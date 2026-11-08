 Claudia Pătrășcanu nu-și mai poate ascunde suferința. Mesajul emoționant transmis de Sfinții Mihail și Gavriil: „Mi-e dor de râsetele voastre”
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Claudia Pătrășcanu nu-și mai poate ascunde suferința. Mesajul emoționant transmis de Sfinții Mihail și Gavriil: „Mi-e dor de râsetele voastre”

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Claudia Pătrășcanu a transmis un mesaj emoționat de Sfinții Mihail și Gavriil, în care a subliniat faptul că îi este extrem de dor de copiii ei. Vedeta încă se ceartă cu fostul soț, Gabi Bădălău, pe custodia și domiciliul micuților, iar conflictul pare că este fără sfârșit. Ce a scris ea pe rețelele de socializare în această zi sfântă.

Claudia Pătrășcanu și cei doi copii ai săi, Nicolas și Gabriel.
Claudia Pătrășcanu și cei doi copii ai săi, Nicolas și Gabriel. Foto: Instagram

Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și fostul soț, Gabi Bădălău, sunt legate de copii. Deși mariajul lor s-a încheiat acum mai bine de șapte ani, cei doi nu reușesc să se înțeleagă în această chestiune, iar acuzațiile continuă să curgă.

Claudia Pătrășcanu, mesaj emoționant de Sfinții Mihail și Gavriil

Claudia Pătrășcanu își strigă durerea pe rețelele de socializare. În prezent, fiul ei, Nicolas, se află la domiciliul tatălui, în București, iar celălalt copil, Gabriel, este la ea. Artista a dezvăluit recent că de câteva luni nu-l mai vede pe Nicolas, iar cu ocazia Sfinților Mihail și Gavriil, aceasta a făcut o postare emoționantă în care a subliniat legătura specială dintre cei doi frați.

În același timp, vedeta a precizat că îi este dor să le audă râsetele prin casă. De cealaltă parte, Gabi Bădălău a susținut de-a lungul timpului că Nicolas vrea să rămână la el și nu dorește să se mute în Constanța.

„La mulți ani, Mihail și Gavriil, sufletele mele! Un frate este o parte din sufletul tău... iar frăția nu se rupe și nu se înlocuiește. Niciun prieten din lume nu poate lua locul fratelui cu care ai împărțit o copilărie și o mie de amintiri.

Mi-e dor de râsetele voastre care umpleau casa și de îmbrățișările voastre sincere. De Sfinții Mihail și Gavriil, mă rog să vă ocrotească Dumnezeu și să vă țină mereu sufletele unite. Mama vă iubește infinit și încă mai crede în minuni!”, a transmis Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Gabi Bădălău, chemat de urgență în fața magistraților

Cu doar câteva zile în urmă, Gabi Bădălău a dezvăluit pe rețelele de socializare faptul că fosta soție a solicitat decăderea lui din drepturile părintești, interzicerea petrecerii vacanțelor și a weekendurilor alături de cei doi copii, dar și emiterea unui ordin de protecție împotriva sa. Citația a fost emisă de Judecătora Constanța pe data de 2 noiembrie.

„Astăzi, pentru mine, s-a umplut paharul! Scriu aceste rânduri cu o durere și o revoltă pe care cu greu le pot exprima în cuvinte. Astăzi am aflat că mama copiilor mei a cerut în instanță decăderea din drepturile părintești! Astăzi am aflat că a cerut să nu mai pot petrece weekendurile cu ei, iar întâlnirile noastre să fie limitate la câteva ore, în prezența ei și a unui psiholog, la domiciliul ei!”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Astfel, el a lansat un apel public către instanțele de judecată și inspectorii DGASPC Giurgiu și DGASPC Constanța, cerându-le să evalueze nevoile emoționale ale minorilor, să asculte dorința exprimată de Nicolas și să permită celor doi frați să crească împreună, fără a fi forțați să aleagă între părinți.

„Domnilor judecători, vă rog din suflet să ascultați și vocea lui Nicolas! Are 10 ani. Are sentimente, temeri, dorințe și nevoi. Nu vă cer să decideți doar pe baza dorinței lui, ci să o luați în considerare cu toată seriozitatea, alături de evaluările specialiștilor și de toate celelalte probe”, se mai arată în mesajul publicat atunci pe Instagram.

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