 De ce au întârziat Paula Chirilă și Dan Giuvelic la cununia civilă. Cum au reacționat socrii la începutul relației lor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

De ce au întârziat Paula Chirilă și Dan Giuvelic la cununia civilă. Cum au reacționat socrii la începutul relației lor

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Paula Chirilă și Dan Giuvelic au decis să își oficializeze relația după o poveste de dragoste care i-a adus împreună în ciuda diferenței de vârstă de 15 ani. Cei doi s-au căsătorit civil pe 6 octombrie, însă ziua în care trebuia să fie în centrul atenției s-a transformat într-o adevărată cursă contra cronometru. 

Paula Chirilă și Dan Giuvelic
Paula Chirilă și Dan Giuvelic Foto: Facebook

Actrița a povestit că ea și partenerul său au întârziat chiar la propria cununie, iar telefoanele primite din partea nașilor și invitaților au făcut ca situația să fie și mai stânjenitoare.

Paula Chirilă, în întârziere la propria nuntă. De ce nu a ajuns la timp la cununia civilă

Ziua cea mare nu a început chiar așa cum și-ar fi imaginat actrița. După ce au plecat de acasă, Paula Chirilă și soțul ei au fost prinși în aglomerația din trafic, iar timpul a început să îi preseze. Deși ceremonia era programată la o anumită oră, cei doi au ajuns cu întârziere, moment în care telefoanele au început să sune din toate părțile.

Actrița a povestit că nașa și invitații voiau să afle dacă mai ajung la timp, iar situația a fost una destul de jenantă pentru ea.

„Am plecat de acasă și am intrat pe DN și era un puhoi de mașină (...) Am ajuns la și un sfert, trebuia la fix și o sunam pe nașă (...) Mă sunau și invitații (...) Mi-a fost o rușine, dar aia e (...) La început, eram foarte sceptică, tocmai din cauza diferenței de vârstă, eu eram matură de mică și îmi era greu să accept că un om de vârsta lui poate să fie matur, adică nu îl cunoșteam. A avut încăpățânarea și zidurile de le construisem în jurul meu”, a declarat Paula Chirilă, la Știrile Antena Stars.

Diferența de vârstă dintre Paula Chirilă și Dan Giuvelic a ridicat semne de întrebare în familie

Relația dintre Paula Chirilă și Dan Giuvelic nu a fost lipsită de provocări. Între cei doi există o diferență de vârstă de 15 ani, aspect care a făcut-o inițial pe actriță să privească povestea de dragoste cu rezerve. Nici părinții partenerului său nu au fost pe deplin convinși la început, însă lucrurile s-au schimbat după ce au ajuns să o cunoască mai bine și au văzut cât de fericit este fiul lor.

Paula a explicat că prejudecățile legate de o relație în care femeia este mai în vârstă pot fi destul de puternice, însă sentimentele și felul în care cei doi se înțeleg au contat mai mult decât orice diferență.

„El cred că are modelul părinților, am văzut cum sunt părinții lui și cât de mult se iubesc și se respectă după mulți ani de căsătorie (...) Era la fel bariera asta de vârstă, care cred că și pe ei i-a pus un pic în gardă și i-a făcut să fie sceptici, dar după aia m-au cunoscut și au văzut cât de fericiți suntem (...) Există prejudecăți, mai ales atunci când vine vorba despre o femeie mai mare decât partenerul ei, prejudecățile sunt mai aspre”, a mai spus actrița.

Cum a început povestea de dragoste dintre Paula Chirilă și Dan Giuvelic

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, prezentată de Denise Rifai, Paula Chirilă a vorbit și despre începuturile relației cu Dan Giuvelic. Actrița a dezvăluit că acesta lucra ca regizor tehnic la teatrul unde s-au cunoscut, iar apropierea dintre ei a venit într-un moment în care ea nu se aștepta să înceapă o poveste de iubire cu un bărbat atât de tânăr.

Paula a recunoscut că diferența de vârstă a fost primul lucru care a făcut-o să fie rezervată, însă partenerul ei a reușit să îi câștige încrederea.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (...) El era regizor tehnic la teatrul respectiv (n.r. când s-au îndrăgostit unul de celălalt) și și-a aruncat ochii spre mine și a zis <<hmm>>. Eram destul de sceptic, l-am întrebat câți ani are și am zis <<aoleu>>”, a spus Paula Chirilă.

Ghid de cumpărături

banner mihaela radulescu jpg
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare” Vedete românești
Anastasia Soare, foto captura Youtube jpg
Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Ce alimente evită să consume: „Nu obișnuiesc” Vedete internaționale
image
Cum au transformat localnicii din „Sahara Olteniei” terenurile neroditoare în venituri de sute de euro pe an adevarul.ro
image
26 de județe ar putea dispărea din România. Cum ar arăta noua hartă administrativă și ce s-ar întâmpla cu Bucureștiul adevarul.ro

Parteneri

image
La ce capitol SuperLiga României surclasează Premier League și Serie A! www.fanatik.ro
image
Asigurarea RCA ar putea costa cu 40% mai puțin. Un obicei la volan ar putea face diferența observatornews.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări www.antena3.ro
image
Marius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
400 de milioane de euro! Ion Ţiriac a uimit pe toată lumea cu tranzacţia făcută: „Mulţumesc. La revedere” as.ro
image
Șoferul român reținut după carambolul din Bulgaria avea un istoric RCA neobișnuit. Ce înseamnă „risc ridicat” pentru un conducător auro playtech.ro
image
Ianis Stoica, avertizat de antrenorul care i-a relansat cariera: „Este șansa lui! Trebuie să înțeleagă asta!” www.fanatik.ro
image
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Care a fost, de fapt, întrebarea roșie, de la care a pornit tot scandalul. Jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat-o lui Nicușor Dan, însă președintele nu a răspuns www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, gest sfâșietor pentru o mamă îndoliată! Ducesa, copleșită de propriile necazuri? okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
Vlăduța Lupău, Adi Rus jpg
Vlăduța Lupău, ipostază neașteptată alături de soțul său și cei doi copii! Cum au fost surprinși în vacanță: „N-am zis că eu o să fiu greul!” Vedete românești
Banner Ioana Ginghină
FotoCum arăta Ioana Ginghină pe vremea când participa la „Dansez pentru tine”. Imagini de colecție: „Aveam 30 de ani și nu eram încă mamă” Vedete românești
Ce mănâncă Adina Halas după ce trage de fiare
#Exclusiv Click!
Ce mănâncă Adina Halas după ce trage de fiare. Rețeta ei de paste cu creveți, gata în 15 minute Vedete românești
oana tomoiaga si denis
#Asia Express
Mesajul emoționant transmis de iubitul Oanei Tomoiagă după eliminarea de la Asia Express: „Sunt mândru de tine, de omul care ești” Vedete românești
Horia Brenciu jpg
FotoCum arată Toma, fiul lui Horia Brenciu, pe terenul de baschet. Ce performanță a reușit la doar 12 ani Vedete românești
ben affleck jennifer garner profimedia jpg
Nu mai e căsătorită cu el, dar Jennifer Garner are numai cuvinte frumoase de spus despre Ben Affleck. „Un capitol incredibil!” Vedete internaționale
tudor chirila si nicusor (1) jpg
Tudor Chirilă, mesaj exploziv la adresa lui Nicușor Dan! Artistul îi cere președintelui scuze publice: „Ați încălcat legea, morala și o linie roșie” Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
Simona Trașcă a trecut la cratiță de când s-a măritat: „Sunt șefă pe omlete”. Rețetă de vinete delicioase umplute cu carne la cuptor Vedete românești
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net