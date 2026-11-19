Marco, fiul lui Mihai Leu, a vorbit într-un interviu emoționant acordat pentru Click!, despre cum și-a revenit după pierderea tatălui său, dar și despre proiectele din lumea sportului cu motor prin care duce mai departe moștenirea legendarului său tată, plecat dintre noi pe 1 iulie 2025.

Marco (33 de ani) este unicul fiu al regretatului campion Mihai Leu și al frumoasei sale soții, Anna. Acesta a ales să ducă mai departe moștenirea tatălui său în lumea sporturilor cu motor, concurând în raliuri (inclusiv un sezon complet la debutanți și participări la Super Rally).

Invitat la un eveniment monden de prietena de familie Clara Ilie, Marco Leu ne-a povestit cu emoție despre pasiunea lui pentru motorsport și moștenirea lăsată de legendarul său tată, peste a cărui pierdere a reușit să treacă cu sprijinul celor apropiați.

Foto: Click!

Marco Leu: „Hunedoara este acasă”

Marco face în prezent naveta între Hunedoara, orașul nata, unde locuiește împreună cu familia, și Capitală.

„Noi ne-am mutat în București în 2000, dar nu am rezistat aici și ne-am întors înapoi la Hunedoara. Nu cred că e vorba de ce nu ne-a plăcut la București sau ce ne place atât de mult la Hunedoara.

Hunedoara este acasă și de fiecare dată ne întoarcem cu drag. Eu sunt născut la Hunedoara, fac acum naveta Hunedoara-București și ne plimbăm mult prin toată țara”, a dezvăluit Marco Leu, în exclusivitate pentru Click!

Mihai Leu și fiul său, Marco Foto: Instagram

Cum a trecut peste pierderea tatălui?

Acesta ne-a povestit cu emoție în glas despre pierderea tatălui și ajutorul neprețuit pe care l-a primit de la cei apropiați.

„Încerc să merg mai departe, îmi doresc să fiu sănătos, să pot să particip în continuare la cursele auto , să putem să organizăm. Am terminat cu anul de debutant și vreau să continui. Până anul trecut, nu eram în automobilism. Eu de mult discutam cu tata și cu mama despre participare, dar mamei îi era greu să ne aibă pe amândoi la start.

Tatăl meu era de acord ca eu să particip la curse. Cred că fiecare trebuie să facă ceea ce-i place în viață. Persoanele dragi, care-l iubesc, trebuie să susțină acea persoană să facă ce-i place. Una dintre lecțiile pe care mi le-a dat el în viață a fost să nu mă opresc până nu realizez ceea ce-mi doresc.

Mie îmi plac sporturile extreme. Sunt implicat și în ciclism, împreună cu un prieten din Azuga, în 2027, vom organiza Campionatul Național.

Eu de când eram mic, am făcut karting, dar am avut un accident, am ieșit un pic de pe traseu. Și dacă nu am mai avut voie la karturi, mi-am cumpărat o bicicletă și am început să mă dau cu bicicleta”, a declarat Marco Leu, pentru Click!

Foto: Facebook

„Strângem rândurile și mergem înainte!”

Și anul acesta, sărbătorile vor fi triste în familia Leu.

„Din păcate, este al doilea an când facem sărbătorile fără tatăl meu, dar n-avem ce să facem, strângem rândurile și mergem înainte!”, a mai spus Marco, fiul lui Mihai Leu pentru Click!

Foto: Click!

Clara Ilie: „Vom face o gală cu momente dedicate memoriei lui Mihai Leu”

Clara Ilie este unul dintre oamenii care a fost alături de familia Leu în cele mai frumoase, dar și cele mai triste momente. Ea va organiza, anul viitor, împreună cu fiul regretatului campion o gală chiar pe 10 februarie, cu trei zile înainte de ziua în care acesta s-a născut, care va cuprinde și momente în memoria regretatului campion.

„Pe noi ne leagă o prietenie de familie de foarte mult timp. Am fost în foarte multe momente frumoase alături de ei. Din 2010, am legat această relație de prietenie strânsă. Am fost și la casa lor de la Hunedoara. Annei, soția lui Mihai, nu-i place deloc Bucureștiul, ea este din Italia și, de când s-a mutat în România cu Mihai, ea a zis că nu stă în București nici dacă o plătim.

Mihai ar fi vrut să se mute la București, dar pentru Ana s-a mutat la Hunedoara. Eu atâta iubire, armonie și comunicare cum era în familia lor nu mi-a mai fost dat să văd! Dacă ar fi așa în toate familie din România ar fi fost vis! Mihai tot timpul când vorbea cu Anna numai <<iubire>> îi zicea!

Când era ziua lui pe 13 februarie eu obișnuiam să organizez niște petreceri surpriză. O să organizăm și anul viitor, pe 10 februarie, o gală în care vor exista momente dedicate memoriei lui Mihai Leu și va fi ținut și un moment de reculegere. El ar fi făcut anul viitor 59 de ani”, a spus Clara Ilie, pentru Click!

Foto: Facebook

Campionul Mihai Leu, răpus de cancerul de colon

Mihai Leu s-a stins din viață la 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani, după o luptă crâncenă de peste 10 ani cu cancerul de colon. A fost primul boxer român campion mondial la profesioniști (versiunea WBO, la categoria semimijlocii, în 1997), încheindu-și cariera de boxer neînvins (28-0). A obținut performanțe remarcabile și în motorsport, fiind campion național la raliuri și viteză în coastă.

Acesta a fost condus pe ultimul drum și înmormântat pe 4 iulie 2025 la Hunedoara, orașul său natal.