 Asia Express 2026, eliminare neașteptată pe Drumul Mătăsii! Maurice Munteanu și Connie Preda au plecat acasă. Ce au spus la despărțire
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Asia Express 2026, eliminare neașteptată pe Drumul Mătăsii! Maurice Munteanu și Connie Preda au plecat acasă. Ce au spus la despărțire

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O nouă eliminare a avut loc la Asia Express 2026, în urma Cursei pentru Ultima Șansă din etapa a opta. Maurice Munteanu și Connie Preda și-au încheiat aventura pe Drumul Mătăsii, după ce mătasea din criptex a fost roșie. Cei doi concurenți au vorbit despre experiența trăită în competiție și despre provocările care i-au ajutat să își depășească limitele.

Maurice Munteanu și Connie
Maurice Munteanu și Connie Foto: Antena 1

Maurice Munteanu și Connie Preda, eliminați de la Asia Express 2026

Competiția Asia Express – Drumul Mătăsii a adus un nou moment tensionat pentru concurenți. Cursa pentru Ultima Șansă din etapa a opta a stabilit ce echipă trebuie să părăsească emisiunea, iar verdictul final a fost unul dificil pentru Maurice Munteanu și Connie Preda.

Cei doi au intrat în cursa decisivă alături de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, precum și de Valerie Lungu și Alex Gîlcă. După o serie de probe care le-au pus la încercare capacitatea de adaptare, comunicarea și abilitățile de negociere, echipele au ajuns în fața Irinei Fodor pentru a afla rezultatul.

Deși ordinea sosirii la prezentatoarea emisiunii nu a fost singurul criteriu decisiv, punctajul final a făcut diferența. Pentru Maurice Munteanu și Connie Preda, deznodământul a însemnat sfârșitul aventurii în Asia Express 2026.

Momentul care a confirmat eliminarea a fost cel al deschiderii criptexului. Mătasea roșie a indicat că cei doi nu mai pot continua drumul spre marea finală.

Cei doi concurenți au mai fost în pericol de eliminare

Nu este prima dată când Maurice Munteanu și Connie Preda au trecut prin emoțiile unei posibile eliminări. În etapa a șasea, echipa lor s-a aflat într-o situație asemănătoare, însă atunci mătasea verde le-a permis să rămână în competiție.

De această dată, norocul nu a mai fost de partea lor. După mai multe provocări și momente imprevizibile, cei doi au fost nevoiți să accepte verdictul și să își ia rămas-bun de la colegii alături de care au împărțit experiența de pe Drumul Mătăsii.

Maurice Munteanu, despre experiența trăită la Asia Express: „A fost un fel de provocare care transcede ideea de show de televiziune”

La despărțire, Maurice Munteanu a vorbit despre impactul pe care l-a avut participarea la Asia Express asupra sa. Concurentul a mărturisit că experiența a însemnat mult mai mult decât o simplă competiție televizată și că unele dintre momentele trăite în această aventură l-au ajutat să își înfrunte propriile temeri.

Pentru mine a fost o super experiență personală și sunt convins că și pentru tine. Îmi vin în minte chestii din Uzbekistan, tot felul de probe, de momente. Cormoranii, drumurile acelea superbe pe care am ajuns. A fost un fel de provocare care transcede ideea de show de televiziune, pentru că nu credeam că voi reuși să deblochez o serie de frici personale”, a declarat Maurice Munteanu, la Asia Express.

Mărturisirea sa evidențiază latura personală a participării la emisiune, unde probele și situațiile dificile le oferă concurenților ocazia de a-și descoperi limitele și de a-și testa reacțiile în condiții neobișnuite.

Connie Preda, mărturisiri despre aventura de pe Drumul Mătăsii

Și pentru Connie Preda, participarea la Asia Express a reprezentat o experiență intensă, care i-a oferit ocazia să se descopere într-o ipostază diferită. Concurenta a explicat că a fost surprinsă de propriile reacții și de spiritul competitiv pe care l-a descoperit pe parcursul emisiunii.

Chiar dacă aventura s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit, Connie a privit cu bucurie timpul petrecut în competiție și colaborarea cu partenerul său.

Pentru mine a fost cea mai intensă și completă experiență din viața mea. Deși sunt calmă, m-am trezit în anumite momente competitivă. M-am surprins jucându-mă și asta cred că e cel mai emoționant lucru pentru mine. M-am simțit super cu Maurice!”, a declarat Connie Preda.

Pentru cei doi, experiența Asia Express rămâne o aventură în care au avut de înfruntat situații neașteptate, probe solicitante și momente care le-au pus la încercare răbdarea și capacitatea de adaptare.

Cine a intrat în Cursa pentru Ultima Șansă în etapa a opta

În etapa a opta, trei echipe au luptat pentru șansa de a rămâne în competiție: Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Provocările au cerut concurenților să comunice eficient, să negocieze și să găsească soluții în situații dificile. La final, punctajul a stabilit deznodământul, iar Maurice Munteanu și Connie Preda au fost echipa care a părăsit competiția.

Eliminarea lor marchează un nou moment important în parcursul sezonului Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii, în care fiecare etapă îi apropie pe concurenți de finală, dar aduce și riscul de a-și încheia aventura în orice moment.

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