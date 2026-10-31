 S-a aflat când va fi marea finală „Insula Iubirii” 2026. Antena 1 a schimbat planurile pentru sezonul aniversar
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S-a aflat când va fi marea finală „Insula Iubirii” 2026. Antena 1 a schimbat planurile pentru sezonul aniversar

#Insula iubirii
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Sezonul aniversar „Insula Iubirii” vine cu o surpriză în grila Antena 1. Ediția cu numărul 10 a emisiunii va avea mai multe episoade decât cele precedente, iar telespectatorii vor urmări marea finală abia la începutul lunii decembrie. Modificarea programului a fost determinată de transmisiunile meciurilor echipei naționale de fotbal a României, care au dat peste cap planurile inițiale ale postului TV.

Pe ce dată este marea finala „Insula Iubirii” 2026
Pe ce dată este marea finala „Insula Iubirii” 2026 Foto: arhiva Click!

Sezonul 10 nu va avea 21 de episoade, așa cum s-a întâmplat în edițiile anterioare, ci 24. Astfel, finala este programată pentru vineri, 4 decembrie. Inițial, aceasta ar fi trebuit să fie difuzată cu o săptămână mai devreme, pe 28 noiembrie, însă partida România-Polonia, programată pe 14 noiembrie și transmisă de Antena 1, a modificat calendarul emisiunii.

Nu este prima dată când programul show-ului este influențat de meciurile naționalei din Liga Națiunilor, pentru care postul de televiziune deține drepturile exclusive de difuzare.

Sezonul aniversar a început pe 4 septembrie, când cinci cupluri au acceptat provocarea de a-și testa relațiile în Thailanda. Alături de concurenți au fost aduse ispite feminine și masculine pregătite să le pună la încercare fidelitatea și sentimentele.

Primul cuplu care a cedat în fața ispitelor

Bianca Iotu, în vârstă de 36 de ani, și Remi Robre, de 24 de ani, formează primul cuplu care a ajuns la despărțire în acest sezon. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cei doi ar fi venit în emisiune aproape separați, după mai multe episoade de infidelitate din partea lui Remi.

Experiența din Thailanda a scos însă la iveală noi probleme în relația lor. Remi s-a sărutat pe ascuns cu ispita Daniela și i-a promis că se vor întâlni după terminarea emisiunii. Bianca, în schimb, s-a apropiat de Narcis Bujor și a trecut la fapte, devenind protagonista primei despărțiri din sezonul 10.

În timp ce Bianca își trăiește povestea alături de Narcis în vila fetelor, Remi a avut parte de momente dificile pe insula băieților. După bonfire-ul în care a stat față în față cu bărbatul de care iubita lui s-a apropiat, concurentul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

Ea nu m-a văzut niciodată plângând. Niciodată, în patru ani de zile, ea nu m-a văzut o dată plângând în fața ei. Am simțit o furie! Multitudinea de emoții se adună și, la un moment dat, trebuie eliberat. Mi se pare foarte trist că abia acum am conștientizat că eu chiar am iubit-o pe Bianca, după ce totul s-a terminat”, a spus Remi la „Insula Iubirii”.

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