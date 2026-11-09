Cine sunt Mihaela și Tudor, soția și fiul lui Ludovic Orban. Fostul premier a vorbit rar despre familia sa

Ludovic Orban este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni români, însă, spre deosebire de activitatea sa publică intensă, viața de familie a rămas aproape întotdeauna departe de atenția presei. Fostul prim-ministru al României este căsătorit cu Mihaela Orban, iar împreună au un fiu, Tudor, despre care a vorbit doar ocazional în interviuri.

Cu ce se ocupă soția lui Ludovic Orban Foto: Facebook

Cine este Mihaela Orban

Mihaela Orban este absolventă a Facultății de Psihologie, Pedagogie și Sociologie din cadrul Universității București și și-a construit cariera în mediul privat. De asemenea, a activat ca și consilier într-o fundație implicată în proiecte dedicate educației copiilor și tinerilor.

Deși a stat departe de lumina reflectoarelor, Ludovic Orban a recunoscut în repetate rânduri că aceasta a avut un rol esențial în parcursul său profesional. Într-un interviu acordat în trecut, politicianul spunea că soția sa i-a fost alături necondiționat, inclusiv în perioadele dificile ale carierei.

„Suntem de o lungă perioadă împreună; până să luăm decizia de a ne căsători, am stat împreună mai mult de șase ani. Nu vorbesc prea des despre soția mea pentru că nu și-a dorit niciodată publicitate, a preferat să nu fie în atenția opiniei publice. (...) A reprezentat cel mai puternic sprijin pe care l-am avut”, mărturisea Ludovic Orban, potrivit Libertatea.

Cine este Tudor, fiul lui Ludovic Orban

Tudor Orban este singurul copil al fostului premier. Acesta a urmat Facultatea de Matematică a Universității din București, fiind atras încă de mic de științele exacte.

Într-un interviu acordat regretatei jurnaliste Cristina Țopescu, Ludovic Orban povestea că fiul său era pasionat de matematică, fizică și chimie, dar și de informatică, chiar dacă nu își dorea o carieră exclusiv în domeniul IT.

Politicianul a explicat că a ales să îi ofere o educație bazată pe libertate și responsabilitate, evitând interdicțiile și pedepsele severe.

„L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat. Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse”, afirma acesta.

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, Tudor a participat la olimpiade de matematică și informatică și a dezvoltat o pasiune pentru desen și graffiti.

Controversa legată de pasiunea pentru graffiti

În perioada școlii gimnaziale, numele fiului lui Ludovic Orban a fost implicat într-o controversă după ce un coleg a susținut public că acesta ar fuma și ar desena graffiti pe clădiri.

Fostul premier a respins atunci acuzațiile și a explicat că fiul său era atras de latura artistică a fenomenului, inspirată de lucrările pe care le văzuse în călătorii prin Europa.

„Este vorba de artă, nu de mâzgălituri. A dezvoltat un interes pentru graffiti de când am mers împreună prin mai multe ţări din Europa, unde a văzut pereţi pe care erau desene foarte interesante”, declara Ludovic Orban la acel moment.

De ce a insistat ca fiul său să studieze în România

Unul dintre subiectele asupra căruia Ludovic Orban a recunoscut că a avut o opinie diferită de cea a soției și a fiului său a fost alegerea facultății.

Mihaela și Tudor își doreau ca tânărul să își continue studiile în străinătate, în țări precum Olanda sau Marea Britanie. Politicianul a susținut însă cu fermitate ideea ca fiul său să urmeze mai întâi o facultate în România.

„Am avut un moment de cumpănă, când eu am fost pe o poziție, iar băiatul și soția pe alta, privitor la facultate. (...) Eu am ținut să facă facultatea în România”, a declarat Ludovic Orban.

În cele din urmă, Tudor a ales să studieze în țară, decizie de care tatăl său s-a declarat mulțumit. Fostul premier spunea că, ulterior, dacă își va dori să urmeze studii postuniversitare în străinătate, acesta va avea libertatea de a face acel pas.