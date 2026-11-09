 Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
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Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”

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După o poveste de iubire care durează de mai mulți ani, Paula Chirilă și-a unit destinul cu alesul ei, Dan Giuveliuc, în fața ofițerului Stării Civile. Plini de emoții și înconjurați de cei dragi, cei doi au spus marele „DA” către o viață plină de bucurie, trăită în doi. Vedeta Antena Stars ne-a oferit declarații în care a vorbit despre cel care i-a furat inima, dar și despre minunatul eveniment.

Paula Chirilă a spus marele „DA”
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Paula Chirilă a spus marele „DA” Foto: Click!

Își trăiesc povestea de dragoste discret, fără a oferi prea multe detalii, însă, încă de la început, relația lor a fost una specială. Paula Chirilă iubește și este iubită de aproximativ trei ani, iar cununia cu cel care i-a devenit soț a fost încărcată de sentimente puternice. Vedeta și-a dorit o ceremonie restrânsă, ca în familie, iar evenimentul a fost pe placul sufletului său. Mai mult, aceasta a punctat că este o romantică incurabilă, astfel că a fost convinsă mereu de faptul că omul potrivit îi va ieși în cale, într-o zi.

„Pe 6 noiembrie, eu și Dan am spus “DA” la Starea Civilă, cu oamenii dragi sufletului nostru alături. Am vrut să fie o ceremonie și o petrecere restrânsă și intimă la care să ne bucurăm și să petrecem ca în familie.

Și, cu toate astea, deși nu mă așteptam, tot am avut emoții mari! Eu sunt o romantică incurabilă și am crezut întotdeauna în iubire și în faptul că Cel de Sus o să aibă grijă să îmi scoată în cale omul potrivit inimii mele.

Mi-am spus că, dacă e să existe cineva pentru mine, până la urmă îl voi întâlni, astfel că a meritat să păstrez speranța și să-mi trăiesc viața din plin, cu încrederea că ea încă mă poate surprinde. Și m-a surprins când mă așteptam cel mai puțin!”, ne-a spus Paula Chirilă, în exclusivitate.

Paula Chirilă, care poate fi urmărită de luni până vineri, la Mireasa. Capriciile Iubirii, de la ora 19:00, pe Antena Stars și AntenaPLAY, a punctat că, înainte de toate, Dan Giuveliuc a cucerit-o prin bunătatea sa, dar și prin umor:

„Eu mi-am dorit, înainte de toate, să întâlnesc un om bun. Iar Dan e un om foarte bun, îi văd bunătatea în felul în care ascultă și în grija cu care se poartă cu cei din jur. E talentat, cald, empatic și echilibrat și are un fel de a mă face să râd tocmai când iau lucrurile prea în serios.”

Mai mult, vedeta Antena Stars ne-a spus și cum vede, în viitor, relația cu alesul ei.

„Mi-a fost drag să-i spun “DA” în fața tuturor și, când mă gândesc la viața noastră de acum înainte, mă bucur la fel de mult la gândul că, peste ani, într-o marți oarecare, tot cu el o să-mi beau cafeaua de dimineață.”, a adăugat aceasta.

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