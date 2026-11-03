 Ce mânca Paula Chirilă în copilărie, când bunicul o chema la masă. Rețeta simplă care i-a rămas în suflet
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Ce mânca Paula Chirilă în copilărie, când bunicul o chema la masă. Rețeta simplă care i-a rămas în suflet

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Paula Chirilă a dezvăluit care este preparatul care îi amintește de copilărie. Prezentatoarea TV și-a amintit cu nostalgie de preparatul pe care îl punea bunicul ei pe masă. Este unul simplu, dar care i-a rămas în suflet.

Paula Chirilă.
Paula Chirilă. Foto: Instagram

Prezentatoarea TV s-a remarcat în ultima vreme cu o emisiune culinară online, „Paula pune masa”, acolo unde își dezvăluie secretele din bucătărie și unde prepară diverse rețete. Care este preparatul care îi aduce aminte de copilărie.

Rețeta care îi aduce aminte Paulei Chirilă de copilărie

Paula Chirilă are, mai nou, o emisiune de gătit împreună cu partenerul ei care urmează să-i devină soț, Dan Giuvelic. Între cei doi există o diferență de vârstă de 15 ani, dar se iubesc enorm de mult și acum bucură de un mare succes și pe acest plan. Fanii au fost curioși să afle și care este rețeta care îi amintește vedetei de copilărie.

Prezentatoarea a dezvăluit că preparatul, deși este unul extrem de simplu, care nu necesită ingrediente sofisticate, i-a rămas în suflet. Spune că se numește „cir” și era pregătită de bunicul ei.

„Masa aceea la care eram chemați din joacă, fără să ne întrebăm câte calorii are fiecare îmbucătură. Mâncarea avea gustul casei, iar mama avea mereu grijă să mâncăm tot din farfurie! Și mămăliguța cu brânză făcută de bunicul meu, pe care o numea cir... Era un fel de mămăligă foarte moale, pe care o amesteca cu brânza de burduf și o dădea la tigaie sau la ceaun. O punea în farfurii adânci și chema copiii de la scară la câte o porție, când se tăia curentul.

Era un deliciu și îmi amintesc că abia așteptam să se răcească puțin, ca să mănânc mai repede din ea! Și, când îmi mai prepar câte o porție de cir, gândul îmi fuge la bunicul meu și la dorul de el... Mi-e tare dor de el! Asta mi-ar plăcea să aduc și în show: rețete care trezesc o amintire. Să guste cineva și să spună: «Așa făcea și mama»”, a declarat Paula Chirilă pentru libertatea.ro.

Preparatul care îi dă vedetei cele mai mari bătăi de cap

Chiar dacă este o gospodină desăvârșită, Paula Chirilă a recunoscut că există o rețetă anume care îi dă bătăi de cap de fiecare dată. Prezentatoarea a subliniat faptul că pașii trebuie respectați cu strictețe.

„Cozonacul îmi inspiră respect, ca să nu zic teamă, pentru că este genul de preparat pentru care îți faci timp și la care nu merge cu improvizații. Poți avea cele mai bune intenții, dar aluatul are programul lui! Când iese bine, însă, uiți toate emoțiile și constați că orele de muncă dispar de pe platou în câteva minute”, a mai spus Paula Chirilă pentru sursa citată.

Logodnicul Paulei Chirilă le-a răspuns haterilor

Cei doi au publicat, în această vară, mai multe fotografii din vacanță, iar reacțiile nu au fost tocmai pe măsura așteptărilor lor. Paula Chirilă și logodnicul ei, Dan Giuvelic, au primit o serie de comentarii răutăcioase, iar viitorul soț al prezentatoarei le-a răspuns haterilor. 

„Eu am citit toate comentariile și sunt vreo 400 și ceva la număr în momentul ăsta. M-a marcat răutatea unora, dar m-a marcat nu în sensul în care să mă afecteze pe mine cu ceva!

Eu îmi trăiesc viața cum știu eu, cum pot, cum vreau, cum cred, cum ar trebui să o facă fiecare dintre noi. Nu cred că e nimeni în măsură să decidă ce e mai bine și ce e mai rău pentru altul. Fiecare e liber să facă ce vrea, când vrea, cât vrea ș.a.m.d.!

Doar că am rămas așa... mut. Cât venin! Câtă răutate pot avea unii oameni, gratuit. Adică, noi nu am făcut nimic, doar am postat niște poze. Nici nu îmi găsesc cuvintele!

Pur și simplu postezi o poză și cineva care nu te cunoaște, care nu îți știe viața și cu care nu ai nicio treabă, începe să te înjure, să te jignească. Nu înțeleg chestia asta, dar eu cred în karma. Fiecare primește ce aruncă în Univers! Așa că le mulțumesc și celor care au jignit”, a transmis Dan Giuvelic, într-un videoclip publicat atunci pe pagina sa de Instagram.

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