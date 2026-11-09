 Cine sunt Mihaela și Tudor, soția și fiul lui Ludovic Orban. Fostul premier a vorbit rar despre familia sa
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cine sunt Mihaela și Tudor, soția și fiul lui Ludovic Orban. Fostul premier a vorbit rar despre familia sa

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ludovic Orban este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni români, însă, spre deosebire de activitatea sa publică intensă, viața de familie a rămas aproape întotdeauna departe de atenția presei. Fostul prim-ministru al României este căsătorit cu Mihaela Orban, iar împreună au un fiu, Tudor, despre care a vorbit doar ocazional în interviuri.

Cu ce se ocupă soția lui Ludovic Orban
Cu ce se ocupă soția lui Ludovic Orban Foto: Facebook

Cine este Mihaela Orban

Mihaela Orban este absolventă a Facultății de Psihologie, Pedagogie și Sociologie din cadrul Universității București și și-a construit cariera în mediul privat. De asemenea, a activat ca și consilier într-o fundație implicată în proiecte dedicate educației copiilor și tinerilor.

Deși a stat departe de lumina reflectoarelor, Ludovic Orban a recunoscut în repetate rânduri că aceasta a avut un rol esențial în parcursul său profesional. Într-un interviu acordat în trecut, politicianul spunea că soția sa i-a fost alături necondiționat, inclusiv în perioadele dificile ale carierei.

„Suntem de o lungă perioadă împreună; până să luăm decizia de a ne căsători, am stat împreună mai mult de șase ani. Nu vorbesc prea des despre soția mea pentru că nu și-a dorit niciodată publicitate, a preferat să nu fie în atenția opiniei publice. (...) A reprezentat cel mai puternic sprijin pe care l-am avut”, mărturisea Ludovic Orban, potrivit Libertatea.

Cine este Tudor, fiul lui Ludovic Orban

Tudor Orban este singurul copil al fostului premier. Acesta a urmat Facultatea de Matematică a Universității din București, fiind atras încă de mic de științele exacte.

Într-un interviu acordat regretatei jurnaliste Cristina Țopescu, Ludovic Orban povestea că fiul său era pasionat de matematică, fizică și chimie, dar și de informatică, chiar dacă nu își dorea o carieră exclusiv în domeniul IT.

Politicianul a explicat că a ales să îi ofere o educație bazată pe libertate și responsabilitate, evitând interdicțiile și pedepsele severe.

„L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat. Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse”, afirma acesta.

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, Tudor a participat la olimpiade de matematică și informatică și a dezvoltat o pasiune pentru desen și graffiti.

Controversa legată de pasiunea pentru graffiti

În perioada școlii gimnaziale, numele fiului lui Ludovic Orban a fost implicat într-o controversă după ce un coleg a susținut public că acesta ar fuma și ar desena graffiti pe clădiri.

Fostul premier a respins atunci acuzațiile și a explicat că fiul său era atras de latura artistică a fenomenului, inspirată de lucrările pe care le văzuse în călătorii prin Europa.

„Este vorba de artă, nu de mâzgălituri. A dezvoltat un interes pentru graffiti de când am mers împreună prin mai multe ţări din Europa, unde a văzut pereţi pe care erau desene foarte interesante”, declara Ludovic Orban la acel moment.

De ce a insistat ca fiul său să studieze în România

Unul dintre subiectele asupra căruia Ludovic Orban a recunoscut că a avut o opinie diferită de cea a soției și a fiului său a fost alegerea facultății.

Mihaela și Tudor își doreau ca tânărul să își continue studiile în străinătate, în țări precum Olanda sau Marea Britanie. Politicianul a susținut însă cu fermitate ideea ca fiul său să urmeze mai întâi o facultate în România.

„Am avut un moment de cumpănă, când eu am fost pe o poziție, iar băiatul și soția pe alta, privitor la facultate. (...) Eu am ținut să facă facultatea în România”, a declarat Ludovic Orban.

În cele din urmă, Tudor a ales să studieze în țară, decizie de care tatăl său s-a declarat mulțumit. Fostul premier spunea că, ulterior, dacă își va dori să urmeze studii postuniversitare în străinătate, acesta va avea libertatea de a face acel pas.

Ghid de cumpărături

banner Bobonete jpg
Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori” Vedete românești
https www cancan ro wp content uploads 2025 10 emil mitrache 1200x671 webp
VideoAmericanu’ din „La Bloc”, dezvăluiri despre cea mai grea cumpănă din viața sa! Operația de 12.000 de euro care i-a salvat viața. Ce meserie are acum PrimeTime
image
Orașul fără mașini care va rivaliza cu Dubaiul. Se construiește de la zero, va avea hoteluri și vile de lux, un mall gigantic și terenuri de golf adevarul.ro
image
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs pe o șosea din Sibiu adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali confirmă Fanatik: El e omul cu transferurile la FCSB! „Îl știu de copil, a făcut niște tâmpenii”. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Specia adusă din Franţa care promite o afacere profitabilă pe litoralul românesc. Va fi vândută peste un an observatornews.ro
image
Fenomenul six-seven la copiii din Gen Alpha: Ce înseamnă „6-7”, expresia folosită de adolescenții români care îi derutează pe părinți www.antena3.ro
image
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Regizorul Sebastián Lelio, câștigător al premiului Oscar, a fost găsit fără suflare de partenera lui: „Doar iubirea rămâne” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Firmele renunță la angajați, dar un domeniu face recrutări. Cine are cele mai mari șanse să se angajeze playtech.ro
image
Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a lui Aymen Boutoutaou: „3 milioane de euro aruncate în foc!” www.fanatik.ro
image
Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România! Lista drumurilor pe care șoferii trebuie să fie atenți www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Soția incredibil de HOT a ”Curierului” Jason Statham! Blondina zglobie și-a etalat fesele ferme și rotunjite la un eveniment de gală okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
Justin Timberlake, foto Instagram jpg
FotoApariție rară a copiilor lui Justin Timberlake. Silas și Phineas au urcat pe podium alături de celebrul artist Vedete internaționale
Paula Chirilă și Dan Giuveliuc
#Exclusiv Click!
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!” Vedete românești
Eli Lăslean se pregătește pentru operație, după investigațiile la sân: „Refuz să cred că sunt bolnavă”
#Exclusiv Click!
Eli Lăslean se pregătește pentru operație, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân: „Refuz să cred că sunt bolnavă” Vedete românești
image png
FotoBonnie Wright, actrița din Harry Potter, trece prin momente dificile după nașterea celui de-al doilea copil. Fiul său a ajuns de șase ori la spital în doar cinci săptămâni Vedete internaționale
sally field jpg jpeg
FotoSally Field a împlinit 80 de ani! Aniversare discretă în locuința de 2,3 milioane de dolari. Detaliul din bucătărie care i-a surprins pe fani Vedete internaționale
banner Bobonete jpg
Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori” Vedete românești
image png
FotoFiul lui Arnold Schwarzenegger, rezultat spectaculos la debutul profesionist în culturism! Pe ce loc s-a clasat Joseph Baena Vedete internaționale
image png
Oana Tomoiagă, în lacrimi la Asia Express după gestul incredibil al unui localnic! „Câți dintre noi am face același lucru?” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net