleau casa și de îmbrățișările voastre sincere. De Sfinții Mihail și Gavriil, mă rog să vă ocrotească Dumnezeu și să vă țină mereu sufletele unite. Mama vă iubește infinit și încă mai crede în minuni!”, a transmis Claudia Pătrășcanu pe Instagram.