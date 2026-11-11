De ce au întârziat Paula Chirilă și Dan Giuvelic la cununia civilă. Cum au reacționat socrii la începutul relației lor

Paula Chirilă și Dan Giuvelic au decis să își oficializeze relația după o poveste de dragoste care i-a adus împreună în ciuda diferenței de vârstă de 15 ani. Cei doi s-au căsătorit civil pe 6 octombrie, însă ziua în care trebuia să fie în centrul atenției s-a transformat într-o adevărată cursă contra cronometru.

Paula Chirilă și Dan Giuvelic Foto: Facebook

Actrița a povestit că ea și partenerul său au întârziat chiar la propria cununie, iar telefoanele primite din partea nașilor și invitaților au făcut ca situația să fie și mai stânjenitoare.

Paula Chirilă, în întârziere la propria nuntă. De ce nu a ajuns la timp la cununia civilă

Ziua cea mare nu a început chiar așa cum și-ar fi imaginat actrița. După ce au plecat de acasă, Paula Chirilă și soțul ei au fost prinși în aglomerația din trafic, iar timpul a început să îi preseze. Deși ceremonia era programată la o anumită oră, cei doi au ajuns cu întârziere, moment în care telefoanele au început să sune din toate părțile.

Actrița a povestit că nașa și invitații voiau să afle dacă mai ajung la timp, iar situația a fost una destul de jenantă pentru ea.

„Am plecat de acasă și am intrat pe DN și era un puhoi de mașină (...) Am ajuns la și un sfert, trebuia la fix și o sunam pe nașă (...) Mă sunau și invitații (...) Mi-a fost o rușine, dar aia e (...) La început, eram foarte sceptică, tocmai din cauza diferenței de vârstă, eu eram matură de mică și îmi era greu să accept că un om de vârsta lui poate să fie matur, adică nu îl cunoșteam. A avut încăpățânarea și zidurile de le construisem în jurul meu”, a declarat Paula Chirilă, la Știrile Antena Stars.

Diferența de vârstă dintre Paula Chirilă și Dan Giuvelic a ridicat semne de întrebare în familie

Relația dintre Paula Chirilă și Dan Giuvelic nu a fost lipsită de provocări. Între cei doi există o diferență de vârstă de 15 ani, aspect care a făcut-o inițial pe actriță să privească povestea de dragoste cu rezerve. Nici părinții partenerului său nu au fost pe deplin convinși la început, însă lucrurile s-au schimbat după ce au ajuns să o cunoască mai bine și au văzut cât de fericit este fiul lor.

Paula a explicat că prejudecățile legate de o relație în care femeia este mai în vârstă pot fi destul de puternice, însă sentimentele și felul în care cei doi se înțeleg au contat mai mult decât orice diferență.

„El cred că are modelul părinților, am văzut cum sunt părinții lui și cât de mult se iubesc și se respectă după mulți ani de căsătorie (...) Era la fel bariera asta de vârstă, care cred că și pe ei i-a pus un pic în gardă și i-a făcut să fie sceptici, dar după aia m-au cunoscut și au văzut cât de fericiți suntem (...) Există prejudecăți, mai ales atunci când vine vorba despre o femeie mai mare decât partenerul ei, prejudecățile sunt mai aspre”, a mai spus actrița.

Cum a început povestea de dragoste dintre Paula Chirilă și Dan Giuvelic

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, prezentată de Denise Rifai, Paula Chirilă a vorbit și despre începuturile relației cu Dan Giuvelic. Actrița a dezvăluit că acesta lucra ca regizor tehnic la teatrul unde s-au cunoscut, iar apropierea dintre ei a venit într-un moment în care ea nu se aștepta să înceapă o poveste de iubire cu un bărbat atât de tânăr.

Paula a recunoscut că diferența de vârstă a fost primul lucru care a făcut-o să fie rezervată, însă partenerul ei a reușit să îi câștige încrederea.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (...) El era regizor tehnic la teatrul respectiv (n.r. când s-au îndrăgostit unul de celălalt) și și-a aruncat ochii spre mine și a zis <<hmm>>. Eram destul de sceptic, l-am întrebat câți ani are și am zis <<aoleu>>”, a spus Paula Chirilă.