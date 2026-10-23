 Eduard Vlădescu, pilotul de la „Insula Iubirii”, a spus lucrurilor pe nume! Ce fel de domnișoare reușesc să-i atragă atenția
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Video Eduard Vlădescu, pilotul de la „Insula Iubirii”, a spus lucrurilor pe nume! Ce fel de domnișoare reușesc să-i atragă atenția

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Eduard Vlădescu, șarmantul pilot de la „Insula Iubirii” s-a întors la meseria sa, după terminarea filmărilor, iar acum nu mai trece neobservat nici măcar în aeroport. Este e recunoscut de fanele care îl urmăresc, iar ispita a ajuns în centrul atenției înainte de zbor, pe aeroport. Unele domnișoare au vrut să facă neapărat și o fotografie cu el. Cum arată Eduard la locul de muncă și ce mesaj are pentru fetele care speră la inima lui?

Ispita Eduard Vlădescu, de profesie pilot,  recunoaște că preferă să fie el cel care face primul pas în relațiile de dragoste. 

Iată ce le-a transmis pilotul fetelor interesate de el și ce spune despre experiența de la „Insula Iubirii”, într-un interviu video pentru Click!

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Foto: click.ro

Click!: Eduard, ce caută un pilot la „Insula Iubirii”? Ce te-a adus în Thailanda?

Eduard Vlădescu: Curiozitatea, în primul rând. Eu sunt foarte curios din fire și m-am uitat la sezoanele precedente. Am zis cât de tare ar fi să fii acolo! Ca în orice alt job, ai și concediu. Mi-am luat concediu și m-am înscris. Nu știam la ce să mă aștept exact. Nu aș fi venit ca și concurent, am zis că ispită este mai interesant. Pot să mai vin! 

Click!: Cum ți s-a părut experiența? Ești foarte bronzat, roșu…

Eduard Vlădescu: Toată emisiunea sunt roșu, nu am dat deloc cu factor de protecție, iar am o piele foarte ciudată. N-am apucat să mă înnegresc deloc. 
Click!: E grea misiunea de ispită? 

Eduard Vlădescu: Cel mai greu este, comparând cu viața reală, că fetele vin cu niște lecții învățate. Știu că sunt urmărite și nu se comportă ca în realitate. E ca și cum ai fi cu iubitul tău în oraș undeva la masă și ele stau așa cu ochii peste masă, se uită să fileze, să mai agațe pe altcineva. 

Click!: Ce ți-a plăcut cel mai mult în Thailanda?

Eduard Vlădescu: Oamenii, toți mi-au plăcut, și cei din producție. Ei sunt cei care te fac să te relaxezi, să fii tu, ei fac  de fapt să meargă mai departe show-ul acesta. 

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Foto: Instagram

„Este cea mai minunată experiență pe care am trăit-o până acum”

Click!: Ai mai apărut la TV până acum?

Eduard Vlădescu: Am mai cochetat puțin așa. Am făcut niște prezentări cu Cătălin Botezatu când eram mai mic. Am mers pe o scenă să prezint. Acum a fost însă mai greu, a trebuit să și vorbesc în fața a multe camere de luat vederi, plus fetele care încercau să mă agațe. Per total, este cea mai minunată experiență pe care am trăit-o până la până la vârsta aceasta și am trăit destule! Este o lecție de viață!

Eduard Vlădescu, surprins la aeroport
Eduard Vlădescu, surprins la aeroport Foto: Facebook

Click!: Cum arată femeia ideală pentru tine? Ai un tipar anume?

Eduard Vlădescu:  Nu cred că eu caut un tipar anume, trebuie să fie femeia care se lipește cel mai mult de caracterul și de nevoile mele, să zicem de moment. 

Click!: E greu să desparți un cuplu? Dacă ar fi să definești experiența îi trei cuvinte care ar fi acelea? 

Eduard Vlădescu: Nu știu ce să zic, se poate întâmpla asta, chiar se întâmplă de fapt în show. Cele cuvinte potrivite pentru această experiență ar fi: excitement, adrenalină și curaj, mai ales pentru cupluri.

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Foto: Antena 1

În această seară, intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă premieră

Semnele de întrebare apasă puternic, atunci când dragostea e mare. Decizia de a intra în cel mai dur test al relațiilor devine tot mai reală când încep să apară imaginile din vila în care se află partenerul tău. Dacă un ochi râde pentru că înțelegi altfel ceea ce îți oferă viitorul, altul plânge pentru că acele conștientizări nu seamănă cu realitatea pe care ți-o proiectai. 

Astăzi, de la ora 20:30, „Insula Iubirii”revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu unele dintre acele propuneri care pot schimba totul, într-o clipă!

După ce săptămâna trecută au asistat la un bonfire greu, fetele încep să facă schimbări! Prințesa este tot mai sigură că această experiență îi aduce imagini greu de privit, zile în care tot ce vrea este să ajungă acasă și gândul că poate Marco îi va rămâne loial și nu o va expune la o durere și mai puternică. De cealaltă parte, Bianca Iotu a oprit relația în care se afla și acum vede ce înseamnă să fii prețuită, să ai aproape un bărbat puternic și alege să trăiască totul la intensitate maximă. 

Claudia a început și ea să fie prinsă în trecut. Acțiunile lui Ionuț de dinaintea plecării spre Thailanda i-au acaparat pe cei doi, iar semnele de întrebare au rămas la locul lor și ard în interior.

Diseară, televizorul va reveni în vila fetelor pentru a doua oară, în acest sezon, iar ceea ce vor asculta, va sublinia că încă mai sunt multe lucruri de spus. Cine va avea multe aspecte la care să se gândească, rămâne de văzut.

Tot atunci, Radu Vâlcan le va vizita pe fete, însă va avea o discuție privată, cu una dintre ele. Aceasta va avea o oportunitate, în premieră, pentru a-l testa pe partenerul ei. Ce va trebui să decidă, de va declara: „cel mai cumplit moment din viața mea... e acum”, urmează să aflăm, de la ora 20:30! 

Nici băieții nu vor avea liniște. Trei dintre ei vor fi invitați la bonfire, iar acolo vor avea ocazia să-și găsească o parte din drumul corect spre alegerile finale.

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