Cum reacționează pasagerii când îl văd pe pilotul Eduard Vlădescu. Ispita de la „Insula Iubirii”, asaltată de fani

Eduard Vlădescu, ispita de la „Insula Iubirii” se bucură de popularitate și recunoaște că este recunoscut în public și atunci când intră în rolul său de pilot. Acesta a povestit cum a devenit el atracția principală în locul unui avion Boeing. Oamenii se arată mereu surprinși atunci când văd că urmează să fie duși la destinație chiar de ispita Eduard.

Eduard Vlădescu. Foto: Facebook

Ce s-a schimbat în viața pilotului Eduard

Eduard Vlădescu este pilot, are 33 de ani și a mers în Thailanda în calitate de ispită, la „Insula Iubirii”. Este deja cunoscut pentru conexiunea pe care a legat-o cu Claudia Ion, concurenta care a venit în emisiune cu partenerul ei, Ionuț Mocăniță. Astfel, între pilot și Claudia au început apropierile în show, ba mai mult, au fost surprinși recent împreună la o petrecere.

Astfel, pilotul a vorbit deschis despre cum arată viața sa de după insulă. Eduard recunoaște că a învățat multe din această experiență și au apărut multe oportunități în viața sa.

„Cred că cea mai importantă schimbare a fost la nivel personal. „Insula Iubirii” a fost o experiență din care am avut foarte multe de învățat, iar partea interesantă este că încă învăț. Acum, când mă privesc la televizor, descopăr lucruri pe care poate atunci nu le conștientizam. Unele îmi plac, altele mă fac să zâmbesc, iar pe altele, probabil, le-aș face diferit. În rest, viața mea s-a schimbat, cu siguranță, în bine. Au apărut invitații la emisiuni, evenimente, oameni noi și oportunități interesante. E o perioadă frumoasă și vreau să mă bucur de ea, fără să uit cine eram înainte de toată povestea asta”, a declarat ispita Eduard la spynews.ro.

Eduard se bucură de popularitate

Eduard recunoaște că se bucură din plin de această perioadă de popularitate. „Să spun că nu îmi place atenția ar fi o minciună. Îmi place, recunosc! Dar nici nu mă așteptam la asemenea proporții”, a mai spus ispita.

De asemenea, pilotul a afirmat că este adesea recunoscut în locurile în care merge. Cu toate acestea, își trăiește viața normal și acceptă să facă poze ori de câte ori este rugat.

„Aproape oriunde merg se găsește cineva care să mă recunoască. Dar nu mă deranjează deloc. Îmi place să interacționez cu oamenii și apreciez faptul că vin să mă salute sau să facem o fotografie. Nu pot spune că mi-am schimbat radical viața. Merg în aceleași locuri, fac aceleași lucruri, doar că acum, uneori, o simplă ieșire la cafea se transformă într-o mică sesiune foto. În plus, particip la diverse evenimente, cunosc oameni noi, oameni frumoși, și mă bucur de experiențele care vin odată cu această expunere”, a mai afirmat el pentru sursa menționată.

Cum reacționează pasagerii când văd ispita

Pilotul a povestit cum reacționează oamenii atunci când îl recunosc. Dacă unii se bagă în seamă cu el și îi cer să facă o poză, alții preferă să-și dea coate. Cu toate acestea, munca rămâne un subiect serios pentru Eduard, având în vedere că are un job în care greșelile nu sunt permise.

„Aici e chiar amuzant, pentru că oamenii au reacții foarte diferite. Unii își dau coate, alții șușotesc între ei, probabil încercând să își dea seama dacă sunt chiar eu, iar alții vin direct să mă întrebe sau să facem o fotografie. Mă amuză reacțiile lor și îmi face plăcere să interacționez cu oamenii. Recunosc însă că prefer să las fotografiile și discuțiile despre emisiune pentru timpul liber. Când sunt la muncă, lucrurile trebuie tratate cu seriozitate. Până la urmă, oricât de cunoscut ai deveni, la 10.000 de metri altitudine, responsabilitățile rămân aceleași”, a mai spus ispita pentru publicația citată.

Cum a devenit atracția principală, în detrimentul unui avion Boeing

I-a priit Thailanda, însă Eduard a revenit cu picioarele pe pământ, în România, aici unde își face meseria cu pasiune. Acesta a povestit faptul că un grup de copii, venit să exploreze avioanele cu ocazia Școlii Altfel, l-a recunoscut, iar aeronavele nu mai erau în centrul atenției.

„Da, și chiar una foarte simpatică! Eram la un zbor intern, iar un grup de copii, veniți în cadrul programului „Școala Altfel”, avea ocazia să vadă aeronava de aproape. La început, toată atenția era îndreptată către avion. Copiii îl admirau, erau curioși, până când, la un moment dat, una dintre fetițe m-a observat și a strigat cât a putut de tare: „Eduard de la Insula Iubirii!”

Ei bine, în secunda următoare, avionul nu mai interesa aproape pe nimeni. Copiii au început să vină în valuri spre mine și m-am trezit înconjurat de ei. A fost unul dintre cele mai amuzante momente de până acum. Sincer, nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung să concurez cu un Boeing pentru atenția copiilor. Și, pentru câteva minute, se pare că am câștigat!”, a povestit Eduard Vlădescu.