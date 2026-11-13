 Ernest, dezvăluiri despre viața de familie și lecția pe care a învățat-o de la fiul său: „Timpul trece cumplit de repede”. Ce latură „ascunsă” are?
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Ernest, dezvăluiri despre viața de familie și lecția pe care a învățat-o de la fiul său: „Timpul trece cumplit de repede”. Ce latură „ascunsă” are?

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În 1994, Ernest (45 de ani) urmărea Mondialul de fotbal alături de tatăl său. Peste ani, a trăit aceeași bucurie alături de fiul lui, Alex, care are acum 12 ani, iar momentul i-a amintit cât de repede trece timpul.

„Nu îmi place să-mi expun familia și viața mea privată pe internet”, ne spune Ernest
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„Nu îmi place să-mi expun familia și viața mea privată pe internet”, ne spune Ernest Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Prezentatorul emisiunii „În căutarea adevărului”, difuzată de luni până vineri, de la ora 13.00, la Kanal D, povestește cum arată zilele lui fără filmări, de la desene animate și jocuri pe PlayStation cu Alex până la plimbările în familie, și explică de ce a ales să-și țină viața privată departe de rețelele sociale.

„ Nu îmi place să-mi expun familia și viața mea privată pe internet”

Click!: Ernest, publicul te cunoaște de foarte mulți ani de la televizor, dar cât de mult seamănă omul Ernest din viața de zi cu zi cu cel pe care îl vedem pe micul ecran? Ce nu știe lumea despre tine?

Ernest: Sunt cum mă vedeți și percepeți la televizor. Uneori tranșant, dar am și o latură sensibilă care se simte mai mult în familie și în relația cu familia. Sunt un om normal, ca noi toți. Cu bune, cu rele. Încerc să fiu un om echilibrat, cumpătat, modest. Cred că oamenii nu știu despre mine că îmi place să mă uit la documentare cu fauna acestei minunate planetei pe care trăim, că mă uit cu plăcere la desene animate, îmi place muzica rock, muzică hip-hop a anilor '90, îmi place trupa Prodigy. Nu îmi place să-mi expun familia și viața mea privată pe internet, nu am conturi pe rețele de socializare, nu petrec timp pe telefonul mobil decât dacă, evident, vorbesc la telefon.

 La «În căutarea adevărului» ești omul care îi ajută pe telespectatori să descopere ce se ascunde în spatele unor situații aparent obișnuite. Ce îți place cel mai mult la rolul acesta și ce parte îți solicită cel mai mult energia?

Cel mai mult îmi plac trăirea, adrenalină și emoția acelui moment. Îmi place să mă transpun în acele situații, deși este un consum mare de energie, îmi place să trăiesc acele momente și îmi place chimia, schimbul de energie ce are loc pe durata filmării. Mă implic în ceea ce fac, pun multă pasiune și cred în valorile pe care încercăm să le promovăm.

Ai trecut prin mai multe formate de televiziune și ai abordat povești de viață foarte diferite. A existat vreun moment în care te-ai gândit să renunți la televiziune și să urmezi un cu totul alt drum?

Nu am avut un astfel de moment. Pentru că îmi place tare mult ce fac...

„Încerc să petrec cât mai mult timp posibil cu familia”

Cum arată o zi obișnuită din viața ta atunci când nu ai filmări? Ce îți place să faci și ce activități te ajută să te deconectezi?

Încerc să petrec cât mai mult timp posibil cu familia. Îmi place să gătesc, să meșteresc, să repar. În afară de o porție mică de știri pe zi, foarte rar mai prind un film. Dacă am timp, prefer să mă plimb cu familia. Îmi place să mă uit la desene animate cu fiul meu, să râdem, să facem tot felul de glume. Ascult muzică, mă joc cu Alex pe PlayStation.

Ești căsătorit, ai un băiat și o viață de familie pe care ai preferat să o ții departe de expunerea media. Cum reușești să păstrezi acest echilibru într-o profesie în care notorietatea vine la pachet cu această expunere?

În viață totul ține de alegerile pe care le faci. Eu am ales că viața mea privată și familia mea să nu fie o „marfă", un bun de larg consum. Nu implică un efort fantastic, dar nu este nici simplu, căci, cum bine ați menționat, unele lucruri vin „la pachet" cu profesia, iar în viață echilibrul este cel mai greu de menținut. Este mult mai ușor să cazi într-o extremă sau cealaltă.

Ce lecții ai învățat recent de la fiul tău?

De la Alex am învățat că viața e scurtă și că timpul trece cumplit de repede. Parcă mai ieri eu eram de vârsta lui, aveam 12 ani și mă bucurăm de vacanța de vară. În 1994 aveam 13 ani, țin minte că mă uitam împreună cu tata la campionatul mondial de fotbal. Acum tata nu mai este printre noi și eu m-am uitat vara trecută cu Alex la World Cup care, culmea, tot în Statele Unite a avut loc. Timpul, timpul trece foarte repede și trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem, cu bune, cu rele, dar mereu cu credință în Dumnezeu, modestie și smerenie.

Dacă ar fi să alegi trei lucruri care îți aduc astăzi cea mai mare bucurie, care ar fi acestea? S-au schimbat prioritățile tale față de perioada în care erai la începutul carierei?

Faptul că am o familie, că suntem sănătoși. Nimic nu poate fi mai prețios pe lumea aceasta! Nu pot spune că s-au schimbat prioritățile mele. Evident, atunci nu eram căsătorit și nu aveam un copil, nu purtăm pe umeri responsabilitatea unei familii. Dar chiar și acum 20 de ani știam că îmi doresc să am o familie, un copil și iată că Dumnezeu m-a binecuvântat cu asta și îi mulțumesc din suflet.

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